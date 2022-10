Indo-Españolismo de Potosí

Pagina Siete del domingo 16 de octubre del presente, publicó un artículo titulado “La Españolísima ciudad Inca”, cuyo autor es el ilustrado columnista, Agustín Echalar.

Refiere este artículo a detalles observados por el escritor durante un paseo por las calles de la ciudad de Cuzco-Perú y en uno de sus párrafos, dice que además de los vestigios de la cultura del Imperio de los incas: ... “no hay una ciudad en todos los Andes y tal vez en Sudamérica que sea tan española, y tan magníficamente española como el Cuzco”.

Sin ánimo de reivindicar el carácter de “españolismo” para Potosí, creo que la Villa Imperial de Carlos V, es la ciudad más indohispana de todo el continente americano. Y, no es que lo diga por chauvinismo, si no, por datos históricos, detalles objetivos y por criterios publicados en la literatura internacional, americana principalmente, que comparto a continuación.

La ciudad de Potosí fue fundada el 1º de abril de 1545, por los españoles: Diego de Zenteno, Juan de Villarroel, Francisco de Zenteno, Luis de Santandia y Pedro Cotamito, entre los principales.

Entre los siglos XVI y XVII de nuestra historia, la ciudad de Potosí llegó a tener más de 160.000 habitantes y desde su fundación en 1545, decenas de miles de españoles han vivido en Potosí, hasta bien entrado el siglo XIX, para trabajar en las minas de plata del Cerro Rico, dejando por supuesto el idioma y sus usos y costumbres bien enraizadas en esta ciudad. Junto a los españoles que llegaron a Potosí, otros tantos pobladores eran oriundos de estas tierras americanas, quechuas y aymaras principalmente, que conjuntaron su trabajo y aporte cultural en la edificación de la ciudad de Potosí.

Estos habitantes de Potosí durante la colonia, dejaron una serie de construcciones religiosas, 21 iglesias a cuál más suntuosa, cuya riqueza arquitectónica perdura hasta nuestros días, tal vez no con la magnificencia que tuvieron en alguna ocasión. Pero, la portada de la Iglesia de San Lorenzo, la Portada Mágica como la califica Doña Isabel Mesa G., fue gracias al trabajo conjunto de españoles e indígenas, que utilizaron tecnología propiamente nativa en el esculpido de la piedra, que en algunos lugares las filigranas llegan a 6 pulgadas de profundidad; esta portada es una joya de arquitectura y fue construida entre 1728 y 1744.

La obra civil más significativa que hayan dejado los españoles en tierras americanas, es la Casa de la Moneda, mencionada con acierto como “El Escorial de América”, una soberbia construcción digna de visitarla para constatar el espíritu y voluntad indohispana en el engrandecimiento de la Villa Imperial. Edificada con el sudor y lágrimas indígenas, dice Jaime Molins en su libro Ciudad Única lo siguiente sobre la portada de este grandioso monumento: “...Fue un Carlos III quien aseguro sobre los lambrequeados de la soberbia portada, el escudo español. Pagaba el Rey con su dádiva gentilicia, el generoso vasallaje de tan noble mansión, fuente de plata y recaudadora fiel del acervo de la Corona...”. Siguiendo con las construcciones civiles, es imperioso nombrar algunas portadas de casonas de propiedad de ricos azogueros, mineros y dueños de ingenios. Resaltan entre estos la portada del domicilio de Don Antonio López de Quiroga, nacido en Galicia y se constituyó en el minero más rico de Potosí; la portada de la agencia del Banco Nacional, era la casa del Marqués de Santa María de Otavi; la portada de la casa de los Condes de Carma y Cayara; la portada de la casa de los 3 balcones; la portada del Pabellón de los Oficiales Reales, la Hacienda de Cayara, que actualmente es un museo histórico, por nombrar las más conocidas. En la ingeniería hidráulica, la construcción y embalse de las lagunas construidas entre montañas cerca a los 5000 msnm, para la provisión de agua a la ciudad y para mover los ingenios mineros, la obra más grande de este rubro que dejaron los españoles en América, obviamente con la participación de millares de mitayos. Colateralmente, es digno citar la construcción de los llamados Cárcamos, parte principal de los cientos de ingenios mineros, cuyas ruedas impulsadas por el agua de las lagunas servían para la molienda y beneficio del mineral extraído del Cerro Rico. Un edificio que está en ruinas, es la cárcel de los Mitayos, ubicada en la parte posterior del Cerro Rico, lugar donde se encarcelaba a los mitayos por algún mal comportamiento social o laboral, a veces hasta causarles la muerte; esto muestra la otra faceta de los comportamientos de autoridades españolas durante la colonia.

En cuanto a las costumbres heredadas de la España Medieval, en forma resumida, está la reproducción en la ciudad colonial de los torneos españoles de caballerías, con toda la suntuosidad y lujo realizadas en la Pampa de San Clemente. Estas justas eran principalmente entre los pobladores españoles: Vascos, Castellanos, Extremeños, Andaluces, Gallegos y otras agrupaciones de migrantes de la península Ibérica. También resaltan los eventos religiosos como las procesiones, entre ellas las mas famosas y que perduran hasta nuestros días: la Procesión del Viernes de Semana Santa, Corpus Christi, la Virgen de la Merced y la del Rosario. En referencia a la “Procesión de Corpus”, recordar que solamente 4 ciudades en el mundo tienen el privilegio de sacar al Santísimo Sacramento en esta procesión y son en orden de importancia Roma, Sevilla, Potosí y México, privilegio concedido por el Vaticano a través de una ordenanza especial. Por este derecho, mineros, azogueros y dueños de ingenios probablemente pagando fuertes sumas de dinero para conseguirlo.

El escritor argentino Jaime Molins durante su estadía en La Paz a mediados del siglo pasado, menciona un consejo que le dio Don Manuel Vicente Ballivián, un ilustre paceño, en estos términos: ”...no se vaya sin visitar Potosí, allí está el nudo central de la tradición indoespañola, ciudad guardiana de leyendas encantadoras...”. Mas adelante el mismo autor de Ciudad Única dice: ”...NO HAY EN AMERICA ninguna ciudad que conserve con más amor su españolismo que Potosí...”, esta frase proveniente de un escritor y ciudadano extranjero, cobra mucho más valor, porque lo dice sinceramente como fruto de su observación y estudio.

Otra mención del mismo en referencia al escudo de la Villa Imperial, dice: “...Ciudad Única, por los atributos de su blasonada jerarquía, que arranca con el propio escudo imperial del águila bicolle y acéfala y las columnas de Hércules, embutido en el frontal de su Consistorio, se engrandece con la posesión de la bandera del Alferazgo Real que tremolo en Granada y se reafirma en la brillante ejecutoria de la inmigración mas valiente y linajuda...”. Según los historiadores, al año de la fundación de la ciudad, Juan de Villarroel solicitó al Rey Carlos V ser declarado fundador de la ciudad, la respuesta del Rey fue afirmativa y además envió el escudo de armas para Potosí y la declaratoria de Villa Imperial.

A riesgo de ser muy extenso y abusivo con la deferencia que me brinda PAGINA SIETE, sería imperdonable no mencionar un hecho por demás interesante en referencia al gran poeta Juan Huallparrimachi, representante genuino de la lírica vernacular, nacido en Potosí. Su madre Doña María Sahuaraura, descendiente directa del Inca Huáscar, tuvo sus amoríos con Don Francisco de Paula Sanz, hijo del Rey Carlos III, Gobernador de la Villa Imperial de Potosí. La ascendencia de este insigne poeta y patriota, que luchó en la Guerra de la Independencia, era pues muy particular, por un lado su madre indígena descendiente del Inca y por otro lado su padre español hijo del Rey, ¡Que idilio y amorío más indohispano!!!!.

En el documento “Libro de Cocina, de Doña Josepha de Escurrechea”, nacida en Potosí el año 1736, condesa de Santa María de Otavi y marquesa de Cayara, hija de Antonio de Escurrechea e Iturburu, vasco de nacimiento y rico azoguero, ha dejado sendas recetas para elaborar las empanadas de caldo, conocidas actualmente como salteñas, y el típico chairo.

Vale un Potosí, famosa frase inmortalizada por Miguel de Cervantes en su magnífica obra Don Quijote de la Mancha, mencionada como signo de admiración de algo grandioso, de mucho valor y riqueza.

Potosí es una ciudad con un trazado caprichoso de calles, angostas y tortuosas, pero ricamente engalanadas por cientos de balcones de madera llamados también “enfarolados”, ventanas celosamente resguardadas de rejas forjadas en hierro, portadas ricamente talladas en piedra “ala i mosca” de las canteras cercanas a la ciudad, tal como pueden verse en ciudades españolas.

Con estas pocas y ajustadas menciones, quiero significar el carácter de ser Potosí, la ciudad más Indoespañola que hay en América. Seguramente hay otros datos y detalles que refuerzan esta característica potosina.

Estoy convencido que la ciudad del Cuzco forma parte de un complejo turístico de primerísima importancia a nivel mundial; sin embargo, el núcleo principal de este complejo esta formado por las ruinas incaicas de Machu Picchu y otros sitios de la cultura incaica, que están en lugares cercanos a esa ciudad.

No tengo la menor intención de polemizar, cada persona hace publico su pensamiento, este es el mío referente a Potosí. Respeto las opiniones de otras personas y con más razón las que se publican en los diferentes medios de prensa.