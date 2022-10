Información confusa sobre la guerra entre Rusia y Ucrania

Gracias a la expansión de la comunicación por Internet, todos pueden tener acceso a la información de lo que ocurre en el mundo, pero al mismo tiempo enfrentan al desafío de saber qué es verdad frente a un mar de informaciones falsas, tendenciosas y/o intencionalmente confusas. La información sobre la guerra de Rusia y Ucrania tiene esas características, siendo muy difícil para un ciudadano corriente distinguir la verdad de la mentira o de salir de la confusión a que parte de ella induce.

En las últimas semanas, la prensa internacional informó sobre las victorias militares de Ucrania sobre Rusia, pronosticando una victoria total. Simultáneamente, Rusia procedió a la anexión de 4 importantes provincias ucranianas provocando apenas una pequeña reacción de la Ucrania victoriosa recuperando un pequeño pueblo, Liman, de 18 mil habitantes y una extensión de 20 kilómetros, bien al norte de las provincias ocupadas por Rusia. La operación militar ucraniana fue mostrada como un gran triunfo militar por la prensa occidental porque por Liman pasa un tren. Lo menos que puede sentir un lector desprevenido es desconcierto y confusión al leer estas noticias.

En la historia, las conquistas territoriales eran empujadas por el deseo de los invasores de apropiarse de riqueza ajena. No hay información sobre el tipo de riqueza que Rusia codicia de Ucrania, pero, es posible que su motivación sea de otro orden. Después de la ocupación de Crimea el año 2014, Rusia estuvo insistiendo negociar con la Unión Europea (UE) el desistimiento de la participación de Ucrania en la OTAN. En el año 2021, endureció su posición amenazando con invadir Ucrania si no era escuchada. Eso intentó hacer desde febrero de este año, pero cuando pudo tomar Kiev no lo hizo ni tampoco ocupó Mariúpol donde tenía una posición militar ventajosa. Ahora se anexó 4 provincias aledañas, sobre un enorme territorio, quedando sin explicar las razones económicas, políticas y militares para ello. Según la prensa occidental, Rusia no entró en Kiev porque los valerosos soldados ucranianos se lo impidieron, pero, a mediados de octubre 2022, Rusia atacó con misiles a Kiev sin que Ucrania reaccionara. En los primeros días, ese ataque provocó la muerte de 14 personas, lo que fue calificado por la Unión Europea como “crimen de guerra”.

La prensa occidental reiteradamente muestra las mismas imágenes como si fueran el resultado de nuevos ataques rusos y cuando los derechos humanos son afectados, destaca las tragedias humanitarias que significan. Cuando hubo otros conflictos bélicos más graves (350 mil muertos en Siria; 130 mil en los Balcanes; 30 mil en la guerra del Golfo), los pasó más o menos desapercibidos.

A los que solamente sabemos jugar ajedrez y no hemos participado en conflictos bélicos, se nos ocurre que Rusia está esperando que pase el tiempo para dar la estocada final en forma similar a la de 1812 cuando Napoleón fue derrotado por el invierno ruso. Ahora tiene otras armas a su alcance pues puede manipular la oferta de gas y petróleo haciendo pasar malos momentos a Europa. Las autoridades europeas afirman que eso no será posible pues tienen reservas suficientes de gas, así como proveedores alternativos; sin embargo, en un ambiente de incertidumbre, la mayor parte de países europeos han adoptado estrategias para disminuir su consumo.

Con bombos y platillos, a mediados de año, la Unión Europea, anunció una serie de “sanciones” contra Rusia y contra algunas personas que mantenían relaciones de amistad con Putin, suponiendo que Putin, en el intento de proteger a sus amigos, decidiera desistir de sus planes bélicos en Ucrania. Por supuesto, que la lógica que inspiró esa decisión era absurda. El resto de las sanciones resultaron ser suaves en el texto y/o en la práctica. Rusia logró imponer a los países que quisieran comprarle gas o petróleo que le paguen en rublos. Esta norma obligaba a los países occidentales a vender dólares o euros contra rublos lo que permite a Rusia tener acceso a divisas. La suspensión del mecanismo Swift para facilitar las transacciones internacionales apenas fue aplicada a 7 bancos de los 200 existentes en Rusia. Hasta la fecha, el impacto de las sanciones sobre el flujo de mercancías entre ambas regiones es bastante menor al esperado.

A veces, este conflicto parece ser una reedición actualizada de antiguas películas de guerra. Pero sigue latente el miedo de que ese conflicto pueda degenerar en una guerra nuclear.

Algunas personas piensan que Rusia tiene recelo de que, desde Ucrania, la OTAN la ataque y que por eso solicitan su neutralidad. Los miedos rara vez son racionales. Alternativamente, algo verdaderamente irracional es suponer que Putin quiere erigirse en el Zar de un renovado imperio ruso como sugiere la prensa occidental.