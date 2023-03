Informe de Derechos Humanos 2022, ¿realmente “unidireccional” y “mentiroso”?

A principios de esta semana el Departamento de Estado de Los Estados Unidos publicó su Informe sobre las prácticas de derechos humanos 2022 en 198 países. Lo lleva haciendo desde hace casi 50 años para ofrecer información sobre temas relacionados al 1. respeto por la integridad de la persona, 2. el respeto a las libertades civiles, 3.la libertad de participar en procesos políticos, 4. la corrupción y falta de transparencia gubernamental, 5. la postura gubernamental hacia investigaciones internacionales y no gubernamentales en abusos de derechos humanos, 6. la discriminación y abuso a sectores de la sociedad y 7. los derechos de los trabajadores. Este informe conformado por las siete áreas mencionadas ha servido internacionalmente a gobiernos, investigadores, grupos activistas, periodistas y otros para trabajar en promover el respeto a los derechos humanos y demandar responsabilidad civil y gubernamental. Los reportes, dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos, son meticulosamente elaborados y reflejan datos provistos por embajadas, consulados, organizaciones no gubernamentales e internacionales, juristas y expertos legales, periodistas, académicos, activistas y defensores de los derechos humanos, y reportes publicados por diferentes medios. Son informes, como muchos, cuidadosamente preparados.

El informe de Bolivia ( https://uploads.mwp.mprod.getusinfo.com/uploads/sites/16/2023/03/BOLIVIA-2022-HUMAN-RIGHTS-REPORT-SPA.docx.pdf ), como en años anteriores, resaltó, entre otros, serios problemas respecto a la independencia judicial, la corrupción, el trato inhumano por parte de funcionarios de gobierno, los arrestos arbitrarios, las condiciones penitenciarias duras, el trabajo infantil y la discriminación. Sobresalen también casos de restricción a la libertad de expresión, censura, interferencia y actos de violencia contra periodistas. El informe no llegó a resaltar la intensidad de varios problemas que la sociedad experimenta día a día como son la violencia ideológica, la imposición y el control de un solo partido político en el ámbito económico, y la persecución política. Si los bolivianos podríamos llenar cada una de las siete áreas con casos diarios y recurrentes, con evidencia diaria, tendríamos un informe muchísimo más largo y complejo. ¿En qué apartado pondríamos, por ejemplo, la incapacidad de encontrar o mantener un trabajo (sustentar a nuestra familia) si no se pertenece al partido político en poder?

La reacción a este reporte no se hizo esperar en diferentes países. Una de las reacciones más difundidas fue la del presiente mexicano Manuel López Obrador, quien clasificó al informe de “mentiroso”, a lo cual varios periodistas respondieron que el informe no decía nada novedoso pues refleja lo que México ya vive y sabe. Calificar de “mentiroso” a un informe que es tan evidente como lo es la violencia diaria contra los periodistas en ese país no es miope, sino simplemente ciego. La impunidad criminal, la tortura, la desaparición y la violencia contra los periodistas es un asunto que sobrepasa la racionalidad. En México ser periodista es ser héroe, cadáver o mártir.

El gobierno boliviano, de la misma forma, tildó el informe de “unilateral”. La Cancillería recalcó que “no reconoce este tipo de documentos emitidos de forma unilateral, que son una práctica de injerencia en asuntos internos y elaborados sin fundamentos objetivos que los sustentan”. Y así, sin más, echa a un lado los datos que un informe, como muchos otros, ofrece sobre los problemas que enfrentamos día a día los bolivianos. Esto sólo indica que no hay lugar para la autoevaluación, la autocrítica, el interés por mejorar o por enmendar. Es cierto que Estados Unidos tiene solucionar mucho que solucionar en cuanto a la discriminación sistémica, a la violencia policial y al sistema carcelario, entre otros. Pero de estos problemas se sabe por los mismos medios de comunicación estadounidenses, por activistas y organizaciones estadounidenses gubernamentales y no gubernamentales. Hay espacio para la crítica y se trata de buscar soluciones, aunque éstas no sean ni fáciles ni inmediatas. Recurrir, como en Bolivia, al acoso de medios, a persecuciones políticas, al manejo el poder judicial sin asco ni disimulo, es simplemente alarmante. Los problemas que el informe del Departamento de Estado de los EEUU revela sobre Bolivia no son nada novedosos para los bolivianos, pero el hecho de que se hayan encallado en la realidad boliviana y se hayan hecho casi habituales no significa levantar las manos y validarlos como “unilaterales” o “mentirosos”.

Espero que no tengamos que tomar sólo como válidos, en algunos años, informes “colectivos, unánimes, verdaderos, plurilaterales y plurinacionales” provenientes del ALBA (Alianza Bolivariana), evaluaciones de los derechos humanos de Bolivia por parte de Nicaragua, o informes sobre el control de la dieta de cadenas de comida rápida. Ahí sí pensaríamos todos que el mundo mira de revés.