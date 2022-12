Instrumentos monetarios no convencionales del BCB y su objetivo

Recientemente se publicó en un medio de prensa nacional un artículo que confunde el rol de los instrumentos no convencionales de política monetaria del Banco Central de Bolivia (BCB) y me parece necesario realizar algunos comentarios al respecto.

Efectivamente desde 2017, el BCB implementó instrumentos no convencionales a partir de la reducción de la tasa de encaje legal en Moneda Extranjera (ME), pero también redujo la tasa de encaje legal en Moneda Nacional (MN), es decir, los fondos no solo se constituyeron por ME. Además, el destino de los recursos de estos fondos está claramente direccionado a Créditos Destinados al Sector Productivo y a Vivienda de Interés Social (CPVIS), a Crédito Productivo (CPRO) y al Incentivo del Uso de Energía Eléctrica y Renovable (FIUSEER).

Actualmente, los recursos de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) en estos fondos, sirven como garantía de los préstamos de liquidez en MN solicitados al BCB y son concedidos a tasa 0%. En esta gestión, cerca del 78% de los recursos de estos fondos se encuentran garantizando créditos, es decir, para que el BCB les devuelva los recursos en ME las EIF tendrían que devolver todos esos recursos en MN, aspecto que difícilmente podría suceder ya que las EIF tendrían que utilizar toda su liquidez en MN y conseguir mucho más de otro lado.

De acuerdo a normativa, las EIF pueden retirar los aportes voluntarios al CPVIS II que no estén garantizando créditos de liquidez. En ninguna ocasión se incumplió con las devoluciones ni hubo riesgo de convertibilidad e inestabilidad como fue señalado en dicha publicación. Asimismo, considerando que la constitución de los fondos fue en MN y ME, que su objetivo es otorgar liquidez al sistema financiero para créditos y que la creación de nuevos fondos y la ampliación de otros respondió a la postura de política monetaria en un contexto de inflación controlada, estos instrumentos no deben ser considerados como una medida para incrementar las RIN como se asegura en la misma publicación, ya que en todo caso están teniendo un rol relevante en la recuperación económica.

Es importante destacar que estos fondos no son prolongados a conveniencia, sino que su ampliación de vigencia obedece a sus beneficios que tiene sobre la dinámica de la cartera, además en 2018 se cerró un fondo (CPVIS I), el BCB devolvió a las EIF los recursos de su participación, previa cancelación de los créditos solicitados, sin ningún efecto en RIN y estabilidad financiera.

En efecto, los instrumentos de política monetaria no convencionales no tienen el objetivo de incrementar las RIN, las cuales pese a su disminución en esta gestión, debido a factores externos como el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la menor valoración del oro e incrementos de tasas de política monetaria en varias economías del mundo, se mantienen por encima de los parámetros referenciales internacionales, llegando a cubrir cuatro meses de importaciones y más de tres veces el servicio de la deuda externa de corto plazo.