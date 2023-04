Jesús tan amoroso con su madre María

Lejos de ser un llamado a la conciencia o algo parecido, se impone comentar que las costumbres religiosas lamentablemente se van perdiendo en este tiempo que debiera ser destinado a la reflexión.

Ahora, la realidad para un enorme sector de personas se traduce en días esperados para viajar con los amigos. Algo muy bueno por cierto, mientras sea para el sano esparcimiento y no para dar pie a embriagarse en campamentos, o en la celebración de fiestas que terminan en tremendas borracheras.



La tendencia indicaría que las nuevas generaciones “globalizadas” tienen un nuevo esquema de cómo interpretan la Semana Santa. Por cierto, cada persona es libre de celebrarlo como mejor pueda. Sin embargo, estos días santos tienen una razón de ser; de hacer un alto en la rutina para pensar en su verdadero significado, de honrar la memoria de Jesucristo en su última semana de vida terrenal.

Quienes nacieron a inicios de la década de los 70’s convendrán que la celebración de la Semana Santa, al menos para los creyentes católicos, era un tiempo de reunión familiar. No se comían carnes rojas (viernes santo); las emisoras radiales interrumpían su programación habitual y la publicidad para dar paso a música clásica e instrumental.

En la televisión todas las transmisiones eran de películas con la pasión, vida y muerte de Jesucristo (parece que actualmente algunas televisoras locales aún se alinean con la tradición, pero no todas). No obstante, también se puede ver películas en Netflix.

En las calles advertíamos cómo los bares, discotecas y todo centro nocturno estaban con las puertas cerradas sin atención al público, mientras que en los cines solo se proyectaban películas religiosas. Los padres de familia de entonces hacían respetar con rigor esos momentos destinados a conmemorar la memoria de un hombre excepcional. De aquel que ofreció su vida para la salvación de la humanidad.

Nunca antes en la historia del mundo se conoció lo que Jesús hizo con sus milagros, sabiduría y el terrible sacrificio que le tocó vivir solo por amor al prójimo. Jesús era un niño feliz pero diferente, tan amoroso con su madre María y tan colaborador con su padre terrenal, José. Colaborando con él en el trabajo familiar como carpintero.

Pensemos que él fue un niño como todos y recuerden la crueldad que le tocó vivir por nosotros siendo adulto. La oración que Jesús hizo en el huerto de los Olivos; su desprendimiento; su injusta condena; los encarnizados azotes; todas las burlas que soportó más una ponzoñosa corona de espinas; llevar a cuestas la cruz para ser clavado en ella y morir perdonando a sus verdugos, es la mayor expresión de amor que se haya conocido en toda nuestra historia.

A las puertas de la celebración del domingo de resurrección, cada amiga, cada amigo afectado, está frente a una oportunidad de cambio y transformación sin precedentes. La crisis actual nos estremece como ninguna otra cosa lo ha hecho en los últimos 80 años. En pocos días, celebraremos la resurrección de Cristo.

Pidamos a Dios que nos ayude a ver esto a través de sus ojos. Es oportuno y necesario tener una perspectiva correcta, adecuada y balanceada de nuestra vida de este lado del universo en medio de tiempos tan turbulentos donde los padres enseñan a estafar a sus hijos.

No estamos solos ni desamparados. Dios no nos ha abandonado. No ha apartado sus ojos de este mundo ni tapado sus oídos al clamor de nuestro. Por el contrario, Él está tocando la puerta de nuestro corazón. Nos está hablando y llamando en alta voz en estos momentos para recordarnos varias cosas. Nos invita y anima a reflexionar cuando nos preparamos para celebrar el acontecimiento más importante en la historia de la humanidad: la resurrección de Cristo. No pretendo saber todo lo que nos está diciendo, pero me gustaría pensar que entre todas las cosas que nos dice están estas cuatro cosas.

En primer lugar, esta crisis nos recuerda la fragilidad de la vida. ¿Quién diría hace tres meses que estaríamos sufriendo la pandemia que el mundo hoy enfrenta? Podemos planificar y desear hacer cosas, pero todo puede cambiar en cuestión de días, horas y minutos. “Nuestros días sobre la tierra son como la hierba; igual que las flores silvestres, florecemos y morimos.” (Salmos 103:15)