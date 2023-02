Joyas de la abuela o reliquia barbárica

El gran economista inglés J.M. Keynes manifestó en 1924 que el oro era una reliquia barbárica. Algunos aducen que Keynes se refería al sistema monetario del patrón oro y no al metal precioso propiamente dicho. Cualquiera sea la interpretación, la afirmación de Keynes produjo gran indignación entre los mineros y comercializadores de oro, así como entre los proponentes del regreso al patrón oro, que Inglaterra había abandonado poco después de la Primera Guerra Mundial. Empero, el tiempo parece haberle dado la razón a Keynes.

El oro tenía un largo historial en su servicio de medio de pago, pero se ha de recordar que muchos otros bienes también sirvieron de monedas, hasta principios del siglo XX. El oro tenía ventajas con relación a las otras monedas-mercancía, como la de mantener su valor en el tiempo (cierto antes de la primera mitad del Siglo XX), ser almacenable y fraccionable. Si bien el oro cumplía funciones monetarias, simultáneamente tenía otros usos, mayormente en joyería y modestamente en la industria. En el imaginario popular de muchas naciones, como la India, el oro es sinónimo de riqueza. También muchos bancos centrales del mundo (mas no todos) tienen oro entre sus reservas.

Con la expansión del comercio mundial el oro perdió la función esencial de una moneda, que es la de ser medio de pago. Después de los acuerdos de Bretton Woods de 1944 y hasta 1971, se empleaba esporádicamente el oro para transacciones internacionales. Pero se abandonó también esa función.

Generalmente, los bancos centrales consideran sus tenencias de oro como un activo internacional más y sujeto a los mismos criterios de administración de las otras reservas internacionales. Es decir, los bancos centrales pueden comprar oro, venderlo, con o sin pacto de recompra, darlo en garantía y así por delante. Los bancos centrales velan por la seguridad, la liquidez y la rentabilidad de las reservas internacionales, incluyendo el oro. El manejo del oro es particularmente delicado por las grandes fluctuaciones que tiene su precio internacional.

La última línea del artículo 16 de la actual ley del BCB es desafortunada y ambigua, al requerir autorización congresal para pignorarlo. Fueron también equivocadas las decisiones de comprar oro en el mercado internacional el 2010 y el 2011, emulando lo que había hecho Venezuela porque el presidente Chávez desconfiaba de los dólares.

El actual proyecto de ley del oro le devuelve su carácter de activo internacional y hace que se lo puede manejar como los otros activos. No debería ser objetable. Sin embargo, no hay que subestimar los riesgos políticos y la desconfianza que puede generarse en el público, en un momento delicado para las reservas internacionales, si se efectúan operaciones financieras con el oro, como las previstas en el artículo 9 del proyecto de ley.

Lo que es más dudoso es la compra de oro de que haría el BCB en el mercado local. Las compras de oro se pagarían en moneda nacional, pero nada asegura que los proveedores no la cambien por dólares. Con mayor razón lo harán los contrabandistas de oro peruano. Es altamente probable que las reservas internacionales no aumenten o aumenten muy poco. Simplemente cambiaría su composición: más oro y menos divisas, salvo que el oro pueda negociarse según el artículo 9 mencionado. No parece una buena idea fomentar la producción de oro de la minería cooperativista y de la minería informal. Los tributos que pagan no compensan los daños medioambientales que causan. Además, dejarían de pagar lo poco que pagan, vendiéndole al BCB. No se puede dejar de lado que el oro para ser transado en los mercados internacionales tiene que ser refinado y certificada su calidad de buena entrega, lo que tiene costos. Hay también la posibilidad de que se impongan también normas medioambientales, que inviabilicen la refinación o la venta de oro.

Para evitar la disminución de las reservas internacionales, cualquiera sea su forma, oro o divisas, es crucial un saneamiento fiscal de gran envergadura. Hay una inconsistencia fundamental entre el gran gasto fiscal y el nivel adecuado de reservas internacionales para sostener el tipo de cambio fijo.