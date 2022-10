Jugando al Pesca Pesca

Siendo el país con la peor justicia, todos los días apelamos a ella para defendernos como si fuera de verdad. Vivimos una paradoja donde ser abogado es “cool”. Las víctimas denuncian a sabiendas de que las posibilidades de ganar son las mismas que ganar un mundial de fútbol. Ellas hacen como que creen y los abogados hacen como que cumplen.

A eso le llamamos estado de derecho en Bolivia. En la época de las dictaduras militares era evidente que no podíamos recurrir a la justicia y quedábamos en manos de los militares, rezando con el testamento bajo el brazo y esperando un alma caritativa como la de Amparo Carvajal y otros defensores de derechos humanos, entre ellos muchos sacerdotes que exponían sus vidas trayendo algo de sosiego, noticias y alguna que otra salida. El escenario era claro: te hacían desaparecer, fraguaban certificados de defunción y ocultaban la verdad. Pues ya sabemos que la verdad nunca llegó, tampoco la justicia y la reparación ha sido un privilegio arbitrariamente otorgado por el gobierno.

A cuarenta años de recuperación de la democracia, los estrados judiciales se han convertido en las cloacas de la impunidad, donde jugamos al “yo te acuso, tú me acusas” y se estima que ya son más de cien los presos políticos y una decena los abogados perseguidos que los defienden, como el recientemente amenazado Jorge Valda. Detrás de esa fachada operan los consorcios, amigotes y cómplices que muchas veces confiesan: “No me quedaba otra” y por unos pesos ayudan hasta a sus víctimas.

¿Por qué detenerme - como lo hago hoy - en la situación de las mujeres? En primer lugar, porque su persecución pone en evidencia las dos caras de la moneda. Una sumisión deplorable entre las oficialistas y un odio particular contra las opositoras. Es el caso de Soledad Chapetón, quien ya había sido objeto de ataque en agosto de 2019 cuando era Alcaldesa, justo en el día en que las masifeministas se reunían en un evento para celebrar la paridad, una de las insignias que se ventila internacionalmente como si fuera de verdad.

Hoy Chapetón enfrenta una nueva detención “por incumplimiento de deberes” mientras a diario vemos funcionarios que no solo “incumplen deberes”, sino que roban, ocupan tierras, abusan de sus trabajadores, contratan a sus parientes y un largo etcétera sin siquiera ser acusados. La exalcaldesa de El Alto aceptó la prisión preventiva indicando que llevará a su niña lactante al penal “porque ella la necesita”. La persecución de Chapetón tiene un ingrediente lamentable que implica a la alcaldesa de El Alto, quien reconoció en 2019 a Jeanine Añez - otra presa política - y a su gobierno con el que pactaron los masistas y ahora sin sangre en la cara dice que no persigue a la persona si no a sus hechos. ¿No sabe la señora Copa que la presunción de inocencia es un pilar de los derechos humanos? ¿No se estará aprovechando del abuso institucionalizado para ganar puntos con una de las alas del MAS, demostrando con eso un miedo profundo a sus aliados que no solo la tachan de loca como hizo el viceministro Satuco, sino que podrán inventarle cualquier cosa para que forme parte de la galería de perseguidas más temprano que tarde? Áñez, Chapetón, la cocalera Rosalba Vargas, Elvira Parra del Fondo Indígena, son algunas de las víctimas del abuso y la indolencia del gobierno, como lo fue Patricia Hermosa durante el gobierno de Áñez. Estado patriarcal y abusivo le llaman. Por eso, la CIDH advirtió que las mujeres se enfrentan a un riesgo mayor. Estos actos incluirían abuso sexual y amenazas de daño a integrantes de su familia como medio de intimidación. Y por todo eso es doblemente grave que sean mujeres como Eva Copa que repitan las mentiras de sus amigos para perseguir a sus adversarias echando por la borda algo que el feminismo nos enseñó: respeto a la ley y los derechos humanos.