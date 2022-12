Kushner, el victimismo del feminicida, el mártir de los privilegiados

Para escribir estas líneas he tenido que comerme mucha basura, tanto en redes como en medios de comunicación, sobre la campaña mediática (con seguridad asesorada) que siempre han querido inflar en favor de la impunidad jurídica y social del feminicida sentenciado Willam Kushner.

Kushner, recientemente, fue devuelto a la cárcel de San Pedro después de casi dos años de cómoda detención domiciliaria, que sospechosamente le fue otorgada muy poco tiempo después de ser declarado culpable del feminicidio de Andrea Aramayo y sentenciado a 30 años sin derecho a indulto. Lamentablemente, en ese momento, fue otro caso más de los muchos sobre un feminicida beneficiado con detención domiciliaria (encima sin custodios), después de recibir su sentencia tras largos años de juicio.

Un ejemplo triste de esta campaña pro-impunidad es la columna de Agustín Echalar Ascarrunz, del 25 de diciembre del 2022, en Pagina Siete, titulada “Una no feliz Navidad”.

Empieza el columnista sintiendo muchísima pena, por un hombre que pasará las fiestas lejos de sus seres queridos por estar encarcelado e irresponsable afirma que ese sentenciado está preso por un “delito que no cometió” (los más de cuatro años de juicio, los contrastes de pruebas entre ambas partes, la fundamentación, las declaraciones y la sentencia, se las pasa por el arco del triunfo).

Siente tanta pena por ese padre preso que no podrá ver cotidianamente a sus hijos, pero ni una sola vez repara en la hija de la muerta, en la hija de una víctima de feminicidio, una hija que es otra víctima y que nunca más tendrá de nuevo a su mamá, que se la arrancaron siendo una niña y que cada fin de año (y muchas más ocasiones, seguro) siente su ausencia definitiva.

A esa niña, a su abuela, les cambiaron la vida. La verdadera “condena injusta” la padecen ella y su abuela desde que les arrancaron a Andrea. Ambas buscan justicia como es su derecho, pero para ellas no hay ninguna sensibilidad ni empatía del columnista, para ellas no hay la misma solidaridad que profesa por Kushner, el autor, solo sabe identificarse con el feminicida y, lo que es peor, no le importa cómo esa niña, esa hija, aún siente el acoso a su abuela y la constante denigración violenta de la memoria de su mamá a causa de esta campaña. Para el columnista, su único prójimo es un hombre de su misma clase social.

¿Cómo se atreve a decir que esa búsqueda de justicia es una “acusación descabellada producto del dolor”? ¿Cómo se atreve el autor a tergiversar y desvalorizar las motivaciones de una madre que logra llevar a juicio al causante y culpable de la muerte de su hija contra viento y marea? ¿Se puede confiar en las palabras de alguien que solo sabe tener pena por un hombre con privilegios y recursos, pero que se enajena y pisotea del dolor de una madre y de la hija de una muerta al mismo tiempo?

En la columna repite la versión del sentenciado, versión que libra al feminicida de toda culpa y lo convierte en una pobre víctima de una mujer muerta que es tildada de loca (por decir lo menos) entre todos los insultos y agresiones que han generado en redes la campaña armada de Kushner. El feminicida así como sus socapadores han sido bien ambiciosos en su estrategia, si por ellos fuera, Kushner nunca hubiera pisado una celda; si por ellos fuera, Kushner saldría del proceso no solo libre, sino con una medalla, una disculpa, una beatificación. Y, de recompensa, la lapidación de la muerta como castigo a ella por causar con su muerte el daño a un hombre tan decente y productivo para la sociedad.

Para cada lesión en el cuerpo de Andrea, el equipo del feminicida tiene una respuesta con guion que repiten de memoria y como su versión en el juicio no ha tenido el suficiente peso para librarlo, la sacan en redes como patadas de ahogado: ella sola se barrió bajo el auto de Kushner, ella sola se marcó las huellas de las llantas en la cara; les echan la culpa a sus zapatos, al piso, a la lluvia, a la suerte y sobre todo le echan la culpa a ella. Pero, para ellos, la vida de ella no valía tanto, por eso no tienen el mínimo reparo en denigrarla sin parar. Eso sí, la vida del feminicida sí que la saben valorar, al columnista le da pena los 23 años de sentencia que aún le quedan a Kushner, en “el periodo más productivo de la vida de uno”, o sea, hasta siente pena de que ese feminicida no podrá seguir creciendo profesionalmente desde la cárcel, mientras que por la vida arrancada de Andrea no siente nada, ni se molesta en ver que ella perdió para siempre el derecho de ver crecer a su hija y ver envejecer a su madre, la lástima del columnista solo alcanza para los de su misma clase social.

La versión del feminicida no es diferente a las defensas de otros acusados, siempre son una serie de absurdas y extremas coincidencias trágicas accidentales que pasan de manera aislada y particular, y que terminan siempre en una muerte accidental sin culpables. Aprovechan la misoginia social y juran y perjuran que Andrea lo perseguía y acosaba al pobre feminicida, la retratan a ella como la peor de las mujeres, y a su madre Helen como las peor de las madres, como una mujer resentida que mete a la cárcel a un hombre inocente solo por odio y rencor, como si el rencor fuera suficiente para sostener todo un proceso de juicio en este país corrupto. Las malas siempre son las mujeres gritonas que reclaman, los buenos siempre son los hombres blancos bien relacionados decentes, con buena educación y altos valores, esa es la narrativa que quieren perpetuar y que se cae a pedazos en estos tiempos.

El fenómeno brutal del feminicidio no es un crimen que pueda explicarse solo a causa de un asesinato planificado de una mujer solo por ser mujer, ni tampoco se define la culpabilidad de un feminicida solo por ser hombre, como afirma el columnista. Una explicación del feminicidio es que es un fenómeno con muchos factores históricos, sociales y sistémicos que involucra a una tradición profundamente machista que genera muertes de mujeres todos los días. Por eso son tantos feminicidios cotidianos sucediendo. No todos los feminicidas son psicópatas que planean sus asesinatos, la mayoría lamentablemente son hombres comunes y corrientes que aprovechan una oportunidad y dejan explotar su escala de violencia machista al máximo, sin siquiera tener una motivación tan clara. La sociedad y un sistema patriarcal los socapan, no sabe frenarlos a tiempo y menos sabe proteger a las mujeres en peligro. La única reacción real que ha surgido frente a toda esta violencia, no ha sido otra que la propia lucha organizada de las mujeres. Si las mujeres no gritáramos, si las mujeres no nos organizáramos, si las mujeres no nos indignáramos, el feminicidio seguiría pasando impune en la oscuridad.

Afortunadamente son otros tiempos y no es tan fácil callar ni manipular a la opinión pública, apelando a una moralidad tradicional machista y clasista, donde se puede ver claramente la doble vara de medir que beneficia a hombres y condena a mujeres por los mismos actos. Esa doble moral atrasada está bien presente en la columna de Agustín Echalar, así como en toda la campaña de Kushner.

Frente a los “bolivianos de bien” que convoca el columnista en favor del feminicida, estamos las mujeres parias en este país machista que exigimos justicia; también están los hombres conscientes de que este sistema patriarcal a ellos también los oprime. Yo no siento pena por Kushner, yo siento indignación, no creo en ninguna de sus estrategias de victimismo, ya las aplicó desde el primer día cuando Kushner se hizo internar en el Hospital Arcoíris para no ir preso mientras Andrea agonizaba. Dar pena para salir impune. Richard Choque lloró y se quejó enfermo en una de sus audiencias por feminicidio, y bajo esa excusa, junto con la corrupción, lo soltaron y salió a reírse en la cara de las víctimas y de nuevo pudo matar. La impunidad no solo causa indignación, la impunidad de los feminicidas puede causar más muertes de mujeres y la putrefacción sistémica de una sociedad sin justicia.

Justicia para Andrea.