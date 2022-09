La aberración de los mercados de coca

Las leyes bolivianas prohíben los monopolios. Estos se dan cuando alguna empresa o sector tiene dominio absoluto del mercado pudiendo imponer sus precios. También hay otras formas de monopolio, por ejemplo, los referidos a la comercialización de armas o de productos estratégicos que son manejados por las autoridades. En Bolivia tenemos una variedad original: la concesión del derecho de monopolio a sectores privados en el cultivo y comercialización de la coca con base en la tradición de ocupación de ciertas parcelas de terreno en los Yungas y en el Chapare. Este esquema de monopolio significa la restricción de los derechos mercantiles de buena parte de la población, lo que implica e implicará situaciones permanentes de conflictos entre los “beneficiados” y los que no lo son. Cabe destacar una particularidad especial de este esquema: la imposibilidad de distinguir la coca con permisos de producción y comercialización de la llamada coca “ilegal” que no los tiene. Para salir de esta aberración, desde el punto de vistas de la oferta, hay dos estrategias posibles: declarar libre el cultivo y comercialización de la coca o convertirlos en monopolio estatal.

La demanda tiene dos vertientes: el consumo humano (“acullicu”) y la fabricación de cocaína. La “sabiduría” nacional y extranjera han planteado que la producción y comercialización “legal” de hojas de coca debe responder a la demanda de consumo humano respetando los usos y costumbres de nuestra población. En este enfoque no se toma en cuenta que esa tradición se basa en la práctica de explotación laboral a la cual estuvieron sometidos nuestros compatriotas por españoles y criollos, quienes encontraron que con el consumo de coca trabajaban más, sin cansarse, y comían menos. Tampoco toma en cuenta los efectos sobre la salud de los trabajadores cuando se les evita artificialmente el cansancio y el hambre. Para evitar esta aberración de la demanda se requiere poner en marcha programas educativos que expliquen claramente la necesidad de disminuir este consumo.

Muy difícilmente la demanda de acullicu y la oferta legal coincidirán, pero, más allá de esa observación, están los cultivos “ilegales” que junto con los sobrantes de los legales servirán como insumo para la fabricación de cocaína que es exportada en su totalidad. Esta es otra aberración del mercado de la coca. Mientras Bolivia y los otros productores intentan erradicar el cultivo invirtiendo mucho dinero, malgastando miles de horas de trabajo, causando mucho dolor humano y mirando impotentes cómo el narcotráfico invade sus fronteras, la demanda internacional de estupefacientes sigue creciendo bajo el ojo complaciente de las autoridades de los países desarrollados, quienes esperan que sean los países productores los que les ayuden a disminuirla.

El narcotráfico provoca problemas de gobernabilidad en los países productores y de corrupción en éstos y en los países consumidores. Teniendo en cuenta las décadas de fracaso de las políticas para reprimirlo, es hora de plantear nuevos acuerdos. El presidente Petro de Colombia anunció que lo haría, lo que provocó alarma en el Gobierno de Estados Unidos que se apresuró en enviar una misión para hablar de este asunto con su gobierno apenas fue posesionado. No se conoce aún el planteamiento de Petro ni del Gobierno de Estados Unidos. Es posible que todavía no hayan mostrado todas sus cartas. Sería bien que Colombia plantee una negociación con la participación de Bolivia, Perú, México y Ecuador, como oferentes, y de Estados Unidos y de la Unión Europea como demandantes. El objetivo principal de esta negociación debe ser la disminución no violenta de los volúmenes transados, la distribución equitativa de los esfuerzos económicos y humanos para lograrlo y el respeto a los derechos humanos y las soberanías de los países. Bolivia debería contribuir a que todo esto se haga posible. Por una parte, tiene que iniciar rápidamente conversaciones con Colombia y los otros países involucrados para convencerlos de la conveniencia de hacer una negociación conjunta. Por otra parte, Bolivia debe contribuir con ideas e iniciativas para que esta negociación sea exitosa.