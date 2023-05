La BOLIVIA de 2023 (primera parte)

Después de haber transcurrido el primer cuatrimestre del tercer año de la tercera década del Siglo XXI, no sorprenden el caos y la confusión que hoy están provocando las redes sociales que en nuestro país han crecido y se han constituido en la principal fuente de información verdadera, especulativa o mentirosa, lo que nos obliga a pensar y a demostrar a aquellos que nos creen unos ignorantes que la situación del país es sumamente preocupante, pues está marcada por la incertidumbre y que de tontos no tenemos nada pero sí de complacientes, pasivos y excesivamente pacientes, a tal punto que nos ha llegado al límite de la tolerancia y no quisiéramos, la mayoría de los ciudadanos, que todo se haga evidente; porque el país y la diversidad de ciudadanos seremos los únicos damnificados. Veamos entonces.

Según publicación del 9 de abril pasado en La Razón, “el BCB reconoce uso de los DEG para fortalecer la liquidez de las RIN. La publicación de Bloomberg indica que ya usó más del 90% de los mencionados derechos especiales de giro. El BCB afirmó que en el marco de sus atribuciones constitucionales y con la finalidad de fortalecer la posición de liquidez de las Reservas Internacionales, hace uso de las asignaciones de los DEG, efectuada en el marco del artículo 16 de la Ley 1670 de octubre de 1995. El 90% de los DEG es 480 millones, con datos del FMI. El pago de intereses de 2023 será de 7 millones y a partir de 2024 de 10 millones.

Respecto a las RIN, de acuerdo con datos de BCB al 8 de febrero, alcanzaron 3.538 millones de los que 372 son divisas (dólares) 538 millones en DEG y 2.592 en oro monetario”, el que apreciamos permanecerá como reserva. Y no debemos dejar de lado el crecimiento de las remesas a nivel internacional y un pequeño ejemplo son las que provienen de Chile, que según publicación del 19 de marzo en el mismo periódico crecieron en 330.5% representando un flujo de dinero que paso de $us 72.1 MM en 2013 a 310.4 MM en 2022.

Por su parte “el Ministro de Economía y Finanzas Públicas admitió que hubo un problema transitorio de iliquidez de dólares pero que fue resuelto con las acciones asumidas por el Banco Central de Bolivia y remarcó que el Gobierno no está pensando en devaluar la moneda y por eso se están haciendo todas las acciones correctivas, “porque es un problema de iliquidez y no es un problema de solvencia”

Por otra parte y con el eslogan “¡Frenamos la especulación¡ el sistema financiero goza de solvencia y fortaleza” se hace propaganda mencionando la estabilidad y crecimiento de más de 4,3%, inflación controlada con -0.11% hasta febrero de 2023, reducción del déficit fiscal de 12.7% a 7.2% y el ahorro de los bolivianos creció 6 veces desde 2005 y llegó a Bs.226 mil millones. A su vez el Presidente, al concluir su reunión con ASOBAN “aseveró que el sistema financiero es sólido y solvente y que su gobierno seguirá trabajando por la estabilidad del país”. Por todo lo anterior, no deja de sorprendernos la intervención del banco FASSIL que según información no confirmada había solicitado al BCB semanas atrás Bs.1.900 millones para atender sus obligaciones y devoluciones a sus clientes. Este hecho se convirtió en un nuevo acontecimiento económicos el mes de abril, con antecedentes inciertos y un sin número de noticias muchas de ellas contradictorias; sin embargo, han generado la detención preventivamente de cuatro de sus ejecutivos. Hoy las noticias comentan que las AFP´s Futuro y Previsión habrían invertido en este banco algo así como 1.300 millones de dólares y que no se habrían presentado acciones de fiscalización oportunas por parte de los responsables de la Autoridad del Sistema Financiero y de la Autoridad de Pensiones, Valores y Seguros. Preocupa lo acontecido en una entidad del Sistema Financiero, lo que nos lleva a recordar que este sistema fue altamente beneficiado en el anterior gobierno y para ello solo hay que recordar las increíbles utilidades que obtuvieron por cambio de moneda, por compra de títulos del BCB y por la diferencia (spred) entre las tasas de interés activas (18%) y pasivas (2%). Las consecuencias se las tiene que asumir hoy, recordando que el banco intervenido pagaba las tasas pasivas más altas en nuestro país.

Volviendo al tema que no podemos dejar de lado es la iliquidez del mercado cambiario en nuestro país, la que es considerada como transitoria por las autoridades gubernamentales, lo que nos promueve a presentar tres alternativas para enfrentar la coyuntura; la primera, el encontrar una nueva fuente de ingresos que provenga de exportaciones de recursos naturales (minerales, litio, gas u otros), productos tradicionales liberando los que tienen restricciones y servicios como energía eléctrica, desarrollo de software, etc. La segunda es la aprobación de la Ley del oro que busca enfrentar la coyuntura y generar liquidez al BCB para que pueda atender la demanda de dólares que está reclamando la ciudadanía, es decir los que confiaron en la banca y depositaron sus ahorros que ahora no los recuperan en su integridad y por otro lado los importadores que no pueden cumplir sus obligaciones con sus proveedores del exterior y la tercera alternativa es recurrir a créditos externos que ahora tienden a incrementar sus tasas de interés como una respuesta a los incrementos de las tasas de los bancos centrales más representativos.

La alternativa elegida por ahora parece ser la segunda, la ley del oro que ha concentrado a los analistas manifestando diferentes opiniones, uno de ellos Armando Ortuño comenta que se dará flexibilidad al Banco Central de Bolivia para la gestión de las reservas y permitirá darle más liquidez a la economía. El vocero gubernamental indica que se permitirá al país superar el momento de iliquidez de dólares en lo inmediato. El ex presidente del BCB Gabriel Loza dice que “se debe determinar si el desequilibrio es transitorio o estructural”. La Razón 23/4/2023. Solo nos queda ver transcurrir el tiempo y encontrar la respuesta sobre los resultados que se obtengan.