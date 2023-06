La Bolivia de 2023 (segunda parte)

Con la nostalgia Keynesiana que parece tiene obnubilados a quienes gestionan la economía en nuestro país, se viene promoviendo la nueva industrialización de Bolivia con una gran campaña en redes sociales, medios de difusión radial, televisiva, prensa oficialista y otros medios, destacando que son 44 los nuevos proyectos que permitirán sustituir las importaciones y suponemos permitirán bajar los precios de los productos que se fabriquen y exporten, con lo que tendremos nuevas fuentes de recursos para recuperar las reservas internacionales y volver a tener un PIB per Cápita que, según el Presidente, en 2022 fue uno de los más altos del continente y a no dudarlo -a menos que sea una utopía social y económica- se generarán nuevas fuentes de trabajo para disminuir el desempleo que se sigue apreciando en el país.

La industrialización a cargo del Estado tuvo su auge después de 1952 a cargo de las Corporaciones de Desarrollo departamentales y años después se produjo la privatización de muchas empresas y la capitalización de otras, quedando solo algunas consideradas estrategias con alta participación del sector público como el caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), hasta su supuesta nacionalización en el Gobierno del MAS, donde lo único que se cambió fueron los porcentajes de propiedad accionaria, permitiendo al Gobierno tener a cargo la gestión gerencial de la petrolera que soportó a nuestra economía por más de 15 años. Parece, entonces, que seguirá siendo una alternativa que ayude en nuestra proyección futura pues manifestó el Presidente en el aniversario de Tarija: “luego de la exitosa campaña exploratoria, ingresamos ahora a la producción de los campos gasíferos -los Monos y Aguaragüe Centro- que incrementarán la producción en 23 MMpcd, lo que significa más o menos unos $us 250 millones para nuestro país.”

Por otra parte, se ha conocido que YPFB desarrollará once proyectos exploratorios en Tarija, Santa Cruz y Chuqisaca con una inversión estimada de $us 669 millones que realizará la estatal y las operadoras -nunca nacionalizadas-, importe del que el 48% corresponde a exploración. (La Razón 30/04/2023). Con estas espectaculares noticias solo nos queda esperar hasta cuando YPFB dé a conocer los resultados reales de esta producción y estos se reflejen en sus utilidades y su rentabilidad. Para complementar lo anterior según la información financiera de YPFB, las utilidades retenidas al cierre de gestión 2022 alcanzan a 41.394 millones de bolivianos (Los estados publicados no hacen referencia a la moneda en que se expresan) y los resultados del ejercicio son 335.9 millones de bolivianos; sin embargo, las cuentas de orden deudoras y acreedoras que técnicamente pueden afectar a los estados financieros alcanzan a 64.707 millones de bolivianos.

Con relación a un potencial recurso que tiene nuestro país, el LITIO, se ha conocido por información de los cívicos de Potosí que se ha invertido aproximadamente entre 800 a 1.100 millones de dólares para la industrialización que nunca funcionó y que se debe empezar nuevamente. Para esto, Bolivia firmó un contrato con el consorcio chino CATLBRUNP & CMOC (CBC) para implementar dos complejos industriales con tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) en salares de Oruro y Potosí, con una capacidad por planta de hasta 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería al 99.5% de pureza. Se prevé que hasta junio se tengan otros dos convenios con otras firmas por 500 millones de dólares que al menos sería el costo de cada planta. 6 meses es el plazo para que CBC logre la industrialización en los salares del sur occidente con una Planta Industrial que producirá 2000 toneladas de litio en su etapa inicial. Yacimientos de Litio Bolivianos (YPL) ratifica para julio el inicio de operaciones de la planta. (La Razón 22/01/2023). Por tanto, a los ciudadanos nos queda esperar con paciencia y optimismo los resultados reales de estos proyectos y los beneficios que generarán al país, esperando por el contrario no encontrarnos con un desperdicio de los pobres y escasos recursos con que cuenta nuestra economía.

En otro orden de cosas, se ha conocido que la balanza comercial de Bolivia cayó en 32% el mes de enero por tres factores, los paros y bloqueos promovidos por los cívicos de Santa Cruz, el cierre de la frontera con el Perú y la mayor importación de combustibles a precios más altos, registrando $us 250 millones de déficit comercial resultante de $us 1.008 millones de importaciones y $us 758 millones de exportaciones (Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE). Adicionalmente, otra cusa que afectó a esta caída se encuentra en factores externos como las actuales condiciones de los mercados internacionales, la incertidumbre financiera, el costo del transporte, de los servicios y ahora la falta de dólares oficiales en nuestra economía. ¿Cuáles serán los resultados de febrero, marzo y abril? Estaremos atentos a la información oficial que se publique porque se sabe extraoficialmente que muchas operaciones se realizan de manera directa y que el sistema financiero ha subido sus comisiones para operaciones con el exterior hasta más de 8.5% en algunos casos.

En la Bolivia de 2023, no podríamos olvidar tres temas finales, el funcionamiento de la Gestora Pública que inicio sus operaciones el lunes 15 de mayo, la intervención del Banco FASSIL que adjudicó a 9 bancos del sistema la continuación de operaciones de la entidad financiera intervenida, que inició sus actividades promovida por capitales cruceños y el tercero el incremento de precios de muchos productos de consumo masivo, de medicamentos, de alimentos y otros que son parte de la economía popular de nuestro país. Los dos últimos temas los dejaremos para otra oportunidad; sin embargo, nos quedamos con la Gestora Pública que según la última publicación existente del 17 de enero de 2023 (MEFP), la Viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, aclaro que las Administradoras de Pensiones (AFP) no transfirieron recursos económicos a la Gestora Pública ni para financiar sus proyectos políticos ni para atender sus demandas de financiamiento. Y que el Sistema Integral de Pensiones (SIP) está compuesto por un patrimonio autónomo, es decir que esos recursos no forman parte de las AFP, ni serán parte de la Gestora Pública, esos recursos tienen el objeto de generar una rentabilidad para pagar posteriormente las pensiones de jubilación a quienes están aportando al Sistema Integral de Pensiones y tener un manejo adecuado de los riesgos para garantizar el pago de las rentas en el futuro.” Estaremos atentos observando su desempeño en los próximos meses.

Finalmente, la situación general que vive nuestro país no es aislada pues se encuentra afectada por lo que acontece en el entorno internacional que muestra un proceso inflacionario que aún no ha mostrado sus efectos en la economía de las familias bolivianas, por lo que se estima qué si bien parece existir una recesión en puertas; de producirse, ocasionaría que muchas empresas disminuyan sus actividades, provocaría un desorden de competitividad, un efecto de los acontecimientos en los mercados internacionales, provocando esta situación una recesión y alto desempleo.