La caída de Chile

Este 4 de septiembre Chile acudirá a las urnas para decidir su futuro, para saber si la ciudadanía acepta o rechaza la propuesta de Constitución Política de la Republica de Chile 2022, redactada por la Convención Constitucional al calor de los tiempos políticos que vive ese país. El drama chileno terminará muy mal.

Esta propuesta constitucional es una amalgama de las constituciones vigentes en Venezuela, Nicaragua, Cuba, Argentina y sobre todo Bolivia, es casi una copia de la última y la gravedad de esta propuesta constitucional terminará por refundir las bases y los cimientos de la república de Chile. Los puntos controversiales en esta nueva Constitución son los puntos referidos a pueblos indígenas, pensiones, el sistema de salud y la reelección presidencial; es decir, la misma estrategia utilizada en países como Venezuela y Bolivia para que sus gobernantes se perpetúen de manera antidemocrática en el poder.

En esta propuesta constitucional, Chile es declarado como un estado Plurinacional e Intercultural, todo en virtud a la libre determinación de los pueblos, a la autonomía y al autogobierno de los pueblos originarios; es decir deberán ser reconocidos sus territorios y jurisdicciones propias, entre ostros aspectos ¿Dónde hemos escuchado estas propuestas? Claro, en Bolivia ¿Y qué es lo que ha conseguido esta implementación? Más división y más racismo entre los bolivianos. Chile quiere ir por el mismo camino sin saber que en vez de cambiar la Constitución para bien terminarán por destruir su propio país para mal, como ocurre en Bolivia. Es decir, un “monstruo plurinacional” sin pies ni cabeza.

Chile está dejando de ser un país ejemplo para economistas, políticos y pensadores que lo tomaban como ejemplo de lo que se debía hacer, como una línea a seguir; pero ahora se está haciendo todo lo contrario, todo al revés, todo por culpa de los políticos nefastos que están llevando a una destrucción y caída inminente, con una inflación descontrolada, un dólar por las nubes, un país con una inmigración desordenada y muchos problemas de inseguridad pública.

La caída del cobre es un golpe tremendo para una economía dependiente de este mineral, con un gobierno desorientado que mira con ambición el litio como su único recurso de supervivencia.

La economía de Chile también está en rojo, el dólar, la inflación y las tasas de interés están llegando a sus máximos históricos. La situación económica en Chile será peor en 2023 y no solo en Chile, sino que en la mayoría de los países del continente americano. El presidente Boric no logra avanzar en su corriente reformista, es decir está

perdiendo apoyo en su mismo país, un país exitoso. Un país ejemplo como Chile está cayendo abruptamente. Si las mayorías en Chile y en los países contagiados por la izquierda internacional estarían más empapadas de economía, estarían muy molestas.

Un día se despertarán del adormecimiento ideológico y podría ser demasiado tarde. Hay gente que sigue dormida como en Bolivia, que sigue idolatrando a sus líderes populistas y dicen que está todo bien, que no pasa nada, se engañan con los números oficiales de estos gobiernos, que los medios de comunicación manipulan y están en contra de los procesos de cambio. En fin, como decía Voltaire: “Cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro la enfermedad es casi incurable”.

Lo que está pasando, tanto en Chile como en la Argentina, es culpa de esos gobiernos que quieren ocultar la verdad con bonos y desmantelamiento del erario público. Están haciendo un verdadero desastre de punta a punta. Ay, si la gente supiera de economía. Pero repito, cuando despierten serán robados en sus sueños y esperanzas de la manera más cruel e imprevista.

Una de las cosas que ha caracterizado históricamente a Chile es su previsibilidad, es decir saber qué es lo que va a pasar, vale decir que los inversionistas sabían que Chile era un país confiable, donde las reglas eran claras y donde la inversión tenía grandes probabilidades de éxito económico, ahora todo es una incertidumbre, los inversionistas quieren huir de Chile y llevar sus capitales a otros países donde existan reglas claras y seguridad jurídica.

Esto se acabó, ya nadie sabe lo que va a pasar, pero me animo a decir que ganará el SÍ, es decir la aceptación de la nueva propuesta constitucional, aunque por un margen muy estrecho. Personalmente desconfió de los resultados que se darán porque en Latinoamérica la izquierda ha hecho del fraude un modus operandi, se ha normalizado ganar una elección metiendo “mano negra” en los resultados. Esto ocasionará en Chile un verdadero estallido social, porque los que no acepten los resultados no se quedarán pasivos. Así que tendremos un mes de septiembre muy movido en ese lugar del mundo.

En Chile las cosas se hacían bien, ahora en adelante peor no pueden estar, se hace todo mal. Todo funcionaba en Chile, había orden, una clase media cada vez más creciente, grandes estadistas y diplomáticos, pero ahora está desarmada por completo y lo peor de todo es que con esta nueva Constitución terminarán por desmantelar un gran país.

¡Es así como un gran país como Chile termina por destruirse por dentro, ningún pueblo es conquistado desde afuera, si antes no se ha destruido desde dentro...!