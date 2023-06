La ciudad sin pasarelas

Hace un par de semanas tuve que visitar la ciudad de Santa Cruz, lo hice después de casi cinco años; llegué con mucha expectativa para ver de cerca la ciudad que más crece del país y que hoy por hoy es la más publicitada por los grandes inversionistas; aquí, en breve, les transmito algunas observaciones y reflexiones sobre el aspecto urbanístico que alcancé a tener en mi corta estadía. Al llegar indudablemente se siente en el ambiente la pujanza y el gran desarrollo de la urbe, por la actividad comercial y el tráfico enloquecido en las grandes avenidas, casi no cabe duda de que seguramente ya superaron, y por mucho, los tres millones de habitantes que el INE proyectó para el año 2020 en toda el área metropolitana e incluso se puede considerar esas voces locales que afirman que se acercan a los cuatro millones, voces que por supuesto incomodan a muchos por la reorganización en el poder político que esto supone.

En mi estadía me tocó ser ciudadano de a pie, por lo que mi experiencia a escala de la calle me mostró una serie de carencias que tiene esta ciudad, la primera que noté fue la ausencia de pasarelas en las grandes avenidas (elemento básico de la infraestructura urbana); yo y mis acompañantes tuvimos que cruzar (corriendo) varias veces la Avenida Doble vía la Guardia (una de las más importantes de la estructura urbana con cuatro carriles en cada uno de los sentidos) a la altura de los barrios Villa Fátima y las Palmas, acción en la que poníamos en riesgo nuestro bienestar por la velocidad y la cantidad de motorizados que por ella transitan; y así fue durante toda la permanencia en la que teníamos que hacer ese mismo recorrido, no quedaba más que poner los cinco sentidos en la tarea de superar esta barrera física entre los dos barrios; esta pequeña experiencia personal me llevó a pensar en los grupos más vulnerables de habitantes como los niños, ancianos y personas con alguna discapacidad que circulan por ahí y que no pueden conducir un coche o no lo tienen.

La conclusión es obvia y es que para vivir en esta ciudad debes contar con un automóvil ya que la urbe cruceña es de él y se planifica en función a él, la forma y la distribución de los espacios públicos parecen estar orientados exclusivamente al automóvil; pero esto no es muy alentador en el desarrollo urbano, los urbanistas sabemos que el excesivo tráfico urbano destruye el sentido comunitario de la ciudad y diluye la escala del peatón promoviendo las grandes avenidas y descomunales nudos viarios que se convierten en barreras físicas muchas veces infranqueables, esto sin mencionar el impacto medioambiental y los altos costos en perdida de energía y tiempo que conlleva la saturación del tráfico en las ciudades.

Visitamos también el centro histórico, al internarnos en el primer anillo de la ciudad encontramos un centro que está descaracterizado , que se percibe en gran parte abandonado y tugurizado en otras, con un comercio formal languideciente y un comercio informal de sobrevivencia que es creciente; el espacio público es decir la plaza y la calle están deterioradas y se han convertido en sitios inseguros con fuertes rasgos de marginalidad, los espacios históricos y simbólicos, como el Arenal, ya no atraen a los turistas y son sitios sociofugos; este también es un rasgo urbanístico desalentador ya que mientras el centro urbano se vacía porque la gente huye de él, los barrios periféricos exclusivos o populares se van poblando cada vez más extendiendo la ciudad; al parecer recuperar el centro histórico y reactivarlo haciéndolo parte de la dinámica urbana y otorgándole un nuevo rol acorde a la escala de la metrópoli es una tarea pendiente para los administradores de la ciudad. Al salir del primer anillo e internarse en los siguientes se percibe claramente una marcada diferencia entre la calidad del espacio público (el espacio común, gratuito y de todos) y el equipamiento que se promueve con capitales privados; es evidente que la gestión pública del territorio ha sido sobrepasada por las necesidades y requerimientos de un crecimiento exponencialmente acelerado, la presión de un mercado inmobiliario manejado por entidades bancarias (como el extinto banco Fassil) y empresas constructoras y por supuesto las gestiones municipales ineficientes que pese a recibir importantes recursos públicos por ser el municipio más grande del país (pero insuficientes) no ha encontrado la forma de ser relevante e impactar positivamente en la ciudad.

Todo ello deja ver que el municipio de Santa Cruz de la Sierra crece con los rasgos típicos de una ciudad difusa, siguiendo el viejo modelo occidental de ciudad progresista donde la mancha urbana se extiende aceleradamente y de modo incontrolado consumiendo los recursos naturales de forma agresiva e irresponsable produciendo un daño medioambiental de gran escala irreversible que tarde o temprano nos pasara factura. Como ocurría en las ciudades americanas del siglo XX son los inversores privados los que tienen en sus manos gran parte de la conformación del territorio a través de lucrativas operaciones inmobiliarias, lo que tiene una notoria influencia en la configuración del hábitat y la morfología de la ciudad, se orientan a la promoción y ejecución de “ciudades inteligentes“, “ciudades industriales”, “ciudades paraíso”, es decir ciudades artificiales y especializadas, siendo la tipología más demandada la de conjuntos habitacionales cerrados más o menos exclusivos según el nivel económico de sus habitantes y que son cada vez más autónomos, más excluyentes y homogenizadores , donde se pierde la capacidad de compartir con el otro y de tolerar al diferente, barrios que en busca de la seguridad de sus habitantes (necesidad muy legítima en una de las ciudades más violentas e insegura del país) los aíslan del sentido cívico de la ciudad real, de la vida urbana y de la convivencia natural que en ella se da.

Para los inversores capitalistas es mucho más rentable pensar en fragmentos de la ciudad con una función única porque para ello se desarrollan proyectos menos complejos en su regulación son actuaciones urbanas que no requieren la calibración entre los equilibrios de uso, los costos monetarios y medioambientales y son mucho más lucrativos, creando guetos donde la calle a perdido el sentido social, comercial y de vinculación entre puntos de interés y donde la única manera de acceder de una isla a otra es a través de las grandes redes de carreteras y vías de alto tráfico que “motorizan” al individuo, rasgos de un urbanismo decadente (que entre otras cosas ha ocasionado la desaparición del espacio público) y que en muchos contextos ya ha sido superado.

Este tipo de desarrollo es por sí mismo insostenible y está orientado sobre todo a los intereses privados dejando casi como irrelevante la acción de la administración pública.

Santa cruz de la Sierra es y será en las décadas venideras el centro urbano más poblado del país y seguramente uno de los más influyentes en la Bolivia del siglo XXI, merece una planificación urbana acorde a los nuevos retos de las ciudades donde los temas relacionados a la conservación y cuidado del medio ambiente, el ahorro energético, el solapamiento de actividades y la construcción de un espacio público democrático participativo e incluyente son fundamentales.