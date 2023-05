La coca, el gran problema

En los últimos meses hay cuestiones que llaman la atención y que muestran signos muy fuertes de corrupción y de presencia del narcotráfico en Bolivia. Primero, la muerte del testigo protegido en Estados Unidos, luego la muerte del abogado de Luis Fernando Camacho, quien se habría lanzado desde las alturas de su propio edificio. Y en estos días el suicidio u homicidio del señor Colodro, quien fungía como interventor del Banco Fassil, este último caso tiene ruidos muy sórdidos y genera temor porque parecería estar inmerso en un tema que no solo se conecta con la corrupción financiera, sino que podría estar, articulado, como lo dicen muchos en las redes sociales, con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. En los últimos meses hubo ajusticiamientos en el Chapare, en Santa Cruz, en la frontera con Brasil, todos conectados con el narcotráfico. Ya son varias las avionetas bolivianas que caen en Paraguay, todas ellas llevando cocaína. Son demasiadas señales que indican la presencia cada vez más grande del narcotráfico en Bolivia, trayendo todos los peligros que implica la presencia de cárteles extranjeros en el país.

¿La hoja de coca es sagrada y se utiliza solamente para el acullico y para fines medicinales y un uso tradicional? Hace años nos venimos engañando, diciendo que sólo se la utiliza para el consumo tradicional, hace décadas miramos hacia otro lado para no ver la realidad, para no aceptar que el uso más habitual, más frecuente de la coca, es para fabricar pasta base y clorhidrato de cocaína. ¿Por qué olvidamos con tanta facilidad que en el inicio de los años 80 el Estado fue capturado por los negocios ilícitos? ¿Por qué no aceptamos que el Estado casi nunca tuvo ni tiene vigencia en el Chapare debido a la alta presencia del negocio de la coca que no necesariamente es sinónimo de la santidad? ¿Por qué ocultamos que el Chapare sigue siendo un lugar donde el Estado no tiene presencia? ¿Por qué no se aclaran los ajusticiamientos que se producen en el Chapare? ¿Por qué ocultamos que hay una dictadura cocalera? ¿Podemos seguir negando que los cocaleros son el gran poder actual? ¿Por qué cerramos los ojos ante la existencia de un mini Estado en el Chapare? El poder de los cocaleros del Chapare no es porque produzcan coca para el acullico, su poder económico y político se explica por su cercanía a lo ilícito. ¿Esos poderosos pagan impuestos acordes a su actividad? ¿Acaso se aclararon los asesinatos de policías de hace una década atrás? Hay un manto de impunidad que los cubre, con un Estado que mira hacia otro lado.

Durante mucho tiempo se había postulado que Bolivia sólo era país productor de hoja de coca y que, de vez en vez, era de tránsito para la pasta base o la cocaína proveniente de Perú. ¿Hoy en día podemos seguir insistiendo en esa idea? Lamentablemente no, pues cada vez más Bolivia es un país productor de pasta base y de clorhidrato de cocaína, ya no somos únicamente una nación de tránsito, nos hemos convertido en una nación productora de cocaína. ¿Podemos jurar que no se produce pasta base y clorhidrato en Santa Cruz, Chapare, Yapacaní, Beni, La Paz, cuando en esos lugares la Policía encuentra cada vez más factorías dedicadas al negocio ilícito? ¿Podemos decir que no hay producción y negocios ilícitos en los Yungas, cuando también ahí las incautaciones de productos ilícitos aumentan cada vez más? Y no es que la Policía sea más eficaz, sino simplemente que por el aumento del volumen de la producción de pasta base y de clorhidrato se puede hallar cada vez más productos de esa naturaleza. ¿Y cómo anda El Alto, es que no se halla ahí cada vez más negocios de producción de pasta base y de cocaína? Y no se olvide que en El Alto no hay Estado, por tanto, es un lugar ideal para que los narcotraficantes lo utilicen para la producción ilícita. ¿Hay santidad en muchas comunidades que abiertamente han peleado contra la Policía para proteger a los narcotraficantes?

No se produce coca por ideales de cambio social, se la produce porque es un negocio lucrativo, lo es así porque está cerca de lo ilícito. Los bolivianos no debemos cerrar los ojos a estos problemas, no podemos seguirnos engañando con el cuento de la hoja sagrada. El Estado no debe ser tan permisivo en el tema coca, pues de ese modo, consciente o inconscientemente, está abriendo las puertas para que el narcotráfico domine Bolivia.