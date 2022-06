La conquista de la igualdad jurídica en Bolivia

Tuvieron que pasar 127 años de vida republicana, para que por fin se consagre la igualdad de todos los bolivianos ante la ley; desde la Constitución de 1826 hasta la Constitución de 1947 el espíritu de la leyes coloniales estaba presente en una serie de restricciones de derechos y garantías para la gran mayoría de la población boliviana, la ciudadanía estaba limitada a quienes sabían leer y escribir, a quienes eran propietarios, tenían un capital, una renta, una profesión o un arte y no estaban sujetos a otro en clase de sirviente doméstico, de manera que solamente una élite muy restringida podía ser electora o elegida o acceder a un cargo u oficio del Estado.

Como consecuencia de estas restricciones, los abogados que no eran propietarios o no poseían un capital, no podían acceder a los cargos de jueces, fiscales, magistrados, vocales etc.; en el caso de las mujeres, la prohibición era expresa y hasta humillante; así, el artículo 15, de la Ley de Organización Judicial de 1857 señalaba que “no pueden ser jueces, los locos, sordos, mudos, ciegos, enfermos habituales, ni las

mujeres”.

Un primer intento de consagrar la igualdad jurídica lo encontramos en el artículo 13 de la Constitución de 1851 que señalaba: “Ante la ley en Bolivia todo hombre es igual a otro hombre, sin más restricción que la que la misma ley establece por motivos de utilidad pública. Todos los ciudadanos bolivianos por nacimiento son igualmente admisibles a todos los empleos y cargos públicos, sin otra preferencia que su merecimiento, ni otra condición que la que la ley establece ...”; este primer intento de igualdad jurídica se rompía en los artículos 56 y 61, ya que mantenía las restricciones de renta, propiedad o empleo para ser senador o diputado.

La revolución de 1952 consagra implícitamente la igualdad ante la ley a partir del voto universal, que luego se plasma en la Constitución de 1961, con la excepción del usufructo del solar campesino, que limita el derecho de propiedad de la tierra a los campesinos, quienes tienen la facultad de usar y gozar del solar campesino; sin embargo, no tienen el derecho de disponer, aspecto que se mantiene en la actual

Constitución.

La igualdad ante la ley es reforzada en los artículos 40 y 42 de la misma Constitución de 1961 con la adquisición de la ciudadanía a los 21 años de edad y con la admisibilidad a las funciones públicas, con la única condición de inscribirse en el registro cívico. En el ámbito jurídico es por primera vez que los profesionales abogados, sean hombres o mujeres, pueden acceder a ocupar funciones judiciales, sin más requisito que su idoneidad.

Posteriormente, el artículo 6 de la Constitución de 1967 de manera precisa declara el principio de igualdad ante la ley, indicando que “todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídicas, con arreglo a las leyes. Goza de los derechos, libertades y garantías reconocidos por esta Constitución, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen, condición económica o social, u otra cualquiera ...”. Sin duda esta es la más grande conquista en materia de derechos fundamentales y democráticos de toda la historia de nuestro país.

Es una ruptura definitiva con la herencia colonial española, donde los seres humanos tenían una serie de cargas o privilegios en función del origen, sexo, condición económica o social, que permanecieron vigentes gran parte de nuestra historia republicana.

Este es el cuarto artículo de una serie de escritos en el que plantearemos nuestra propuesta de una reforma del sistema judicial.