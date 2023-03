La Constitución, la impunemente violada

A veces se recuerda a las personas y a las cosas por los sufrimientos que padecen. Es el caso de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que acaba de cumplir 14 años.

No nació de la Asamblea Constituyente que con bombos y platillos convocó el MAS, sino que fue inicialmente fruto de la imposición y la maniobra masistas en Sucre y Oruro, muertos de por medio; del “arreglo a cuatro manos” de la cúpula masista en el edificio de la Caja Nacional de Salud en La Paz, mientras exhibían demagógicamente a la presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte; y de un acuerdo político, mediado por un cerco al Parlamento a cargo de los llamados movimientos sociales. De este modo, mal puede hablarse de que fue el pueblo boliviano el que la elaboró. Fueron políticos, “expertos” nacionales y extranjeros, miembros de diversas ONG y amanuenses del MAS quienes lo hicieron. A esta altura, ha sido violada innumerables veces por quienes abusivamente se arrogan paternidad sobre ella: los gobiernos y los militantes del MAS.

La mayor violación, que desencadenó la crisis de 2019, fue el desconocimiento olímpico de los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, que le dijo “NO” al intento de convertir la reelección indefinida de dos personas en “derecho humano”, vía una lamentable sentencia constitucional y decisiones posteriores del Tribunal Supremo Electoral que avalaron un monumental fraude electoral en las elecciones de 2019. Ese desconocimiento supuso la violación del artículo 11 de la Constitución, que reconoce la democracia directa y participativa, por medio –entre otros- del referendo, caso único en el mundo.

Pero no fue la única violación perpetrada a la Constitución. Su artículo 14 ha sido terriblemente vulnerado por ejemplo en cuanto a la prohibición de toda forma de discriminación fundada en razón de filiación política: quien no es masista no tiene derecho a trabajar en el Estado, ni en consultorías que contrata el Estado. Se vulnera la norma que dispone que nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban (14.IV) porque, por ejemplo, se obliga a los servidores públicos a marchar y atacar marchas de opositores. Los extranjeros, sobre todo si son rusos o chinos, pueden hace de las suyas, vulnerando el artículo 14.VI.

Los casos de José María Bakovic, Marco Antonio Aramayo y ahora el de César Apaza, muestran la violación del artículo 15.I de la Constitución que dice que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual, y que nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.

Indígenas del Tipnis, personas con discapacidad, mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, ven violados sus derechos, pese a que se encuentran en el extenso catálogo constitucional.

Infinidad de personas no puede acceder a la justicia o, si lo hacen, no encuentran respuesta adecuada a sus expectativas.

La independencia, separación, coordinación y cooperación de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral no existe; el primero de ellos hace y deshace a su antojo, sin que los miembros de estos últimos atinen siquiera a levantar cabeza, más preocupados, como están, en mantener sus cargos a costa de la vergüenza y el sometimiento.

No alcanza una columna para continuar hablando de la Constitución, la impunemente violada.