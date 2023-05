La culpa es del otro y, las manos llenas del Presidente

Si este fuera un país serio, los más altos cargos en la administración del Estado hubieran sido destituidos por el vehículo robado y regalado por el presidente. Reitero, “si fuera” un país serio, la verborragia del portavoz presidencial Jorge Richter, de la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón y la presidente de Aduanas, hubieran sido castigados con la expulsión del cargo, pero, mejor se cargan a un teniente coronel y una suboficial y tres personas de la Aduana, un técnico, un administrador de Tarija, y el jefe nacional de Disposición de Mercancías, así, el esquema sigue intacto.

Es inaceptable que el presidente del Estado regale un vehículo robado al CONAMAQ o a quien sea y, que por un lado, el hombre del saco rojo asegure y reconozca que “existen las instancias de control que no han hecho su trabajo como correspondía” y asegure luego nomás que el caso “no es un hecho estructural”.

¿No es un hecho estructural? A ver, en un país en el que la gran mayoría de los bolivianos considera que la corrupción es estructural y después de eso el principal problema por el que se atraviesa es el del uso y abuso de los bienes nacionales, se nos venga a minimizar un hecho que es vergonzosamente grave, no por el valor del vehículo, sino por quién regaló un auto que fue robado y que fue declarado como tal en su país de origen y que tiene orden o encargo de captura, es imperdonable.

De acuerdo al trabajo de investigación y seguimiento del director del Grupo de Búsqueda Vehículos (GBV) de Chile, Hugo Bustos, “hay al menos 12 autos con reporte de robo en territorio chileno que fueron donados en los gobiernos de Evo Morales y de Luis Arce!. Bustos asegura que “Los 12 vehículos robados que cursan en nuestro registro, los 12 fueron donados. Es importante detallar que estamos hablando de distintas donaciones, al Ejército, a la Policía y a distintas instituciones” https://eldeber.com.bo/pais/investigador-asegura-que-evo-y-arce-donaron-12-autos-robados_324581 .

Y nos vienen a decir que no son hechos estructurales o que, en todo caso son aislados? Veamos, lo dicho por Bustos: la mayoría de los motorizados fueron entregados en el Gobierno de Morales y “unos pocos” por Arce. “Los de Evo son (casos) más trágicos porque Evo nacionalizó en un tiempo algunos vehículos que eran 100% robados y no los devolvieron”.

Desde el año 2011 este tema explotó con denuncia pública, de manera que nadie puede decir que no sabe o sabía qué es lo que ocurre con gran parte de los vehículos que “no son transformers” y llegan de contrabando desde Chile (me refiero a vehículos transformados en Chile). En la Aduana se sabe de esto, en la policía también; es fácil distinguir uno de otro: los limpiaparabrisas, los guiñadores, todo está “cambiado de lugar” (transformado). La policía y Aduana tienen mecanismos para investigar si un vehículo es robado. Se usa la computadora, esa misma que usan para mandar “fake news”, o para dar “likes” a una declaración presidencial o ministerial; esa misma computadora puede buscar en varias direcciones de ese país; lo hizo la diputada Nayar, sin ser policía ni aduanera, que denunció, con papeles en la mano, que “otro auto robado en Chile” había sido “adjudicado/donado/traspasado” por el Ministerio de la presidencia a la Asamblea plurinacional, concretamente a Diputados ( https://www.autoseguro.gob.cl ) de manera que no es una cosa menor lo hecho, pero, según la presidenta de Aduanas, la culpa es de Chile por “por no actualizar sistema de denuncias y por no proteger sus vehículos que son robados ... como siempre, la culpa es de otro (https://www.paginasiete.bo/nacional/gobierno-culpa-a-chile-por-no-actualizar-sistema-de-denuncias-y-por-no-proteger-sus-vehiculos-que-son-robados-)

En Bolivia, siempre, la culpa es de otro... reitero, si se es medianamente inteligente, es posible darse cuenta de la diferencia entre un auto original y un transformado y, averiguar por esa diferencia, pero no, esos parecen ser los ideales para regalar ¿O es casualidad de que los 2 vehículos regalados no sean Transformers?

Vamos al hecho en el que se ve involucrado el presidente y al descrédito del país y de la figura presidencial.

Comencemos por el anterior: Evo Morales regaló más vehículos robados, dice Bustos, no es raro, Morales es un sinvergüenza que se jacta de hacer cosas ilegales (le meto nomás, que lo arreglen los abogados que para eso estudiaron), al punto tal que el 2011 justificaba legalizar autos de contrabando porque “son para los pobres ... que mejoran su estatus“

https://www.emol.com/noticias/economia/2011/06/08/486263/evo-morales-justifica-legalizar-autos-de-contrabando-porque-son-para-los-pobres.html ; ya entonces la policía chilena encaminaba planes en la zona norte de ese país para evitar la salida de autos robados, de manera que no nos vengan a decir que no estábamos avisados de lo que pasa en Chile.

Arce, hasta donde sabemos, va por 2 vehículos robados, uno regalado por él, como si fuera suyo; antes de estos, en 2 ocasiones, en las que regaló 7 vehículos, (enero y abril 2021) usó el mismo argumento: “no hemos querido venir con las manos vacías- https://correodelsur.com/politica/20210419_en-cuatro-meses-luis-arce-regalo-12-vehiculos-a-movimientos-sociales-afines-al-mas.html)

La entrega de vehículos indocumentados, incautados y decomisados a sus poseedores contrabandistas, en el gobierno de Luis Arce, llega a 24, desde 2020 al presente mes.

Esto debe parar, no se puede seguir regalando bienes del Estado como si fueran de la autoridad; por política o lo que es peor, para comprar dirigentes. Una incautación o decomiso significa que esos bienes que “pasan a dominio del Estado” y, como son ilegales, este debe destruirlos y si se ve necesario donarlos, debe hacerlo por ley individualizada. Si son vehículos que por su uso puedan ser útiles al Estado mismo, no a “organizaciones hermanas, porque eso es política”; me refiero a ambulancias, camionetas que sirvan a la policía (siempre y cuando se compruebe que no son robadas, si no son Transformers) y otros que por sus especie no sean de uso corriente.

Los demás vehículos incautados deben ser partidos por la mitad y puestos en remate por lotes, en puja abierta y transparente; luego de ser registrados por números de motor y chasis, se los vende por piezas o por lote entero. En el país ya hay fundidoras y “desarmadoras” que se pueden hacer cargo de los mismos, en vez de que, como dijo muy cínico Evo Morales, sirvan para mejorar el estatus de los pobres

En Bolivia es fácil llegar “sin las manos vacías” con bienes ajenos, porque es un país de manos vacías y extendidas... el tema es que se llena las manos de dirigentes afines al poder, se llenan de dádivas y prebendas y ese es un hecho corrupto y hasta causa de proceso judicial, donde el que lo haga queda impune porque el sistema está judicial no está hecho para el poder.

Si Arce quiere regalar algo, que regale con su plata lo que pueda comprar... el problema es que de esta vergüenza no se vuelve, porque como dijo “el Pocho Perón”, que no era muy buen ejemplo que digamos,



“Se puede volver de todas partes menos del ridículo”