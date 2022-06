La desesperación por volver al poder

Ante una decepción, ruptura o un abandono, los entendidos aseguran que es inevitable pasar por sucesivas fases de tristeza, desesperación, impotencia... Al final sobrevendría, ineluctablemente, la resignación. Ese proceso se da también en las desilusiones políticas. Nos lo prueban recientes noticias sobre Evo Morales.

Nuestro expresidente en reunión con dirigentes departamentales de vehículos indocumentados habría ofrecido legitimar los vehículos ingresados de contrabando otorgándoles documentación que las legalice (en Bolivia, eso se denomina “nacionalizar autos chutos”), pero recién el año 2025, a cambio de votos para nuevamente ser elegido en las elecciones de ese año.

Grande la contrariedad de Evo cuando los dirigentes de ese “movimiento social” le señalaron no poder esperar hasta esa fecha para regular sus vehículos. Pierde así un apoyo cuantitativamente importante, por la cantidad de personas involucradas en ese ilícito (se calcula que hay 450 mil vehículos en esa condición, un cuarto del parque automotor boliviano) y, sobre todo, porque esos votos pueden ir a otro candidato de su misma organización, pero no de su tendencia, por poco que el actual gobierno les dé un guiño administrativo favorable.

Algunas cavilaciones. Primero, expresar la legítima susceptibilidad de que los operadores de Evo Morales estén afanosamente contactando todo sector ilícito, marginal e insano para el funcionamiento estatal y para el bienestar social, pero que signifique apoyo electoral relevante (en votantes y quizás en aporte financiero) para las elecciones del 2025, negociando así futura tolerancia gubernamental... Y el temor de que no sea el único que actúe de esa manera.

Escalofriante que contaminadores de cursos de agua con mercurio y otros tóxicos por actividad ilegal minera, contrabandistas, defraudadores de impuestos, depredadores del medio ambiente bajo rótulo de seguridad alimentaria y expansión de la frontera agrícola, cultivadores ilegales de productos de los que se extraen narcóticos y estupefacientes, traficantes de los mismos, etc., etc., sean, en estos momentos, preciados y cortejados. Parece que así no- más se hace política en Bolivia.

Pero, esta nocividad nos lleva también a plantearnos la naturaleza verdadera de los males de nuestra sociedad y así poder resolverlos. Tenemos una sociedad enferma, con un armazón administrativo disfuncional, de inspiración exógena y con una mayoría de nuestra población arrinconada en la marginalidad e ilegalidad. Los orígenes de estos males se remontan a la colonización y al sistema impuesto entonces. El mal es estructural, y solo se lo puede remediar cambiando de configuración: la descolonización espera aún su momento.

Sin descolonización, la farsa seguirá reinando: cada quien jugando su rol, para el único beneficio de los más inclementes y aprovechadores y para prejuicio de los más necesitados. Todo ello financiado por la “cooperación internacional”, en cada momento con una receta diferente y acompañada siempre de su cohorte de recaderos locales. Seguirá también la elucubración de teóricos ajenos, que ven en Bolivia la utopía para desfogar sus sueños y frustraciones, y que, para sus sagaces utilitarios locales, es solo el guion que hay que corear para tener legitimidad, apoyo e ingresos.

Se ha estructurado así una simbiosis, válida siempre y cuando el uno ignore la realidad del otro. Ello explica dichos y hechos de otra manera serían absurdos e incoherentes. Por ejemplo, que en los inicios del MAS como gobierno, para multitud de teóricos y escritores extranjeros Evo Morales haya sido la encarnación del mito del indio, en el contexto de las fantasías culturalistas de entonces. Nadie imaginaba que detrás de esa cáscara latía con mayor fuerza solo los males coloniales.

Risueños, releamos a Atilio Borón en el prólogo de “Golpe de Estado en Bolivia. La soledad de Evo Morales”: Para él, Evo era el trascendental acontecimiento cósmico. Hablando con indígenas en Bolivia, lo dejó “congelado” que le dijeran: “Evo solo hizo lo que debía hacer, no hay nada que agradecer...” Para el prologuista argentino eso era “ingratitud masoquista” que permitió a los racistas tomar por asalto el Palacio Quemado. Sin embargo, en su sabiduría el pueblo concebía a Evo como un gobierno más, en la lógica colonial de sus usos y abusos, taras y perversiones, como la de buscar ahora votos chutos de los dueños de esos vehículos ilegales.