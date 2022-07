La difícil realidad de ser Z

En varias oportunidades he escuchado el triste comentario de que la juventud de hoy carece de ideales, que en el pasado los jóvenes tenían objetivos y enfrentaban realidades más difíciles, que eran menos sensibles a críticas y estaban menos protegidos por la tecnología y la ciencia. Si bien estoy de acuerdo con que cada generación enfrenta sus propios problemas, creer que los jóvenes de hoy no tienen preocupaciones como las generaciones anteriores resulta desatinado e insensible. Tienen muchísimos problemas, y profundos.

Tengo el privilegio de trabajar con jóvenes y resulta simplemente preocupante observar cierta desesperanza por un lado y una alarmante practicidad por otra en menores de 25 años. Sin embargo, antes de hacer una lista muy general e incompleta de lo que considero problemas de la generación Z (que conozco como docente y mamá), sería bueno repasar los nombres de las generaciones que casi todos conocemos: la generación Silenciosa (1928-1945), la de los Baby Boomers (1946-1964), la X (1965-1981), los Millenials (1981-1993), la Z (1994-2010) y la generación Alfa (2011-202x) Me enfoco, como mencioné, en la Z.

La generación Z es una generación racial y étnicamente diversa, más que las anteriores. Es también consciente de su diversidad y de la globalidad. Tiene entre sus características ser nativa de la tecnología (son dependientes tecnológicos), ser pragmática y estar orientada a la estabilidad. Sus prioridades varían, pero algunas de ellas es viajar, ser global, dar importancia al progreso y al éxito. Tiene consciencia de comunidad y conectividad, aunque estas comunidades sean virtuales. Dentro de estas comunidades, valora su privacidad. A pesar de ser progresista y altamente comunitaria (virtual), esta generación es altamente pragmática, y según estudios, valora altos salarios más que otros beneficios al momento de buscar trabajo.

Así como las características parecen describir a una generación confiada y segura, los Z enfrentan también problemas y realidades dificultosas. Esta generación nació poco antes de la caída de las torres gemelas en Nueva York; es decir, nació bajo un control y escrutinio excesivos al momento de movilizarse a nivel nacional e internacional. Vive con el estrés de la violencia en sus formas más diversas, a la que hay que añadir la violencia virtual. En los Estados Unidos, la violencia sistémica y estructural del racismo se observa en los programas escolares, en las áreas para las viviendas y en el ejercicio de la justicia (sistema carcelario). La violencia se extiende también a las masacres y tiroteos en escuelas, a portar armas, a la inseguridad en las calles de ciudades pobladas, al prejuicio y la discriminación. Se dedica, lastimosamente, días del calendario escolar a simulacros en los que se instruye a niños y adolescentes qué hacer y a dónde ir en caso de la presencia de un tirador activo. Esta generación también experimenta, como las otras generaciones, problemas mentales y emocionales generados por el diario vivir, pero también por la pandemia. Su tragedia, sin embargo, es que experimenta estos problemas desde una edad vulnerable en la que es necesaria la convivencia social, el desarrollo mental y físico, y el contacto humano.

Si a esto sumamos los problemas que les vamos heredando, quizás pensaríamos más al momento de decir que esta generación no tiene tantos problemas y seríamos más empáticos. Nuestros jóvenes bolivianos Z, de la misma forma, han nacido bajo un partido político que administra el país desde 2006, hereda un país plagado de bonos, un Estado prebendal que trata de repartir lo que el país tiene en vez de multiplicar lo mucho que posee a través de la generación de nuevos empleos para sus padres y para esta generación que es extensa, que es global y que es diversa. Les seguimos ofreciendo un discurso enfermizo y binario sobre capitalismo y socialismo, sobre imperialismo y colonialismo, sobre un mundo de opuestos que para ellos quizá no tiene significado alguno -no porque no tengan un sentido social, sino porque su mundo es más extenso que las generaciones anteriores. Mientras nuestros currículos los estancan en estas visiones binarias de colonialismo, ellos ven cómo aprender inglés y chino, éste último el verdadero idioma capitalista e imperialista del mundo. Heredan, lastimosamente, deudas que no crearon ellos (incluido el adquirido durante el pasado fin de semana) y atestiguan que para acceder a un trabajo público no es necesaria la preparación, el estudio o instrucción o la honradez, sino el oportunismo, el color político y el quemeimportismo.