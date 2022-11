En forma general, la diplomacia de trampa de la deuda implica que un país acreedor otorgue intencionalmente crédito excesivo a otro país deudor con la intención de conseguir prerrogativas económicas y/o políticas del país deudor cuando no pueda cumplir con sus obligaciones de deuda. Las condiciones de los préstamos no son públicas y los recursos prestados generalmente se utilizan para pagar a los contratistas del país acreedor.

Las prácticas crediticias de China, que representa el caso más reciente, principalmente hacia países en desarrollo, son motivo de análisis, de controversia y de crítica ya que las condiciones en las que estuvieran contratadas estas deudas les dejarían a los segundos en estado de mucha vulnerabilidad frente a las presiones del primero. Lo criticable es que este sería un accionar deliberado, premeditado y hasta descarado por parte del gobierno y sus instituciones para “adquirir” los recursos estratégicos propiedad de los países acreedores. La “ayuda” al desarrollo en forma de préstamos para proyectos de infraestructura, pero con la condición de que para la ejecución se deba contratar a empresas chinas, parece una forma moderna de diplomacia de la deuda.

El trabajo de Gelpern et al. (2021) es el que retrata con mayor detalle el problema de la deuda con China para los países en vías de desarrollo. No estaría claro cómo ese país y sus organismos estatales de crédito redactan los contratos de deuda y los términos y condiciones a los que se someten los países deudores. Los textos de los contratos no se encuentran disponibles ya que contendrían cláusulas de confidencialidad para ambas partes, que prohíben su publicación e incluso la aceptación de la existencia de la deuda; este comportamiento tiene como resultado “la deuda oculta”. Si bien la investigación esta basada en conjeturas –los mismos autores lo recalcan–, se habría, sin embargo, recurrido al estudio de una centena de documentos del gobierno y las entidades chinas con 24 países alrededor del mundo en el periodo 2000 – 2020.

Los hechos que resaltan son los siguientes: i. los contratos de deuda contienen cláusulas de confidencialidad inusuales que impiden que los prestatarios revelen los términos o incluso la existencia de la deuda; ii. los prestamistas habrían buscado ventajas utilizando acuerdos con garantías reales y promesas de mantener la deuda fuera de cualquier negociación de reestructuración y; iii. los contratos incluirían cláusulas de cancelación, aceleración y estabilización que permitirían a los prestamistas influir en las políticas internas y externas de los deudores.

Hasta aquí todo parece teórico o ser parte de una conspiración para socavar la credibilidad del gobierno chino y sus instituciones de crédito y... ya conocemos el discurso. Sin embargo, ya son llamativos los casos que estarían relacionados con la trampa de la deuda como la utilización de puertos para la llegada de buques de guerra y submarinos en los países cuyos gobiernos no pudieron honrar su deuda con China, la construcción de represas donde se requiere una parte importante del porcentaje accionario para las empresas y entidades chinas o la misma solicitud de propiedad de empresas en los países deudores que son “inducidos” a vender sus partes de acciones. Y como si esto no fuera poco, China estaría tomando las previsiones para hacer que la deuda de sus acreedores se convierta en eterna pues a cambio de una reestructuración se estaría solicitando la contratación de nueva deuda y con la condición de que se contrate a sus empresas.

Sin embargo, así como existen estudios acerca de la trampa de la deuda, es bueno recalcar que existen otros que afirman que los créditos chinos no generan tal inseguridad y que los ataques a la soberanía de los países deudores son exagerados (por ejemplo, Bräutigam y Kidane, 2020). Incluso la revista norteamericana Foreign Policy antes que achacar los problemas de deuda de los países en desarrollo a los créditos chinos, los atribuye a la pésima administración y corrupción de los países acreedores y a sus cambios de gobierno que siempre tratan de culpabilizar a sus predecesores por cualquier mal manejo económico y que les habría sido perjudicial.

Para finalizar y en lo que nos interesa, ¿en casa cómo estamos? Pues los soldados del proceso de cambio parecen tan contentos suponiendo que cambiar de patrón significa un paso adelante o, al menos no se pronuncian al respecto. ¿Deberemos esperar que no seamos un “socio estratégico” para China para sentirnos seguros y “con suerte”? ¿En qué condiciones fueron contratados los más de 1.300 millones de dólares de deuda con China hasta diciembre de 2021? Estas son algunas de las preguntas más sencillas que podemos hacernos, pero esperando que cuando la deuda con ese país no pueda ser cancelada, cuando no podamos negociar una reestructuración y mucho menos una condonación, simplemente, al parecer, no tengamos que abandonar el país para dejarlo en posesión de nuestros bondadosos acreedores.