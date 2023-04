La educación, de crisis en crisis

A pesar de ciertos avances, en algunos indicadores de cobertura, disminución de la deserción escolar y la eliminación del analfabetismo, según la retórica gubernamental, lo cierto es que la calidad de la educación en Bolivia sigue siendo deficiente y no cumple con los requisitos de una educación de calidad. Ese sería el verdadero resultado que lanzaría el PISA 2023 (Programa para la evaluación internacional de alumnos de la OCDE) al cual el gobierno boliviano, a través de su Ministerio de Educación, se niega a pasar el examen, donde los alumnos de 15 años miden su capacidad, sus conocimientos y habilidades en lectura, matemáticas y ciencias, con otros jóvenes de distintos países de la región, para afrontar los retos de la vida real, en un mundo cambiante y turbulento.

En la actualidad cada año decrece el número de bachilleres que aprueban el examen de ingreso a las universidades públicas, debido a las falencias de su formación secundaria. Hay una mala preparación, el área más débil de la educación boliviana es el lenguaje, los bachilleres no pueden, ni siquiera, escribir una oración; por eso fallan cuando en la universidad tienen que desarrollar textos aún más complejos.

Con la ley 070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” se tiende a fomentar el consumo y la informalidad, en deterioro del conocimiento y la investigación y desarrollo. Los problemas más críticos son sabidos por todo el mundo: bajo presupuesto, bajos salarios de los maestros, que no cubren las necesidades mínimas para su subsistencia; deuda histórica de la carga horaria y las deficiencias administrativas y académicas en la formación de los maestros.

La educación sigue de crisis en crisis; con un modelo educativo deformado, con la nueva malla curricular el adoctrinamiento prevalece sobre la calidad educativa, se hacen visibles en la práctica las teorías de Louis Althusser en su libro “Ideología y aparatos ideológicos del Estado”, la escuela en Bolivia se ha convertido en un aparato esencial para reproducir la ideología del partido, enseñando a cada uno lo que necesita saber, reglas, costumbres, contenidos, según le convenga al partido en el poder; que se reproduzca y se socialice en las aulas educativas. Con estos nuevos contenidos los estudiantes bolivianos aprenderán a adaptarse para continuar pasivamente en esa posición de obedecer lo que su gobierno le ordena, pues ideológicamente y aprovechando su vulnerabilidad infantil, se les inculca, como que es algo natural, las nuevas ideologías de género, la nueva historia nacional, la descolonización y la despatriarcalización del Estado, etcétera.

El poder autoritario que hoy gobierna Bolivia necesita “zombis”, es decir nuevas generaciones de jóvenes sin pensamiento crítico, nuevas generaciones de jóvenes indiferentes, que no cuestionen las atrocidades de sus gobernantes, jóvenes generaciones sin carácter, ni personalidad, que obedezcan lo que se les impone, eso es el modelo educativo, productivo y comunitario.

Desgraciadamente, el sistema educativo nacional desde hace años se ha basado en principios muy erróneos y a pesar de las diferentes observaciones de maestros y entendidos en la materia, el Ministerio de Educación sigue persistiendo en sus lamentables errores. La Educación en Bolivia es recitar y obedecer, aprender un idioma nativo; se dejó de lado el conocimiento humanístico y se dio preferencia al conocimiento técnico, donde los mismos estudiantes son los que se autoevalúan y las juntas escolares tienen un poder arbitrario, más que cualquier otra organización educativa.

En el área rural y en las laderas urbanas nuestros niños siguen aprendiendo de memoria las tablas de multiplicar, nuestros jóvenes siguen aprendiendo de memoria un tema, repetirlo bien memorizado, he aquí nuestro divertido modelo educativo productivo comunitario, donde todo esfuerzo comunitario es un acto de fe, ante la infalibilidad de la junta escolar y el capricho de los estudiantes, que termina indefectiblemente por empequeñecer y hacer impotentes a los maestros, donde ellos saben que perdieron el control del aula y tienen que enseñar lo que el gobierno les impone.

Pero la cosa presenta un peligro mucho más serio, en lugar de formar profesionales para la vida en general este modelo educativo plurinacional los prepara para ejercer funciones públicas en el gobierno del partido en el poder, donde se puede triunfar sin objetivo, donde el mérito no es un requisito para ser juez o magistrado y progresar económicamente sin manifestar ningún chispazo de iniciativa.

¿Dónde quedó el espíritu emprendedor?

El Estado Plurinacional, que fabrica a golpe de manual a todos estos titulados técnicos y malos profesionales, no puede utilizarlos sino en un pequeño número, eso si apoyas al partido y si has hecho campaña por el mismo; y deja forzosamente sin empleo a los demás que no han caído en las garras del partido; la masa inmensa de titulados asedia hoy todas las carreras y están trabajando de taxistas o, por la necesidad, de comerciantes, sin poder ejercer lo que han estudiado, ese es el modelo educativo productivo comunitario.

El país tiene casi un 50% de profesionales egresados sin empleo, la reactivación económica después de la pandemia es “lenta e incierta” que, despreciando los campos y las empresas, se dirigen a la administración pública para sobrevivir, todos quieren ser funcionarios púbicos y tener una renta del Estado, todos quieren trabajar en una oficina con aire acondicionado y ser los nuevos parásitos del Estado.

Solo la experiencia, última educadora de los pueblos, se encargará de demostrarnos el error, solo ella será lo bastante poderosa para demostrar la necesidad de un “cambio educativo”. Queremos un sistema educativo capaz de impulsar a niños y jóvenes hacia la investigación, ciencia, innovación y desarrollo empresarial, que hoy repugna totalmente, considerando al imperio y al empresariado enemigos de la humanidad.

Señor Ministro de Educación, el juicio, la experiencia, la iniciativa y el carácter son las condiciones de éxito en la vida y esto precisamente no lo dan sus textos ni su nueva malla curricular, ni la escuela, ni la universidad boliviana, la repetición perfecta de tantos textos contaminados con ideología, ¿eleva el nivel de inteligencia de nuestros niños? Por desgracia, no; lo que hace desarrollar el conocimiento, la inteligencia Señor Ministro; son las innumerables impresiones sensibles que el niño y el joven universitario recibe diariamente en las empresas; en el campo; en los tribunales, en los caminos, en el hospital, en la manipulación de los materiales químicos y de las operaciones que practica por la presencia de clientes, de trabajadores por el trabajo de la obra bien o mal hecha, son las pequeñas percepciones particulares de los ojos, del oído, de las manos y aun del olfato que recogidas involuntariamente y procesadas en el cerebro, después le sugieren pronto o tarde nuevas combinaciones de simplificación, economía, racionalidad, investigación o invención.

De todos estos contactos preciosos, de todos estos elementos asimilables e indispensables, está privado el niño boliviano y el adolescente boliviano, durante 12 años está secuestrado entre cuatro paredes y durante 5 o más años está prisionero en una burbuja de cristal; el joven universitario boliviano, lejos de aquella experiencia directa, vivida y personal que le hubiera dado noción exacta y viva de las cosas y hombres. Estos han perdido su tiempo, su esfuerzo y muchos años de su vida, años eficaces, importantes, quizás decisivos. La dictadura no quiere gente pensante, quiere gente obediente.

A nuestros bachilleres y estudiantes universitarios de todo Bolivia les invade el desaliento, si muchos de ellos han vencido quizás un parcial y los más mayores un examen de grado o diferentes formas de titulación, pero transcurridos unos meses, no se acuerdan de nada, les sería imposible sufrir un nuevo examen, sus conocimientos muy pesados y muy numerosos van desalojando su espíritu. Su vigor mental ha cedido, la sabia fecunda se ha agotado, se inicia la pereza y esto indica que el joven profesional, ha terminado, cayendo presa fácil de la corrupción y de los corruptores.

La educación no se da con nuevos textos proporcionados por el Ministerio de Educación, tampoco se da con el libro, sino ante la cosa misma. El ingeniero, por ejemplo, se forma haciendo caminos y nunca en la universidad, la enfermera en el hospital, el ingeniero agrónomo en el campo, el arquitecto haciendo y diseñando casas, el hombre de ley en los juzgados, el periodista detrás de la noticia, nuestra escuela y universidad boliviana, necesita 20% de teoría y 80% de práctica, porque lo repito nuevamente la experiencia es la última educadora.

El Modelo Educativo Productivo Comunitario; producto de la mala conducción de las autoridades educativas, donde ha prevalecido la educación técnica y teórica, cada generación es más “china” que su precedente y el total de las fuerzas perdidas por nuestro país es enorme. Debemos formar profesionales, que estén equipados, armados, ejercitados y endurecidos para la vida en general. Preparados para la guerra, este armamento indispensable, esta adquisición más importante que todas las demás, esta solidez de buen sentido; de voluntad y de constitución nerviosa no se adquiere por nuestros adolescentes y universitarios bolivianos, muy al contrario, lejos de capacitarlos en ellas, les incapacita para su situación próxima y definitiva; por lo tanto, su entrada en el mundo laboral y sus primeros pasos en el campo de la acción práctica son una serie interminable de caídas dolorosas y sinsabores muy fuertes, el pobre niño, adolescente y joven universitario queda con semejante deformación profesional, moralmente magullado, agotado y a veces inutilizado de manera definitiva y de por vida.

La educación dada a la niñez y juventud de un país permite saber lo que este país será en el futuro, la educación dada en Bolivia a la generación actual, justifica las “previsiones más sombrías”, nos espera un futuro muy negro, si seguimos tal como estamos. Por la educación se altera o se mejora el alma de un pueblo, se modifica o se mejora los sentimientos de una nación.

Es pues necesario demostrar que, en Bolivia, la educación necesita tiempos de cambio y de transformación, no queremos una educación adoctrinada, no queremos una educación ideologizada, peor aún, no queremos una educación politizada, basta de ser un pueblo indiferente y neutro, basta del inmenso ejército de descontentos y desempleados, la culpa no es de los profesores, maestros o docentes, la culpa no es de los estudiantes, la verdadera culpa y responsabilidad es de toda la sociedad boliviana.

Hagamos justicia, la educación boliviana clama justicia, basta de decadencia, nuestra educación necesita un porvenir con renovación, investigación y sobre todo calidad educativa.