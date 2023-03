La entrevista fantástica por no decir fantasiosa de García Linera sobre el golpe de Estado

Hace pocos días el ex Vicepresidente García dio una entrevista en la que la entrevistadora le pide que opine sobre el tema del golpe. A continuación, transcribo fielmente sólo las ideas que García lanza sobre el tema en dicha entrevista, pues en el caso de la entrevistadora mi relato es fiel solo en lo que concierne a la pregunta de arranque.

Entrevistadora: mi pregunta es si Alvaro...tiene...una mirada ya más de académico sobre...lo ocurrido...

García: “¿qué es un golpe de Estado?....el cambio de gobierno por medios no democráticos“

Entrevistadora: ¿Quiere decir que cuando un presidente es cambiado por razones de salud y es sustituido como lo manda el Art 169/I de la CPE tampoco eso sería “democrático“ pues el sustituto entra sin elecciones? Eso no parece hacer sentido. Resulta que una sustitución de ese tipo no por prescindir de elecciones, es automáticamente un golpe. Veo q Ud. no ha estudiado aquellos métodos de cambios presidenciales —los impeachments incluidos— que si bien no son estrictamente democráticos, pueden ser totalmente constitucionales y, por ende, es absurdo etiquetar eso como golpe. ¿No tiene Ud. mejores argumentos?

García: „¿Qué método democrático ha llevado a Añez a la presidencia? ¿ganó elecciones ? No.“

Entrevistadora: Volvemos al error del primer argumento. Un presidente que muere o renuncia tendría que ser sustituido por alguien no electo por simple efecto de jure y ello ser impecablemente constitucional. ¿Cómo argumenta a su juicio la oposición?

García: “ he visto un debate... ‚pero no cerró el congreso‘...oye pero tampoco lo cerró...Natusch”

Entrevistadora: Ud. no puede comparar el congreso no cerrado por Natusch con el congreso no cerrado por Añez. Primero que no leyó Ud la ley marcial 292992 donde Matush cierra el congreso cosa que Añez no. Segundo, el que días después Natusch no pueda deshacerse del congreso es que esa bien prueba el fracaso de su golpe porque golpe y congreso genuino al mismo tiempo son un sin sentido. Golpe que se precie no deja operando un congreso con real capacidad legislativa por meses, como no tiene sentido que un dictador se someta a ese congreso pues ya no sería dictador. ¿Puede Ud. citarme alguna ley del congreso no cerrado por Natusch que tuviera por encabezado la frase presidente “constitucional” Natusch? No hay tal y justamente eso hizo el congreso el 2019 al aprobar con mayoría masista la ley 1266 de noviembre donde se refieren formalmente a Añez como presidenta “constitucional”. Su argumento es falaz por comparar peras (un congreso inoperante de un dictador cualquiera que ha hecho un golpe) con manzanas (un congreso que funciona plenamente lo cual excluye la figura del dictador y pone en entredicho que quien asumió el cargo tenga origen en un golpe que, de haber ocurrido, lo primero que hubiera hecho es desmantelar un congreso auténtico).

García (insiste): “¿Qué asamblea la eligió a Añez como presidenta del Senado?”

Entrevistadora: ¿No fue acaso la asamblea de senadores que la eligió legalmente como segunda secretaria? Sobre esa base, cuando sus superiores renunciaron, por reglamento de cámara, ella automáticamente asumió legalmente la cabeza del Senado. Por eso cuando se activó la cadena de sucesión del Art. 169/1, sí había un Senado con cabeza. La constitución exige que haya una cabeza en ese órgano, no que la cabeza sea masista. ¿O me equivoco?

García : “Por Constitución la mayoría política del Senado elige a su presidente”

Entrevistadora: ¿En qué artículo dice eso la Constitución?

(silencio sepulcral del entrevistado)

Entrevistadora: No lo encontrará y por ello afirmarlo es falso. La Constitución en su Art 160/1 y 3 solo establece mandatos generales de auto-organización para la cámara y no entra al detalle que Ud. se imagina. Eso que usted aquí se inventa tendría que estar en el reglamento del Senado. El problema es que ese reglamento tampoco dice que, en caso de que renunciaran tanto presidente como primer secretario, el que asume el cargo deba ser de la mayoría. Ese principio anclado en el art. 35/2 del reglamento se aplica —según dicho reglamento— sólo para la formación de la mesa directiva al inicio de sesiones y para todo un periodo legislativo como reza el art. 35/1. ¿No tiene Ud. mejores argumentos?

García : “¿Qué democrático es que la Policía se te amotine?”

Entrevistadora: Le pregunto: Si la policía o los militares se hubieran amotinado con tal de no salir a las masacres de Sacaba...¿calificaría Ud eso de “no democrático”? Conociendo su oportunismo analítico me dirá que, en eso caso, el amotinamiento no sólo sería democrático, sino heróico. Semejante absurdo no me sorprendería. Lo científico es que en los Estados constitucionales las fuerzas del orden están sujetas al mando civil pero no porque el mando civil sea “democrático” pues esa sujeción puede darse incluso en países no democráticos pero con estado de derecho. En momentos excepcionales, sin embargo, las propias fuerzas del orden no requerirán instrucción del ministro si es que ven inminente e inmediato peligro para la ciudadanía. Una auto-invocación de las fuerzas del orden ante tal peligro, estaría aún cubierto por el art. 244 de la actual constitución que impone a las FFAA defender y conservar la seguridad del Estado como prioridad. Por lo visto Ud. no ha estudiado aquellas constituciones que ante acciones de un presidente democráticamente electo contra la constitución, avalan un amotinamiento de todos, incluidos los militares, contra las autoridades destruyendo la constitución. ¿No se aplicaría eso a un presidente que se atornilla en el poder destruyendo tanto el orden constitucional como el democrático como lo hizo Evo antes del 2019?

García (molesto)...: “Se amotinaron los comandantes y se sumaron a los quemadores de casas...[se sumaron] a los azotadores de mujeres campesinas e indígenas”

Entrevistadora: ¿Los comandantes se sumaron a la quema de casas y al azotamiento de mujeres campesinas e indígenas? Me vengo a enterar. Meses después de la salida de Uds. del país, autoridades policiales relataron más bien, cómo en los días de crisis del 2019, el gobierno suyo los obligó a no actuar contra los protestantes del MAS que hostigaban a los opositores en las calles. Con ese abuso, su gobierno contravino el Art, 251/II de la constitución. Un gobierno que usa la policía con fines políticos tiene que calcular que ésta, en determinado momento, pueda amotinarse. Por lo visto Ud. tampoco conoce la vasta investigación sobre las lógicas de reacción de fuerzas del orden en caso de presidentes electos pero tóxicos.

García (extenuado): “hay quienes defienden...eso era una transición constitucional...No señores aquí no tenía nada de constitución”

Entrevistadora: ¿No se percata Ud. que acaba de cambiar de pronto el enfoque? ¿No nos dijo que se había tratado de un cambio “no democrático” y ahora resulta que se trató de uno “no constitucional.” ? ¿En qué quedamos? ¿O se refiere a que no se leyó la renuncia como manda la constitución? Se olvida que al salir Uds. del país sobre-pusieron jurídicamente a la causal de la renuncia, la del abandono. Uno no lee al congreso una renuncia, no una huida. Veo ahora con más nitidez que Ud. simplemente no es experto en estos temas, pero los aborda con admirable temeridad.

(Entrevistadora, compungida...) En realidad me apena haberle retrucado así. Ud. sabe que, en realidad, yo soy parte del proceso, soy una especie de guerrera digital que debió haberse callado en esta entrevista sea porque no entiende del tema, o sea porque siendo fiel al proceso y aunque lo entendiera, no quiere enturbiar la entrevista o, simplemente, porque el entrevistado es Ud. y no yo ! Ni yo misma me reconozco en estos minutos...¿Será que la derecha me ha “hackeado” el coco en estos minutos de entrevista usando una misteriosa tecnología del imperio? En fin, dichosos sus estudiantes de tenerlo a Ud como docente, y bendecida América Latina por obsequiarnos su luz académica. Y a propósito: ¿sigue Ud cocinando metiendo todo tipo de verduras a una olla hirviendo como si todas ellas se cocieran al mismo tiempo? Así fue como se mostró en un video siendo Vice para conmovernos con que no solo lee tratados, sino que pela papas para la alimentar a la hija. Quien realmente cocina sabe que meter simultáneamente zanahorias y espinacas al agua hirviendo al mismo tiempo solo produce una tontera. Perdón, veo que aún me tienen “hackeado” el coco...otra vez gracias por concederme la entrevista...y que viva el proceso de cambio.