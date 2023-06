La falacia de la competencia entre las AFP

En pasados días, un medio de comunicación publicó los comentarios de las redes sociales de un opinador quien realizó comentarios con relación a la Seguridad Social de Largo Plazo, sugiriendo modificar la Ley de Pensiones para mejorar la jubilación (sin mencionar los artículos a modificar o específicamente que modificaciones hacer), asimismo, propone que pueda ingresar al mercado otra operadora para generar competencia.

Con relación a la primera sugerencia, no es pertinente comentario alguno, debido a que no se sabe específicamente cuál es la propuesta de la citada opinión, no obstante, es sumamente importante aclarar aspectos de la segunda propuesta referidos al ingreso al mercado de otra operadora de la seguridad social de largo plazo, misma que pueda “competir” con la Gestora.

Es necesario mencionar que la administración de la Seguridad Social de Largo Plazo está encomendada al Estado por mandato constitucional y las leyes que de ella se desprenden en materia de pensiones, por lo que no se contempla un operador privado, nacional o extranjero, que administre los aportes de los trabajadores, hacerlo sería una vulneración a la carta magna aprobada por la mayoría de la población.

Las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP) tenían la misión de administrar los aportes y el debido otorgamiento de las prestaciones de jubilación, invalidez, muerte, gastos funerarios y riesgos profesionales del seguro obligatorio de largo plazo, no obstante, por el tipo de empresa privada que conformaron no brindaron beneficios adicionales para los asegurados ofreciendo mejores prestaciones o productos previsionales debido a que no compitieron entre ellas.

La expectativa de la llegada de las AFP estaba enmarcada en la apertura de la economía y el proceso privatizador que vivió nuestro país a finales de los 90, siendo la competencia uno de los sustentos más importantes de la economía de mercado (en un extremo la competencia perfecta). La idea versaba con relación a que las AFP compitan por los asegurados y futuros afiliados en el mercado boliviano ofreciendo productos y servicios previsionales atractivos para los trabajadores, mismos que debían tomar una decisión de afiliación o cambio de una a otra administradora de fondos de pensiones de acuerdo a sus intereses.

En la práctica las AFP actuaron como un duopolio, carentes de competencia y de eficiencia con los recursos administrados, debido a que segmentaron el mercado boliviano por regiones de acuerdo al interés de cada una de ellas, oriente y occidente, dividiendo a los asegurados de acuerdo a la terminación de la cédula de identidad, acordando la toma de decisiones conjuntas y coordinadas para beneficio propio, elementos por los cuales las AFP encontraron su “zona de confort” sin preocuparse por competir por los asegurados ni brindarles pensiones más altas, el mercado estaba delimitado sin riesgo alguno para las administradoras, por lo que los beneficios y utilidades estaban asegurados.

Las AFP llegaron a Bolivia en el marco de la segunda reforma estructural privatizadora de las empresas del Estado, con contratos que resguardaban sus intereses y que contemplaba un periodo de exclusividad de 5 años, entre 1997 y 2002, periodo que significó un blindaje y protección para el inicio y desarrollo de sus operaciones, aplicando los alcances teóricos de la “industria naciente o incipiente”, que también se la aplica a los servicios.

La Gestora Pública tiene presencia nacional, su mandato es claro y preciso; administrar los recursos del Sistema Integral de Pensiones, permitir que otra entidad se haga cargo o compita con la Gestora sería modificar no solo la Ley de Pensiones sino la misma Constitución Política del Estado, considerando todo el proceso previo que esto representa.

El argumento teórico para la llegada de las AFP a Bolivia fue la competencia, hecho que en la práctica nunca se produjo debido a que priorizaron sus intereses empresariales, siendo un aspecto curioso que, en su momento, no se cuestionara el proceder de las AFP, no obstante, ahora que la administración es nacional, se vierten todo tipo de opiniones, denotando postulados ortodoxos que al parecer procuran retornar a los procesos privatizadores.