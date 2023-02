La fantasmal aparición de la Constituyente

Hace algunos meses, en la ciudad de Sucre un grupo de abogados presentó un documento bajo el titulo Propuesta alternativa para la Reforma Constitucional. La misma hacía referencia al planteamiento del llamado grupo de abogados independientes.

Este último planteaba la necesidad de una reforma judicial y una inevitable reforma de la Constitución, originada en el sistema que impuso el artículo 411, inciso II, para hacer realidad una reforma parcial de la Constitución mediante el sistema de Iniciativa Popular que concluya en el voto popular y secreto de la ciudadanía, la que a su vez votará por candidatos designados por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Este último sistema fue practicado en dos ocasiones y en ambas resultó un total fracaso. La reacción del ciudadano común, en contra, fue clarísima, ya que votó en blanco o nulo. La suma de ambos resultados acabó siendo muy superior a la de los votos válidos, pero no obstante, el Tribunal Supremo Electoral aprobó ese resultado. De esta forma lo legalizó, pero nunca fue legitimado el sistema utilizado para elegir a los magistrados del Poder Judicial.

Aquel grupo de abogados de Sucre había señalado la necesidad de plantear una otra alternativa a la propuesta de los llamados “ abogados independientes proponen”. Los abogados de la sede del Poder Judicial destacaron que una reforma Judicial sería solamente poner parches en las muchas reformas que el Estado boliviano está necesitando. O sea, se trata de plantear no solamente una reforma parcial y sólo del Poder Judicial, no es suficiente, frente a una reforma que implicaría dictar una nueva Constitución Política y, por lo tanto, la convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente. Los abogados independientes han aclarado que su propuesta no pretende un cambio radical en lo referido a la administración de justicia y sólo se refiere a los aspectos más salientes y más urgentes de la crisis actual. En todo caso algunos miembros del Gobierno han acabado sorprendiendo a la opinión pública, admitiendo la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente.

De nuestra parte y teniendo en cuenta lo ocurrido en casi todas las demás asambleas constituyentes realizadas hasta hoy, en una nueva, si se convocara ahora, tendría que haber variantes sustanciales entre los “requisitos” para poder ser elegido Constituyente Nacional. En efecto, para ocupar esa función el interesado deberá exhibir titulo de Bachiller en Humanidades, tener 35 años de edad y ser postulado no solamente por organizaciones políticas si no también de orden laboral o patronal. Creemos que sólo así será posible garantizar en buena parte, al menos, una mediana capacidad de los ciudadanos que integrarán la Asamblea Constituyente. Téngase en cuenta que cuando se vote la misma no puede ser aprobada por partes si no que el voto ciudadano, se reduce a decir si o no por el articulado del total del texto Constituyente.