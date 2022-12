La feria de disparates

Los economistas más cínicos nos dicen que la oferta de malas ideas es infinita. Lo que ha sucedido en el país, en este año que se nos va, parece corroborar este exagerado comentario.

Es así que se ha propuesto un juicio de responsabilidades al ex presidente Evo Morales por el Silala. La resolución, poco favorable para nuestras aspiraciones, de la CIJ no fue por una mala defensa. Las decisiones de la CIJ no están bajo nuestro control y nadie, por más ilustrados que fueran los abogados, puede asegurar un fallo.

Sea dicho de paso, un gerente de un gran banco internacional me dijo una vez que los bolivianos somos muy malos negociadores porque somos maximalistas. No tomamos en cuenta el espacio que hay para negociar y hasta dónde puede llegar la otra parte. Es así que habría sido más ventajoso para Potosí aceptar el preacuerdo Choquehuanca - Bachelet de 2009, que el de ir a los extremos.

El paro de Santa Cruz de treinta y seis días no fue bien pensado. Se podía haber conseguido lo mismo que se obtuvo en la ALP sin tanto sacrificio para la población, utilizando canales institucionales, tales como exigir a senadores y diputados cruceños presentar la demanda de la región, acerca de la fecha del censo, en el poder legislativo. La penalidad para los parlamentarios que no obedecían a la demanda regional era (y es) la de no votar más por ellos.

El tratamiento del paro por el gobierno central fue, por decir lo menos, incompetente. Hacer cercar la ciudad de Santa Cruz con grupos campesinos enrolados en milicias irregulares, hizo que toda la ciudadanía se sintiera amenazada y reforzara su posición, a la vez defensiva y desafiante, que hizo durar el paro. Todo hace pensar que, sin la agresividad del gobierno central, el paro se habría diluido.

Las declaraciones de los funcionarios del gobierno central fueron a ganarse de desafortunadas. El ministro Montaño es un “habla montón”, como se dice en Cochabamba. Añadiría montón de tonteras. Un peldaño más arriba estaban también las declaraciones de la ministra Prada y del vocero Richter. El que se ha ganado el “premio limón” de decir insensateces es el General Zúñiga. Lo hicieron pecar también al presidente del Estado Plurinacional, haciéndolo participar en el concurso de ataques furibundos, sin sentido.

Tampoco se puede tomar en serio la declaración del Presidente Arce de que “somos la segunda mejor economía del mundo”, solamente después de China. El año 2022 ha sido horrible para China, con su política desatinada de Covid - cero, abandonada después a topa tolondras. Su inflación es baja con métodos non oblicuos como aquí. China no ha sido la mejor economía del mundo, ni Bolivia la segunda mejor.

La oposición a una discusión serena y bien fundamentada de una nueva relación de las regiones con el gobierno central, aún si ella es sobre el federalismo, es de nuevo una insensatez. Calificar de separatismo a esta discusión es no conocer la experiencia de muchos países del mundo. El arreglo federal ha sido exitoso en algunos países, desastroso en otros, y hay que retener de estas experiencias las lecciones pertinentes. Prima facie, no es seguro que el federalismo fiscal sea conveniente para Santa Cruz, pero hay que estudiar esta posibilidad con detenimiento y profundidad. No se gana nada descalificando o, peor, amenazando a sus proponentes.

Un disparate más, en la bella colección que tenemos, es acusar de genocidio a la ex presidente Añez. Probablemente el acusador o los acusadores no saben qué quiere decir genocidio, que es una palabra mayor y con una definición precisa. Sea dicho de paso, el mal leído informe de la GIEI no acusa con genocidio, ni lo insinúa, a la expresidenta Añez. Sin que se den cuenta de su contradicción, nuestros acusones apoyan a Rusia en su invasión genocida, en el verdadero sentido del término, a Ucrania. El gobierno del MAS no ha abierto la boca con relación a los miles de civiles asesinados por las tropas rusas, por el mero hecho de ser ucranianos que se oponen a la invasión de su país. También anda de ñañas con los ayatolas de Irán, que hacen matar mujeres por llevar mal puesto.