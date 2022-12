La Haya nos deja en el hoyo (otra vez)

Primero el mar, que nos deja sin reconocimiento de nuestro derecho puesto que el tratado de 1904 tiene vigencia.

¿Quién es el responsable? La verdad es que nadie, pagamos un montón de dinero a los jueces internacionales y nos dejan en la estocada. Pero no es su culpa de verdad, parece que no hicimos nuestro trabajo bien, los antecedentes que presentamos no eran de verdad únicos ni solventes, eran argumentos mas desde el punto de vista de aquí se hará justicia y no aquí nos iremos con pies de plomo. Perdimos de verdad incluso la mención de nuestro derecho. Ahora estamos a la voluntad de un país que puede ser caritativo o no, dependiendo de tantísimos factores desde quién es el presidente hasta cómo se perfila la posición internacional nuestra. Y justo ahí, en ese mismo sitio, nos dan el “bofedal” en nuestras entrepiernas. Estamos otra vez sin argumento.

Resulta que está claro, que el decir que era un río y no un manantial ya causó revuelo, pero se dijo y se quedó como el tema más importante de la decisión salomónica de la Corte.

Alguien dijo el río Silala y con esa frase quedó todo arreglado, el argumento se desarmó y los jueces que son, no solo jueces de un caso, sino que miran por sobre todo el efecto internacional de cualquier decisión, nos dicen: arréglense entre ustedes.

La naturaleza es caprichosa, no respeta ni fronteras ni gentes, no nos defiende ni nos ampara, solo sale por ahí y luego se dispersa en charcos y caudalitos hasta llegar lejos al mar.

Otra vez el santo mar, ahí mismo se va el Silala, pasando por territorio chileno.

¿Qué hacemos mal? Yo creo que nada en realidad, solo que pensamos que los internacionales nos darán la razón cuando esa razón está ya mediada por historias universales, y por historias de que los países pueden y tienen que darse modos de conversar.

Otra vez en la estocada. La hoya nos dio haya y nos dijo “a charlar compadre”, que las aguas son río internacional. Potosí perdió, pero no tanto, la verdad. La señora Bachelet había planteado el pago por el uso del agua, pero dijeron nones, o Silala o nada. Ahora nada, diga el Canciller que todo se arreglará deshaciendo lo hecho por los chilenos, es decir construir canalitos para llevar el agua a sus necesidades. Y nosotros desde casa ni nada, Lípez está lejos, no hay ni llamitas cerca.

Otra vez los catapultamos como nación. Antes de ir a las cortes internacionales, ¿acaso no es mejor arreglar todo entre amigos y hermanas? El Beagle contencioso de Argentina y Chile se arregló con conversaciones bilaterales entre los dos países y mediando el Papa. Así se arregló algo que venía como herida abierta desde mucho tiempo atrás. En este momento hay serios conflictos por aguas entre Siria e Israel, incluso ellos han sido dichos que las aguas que están en el Golán son de los dos. Dos países que se miran con desconfianza con odio y con ganas de darse de mordiscos están aceptando que sus aguas están beneficiando a los dos lados.

Acaso no era prudente seguir con conversaciones. Pero ya es tarde. Nos han metido otra vez en el agujero negro de la historia.

Mejor es charlarse con los vecinos, decirles estito arreglemos, como se hizo con la Bachelet, como se intentó con el Boric.

Por favor, antes de entrar en líos internacionales con la hoya de la Haya mejor enterarnos muy bien de las posibilidades de triunfo y no lanzarnos a la deriva. Pensando que los abogados que tenemos son los más internacionales de los internacionales. Ellos han perdido porque alguien facilitó el tema al decir RÍO.