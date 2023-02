La hora del “bipartisanismo”

En ocasión de la partida del “Tata” Xavier Albó, moros y cristianos han tejido loas a la figura del ilustre jesuita. Y no era para menos, en vista de la huella que el antropólogo catalán ha dejado en la cultura, la Iglesia y la política bolivianas.

Sin embargo, las razones de esos homenajes difieren. Los opositores solo alaban a Albó por su valiente reproche a Evo y Álvaro cuando éstos pisotearon la voluntad del pueblo para entornillarse en el poder. Desde su orilla, los oficialistas admiran al P’ajla por su aporte a la construcción del Estado Plurinacional que el MAS, cual “anti-Midas” criollo, ha convertido en fuente de división y racismo al revés. Pocos, como Pedro Portugal, han criticado, con respeto, sus ideas sociológicas. En suma, el reconocimiento al Tata fue unánime, aunque por diferentes motivaciones.

Veo en eso un ejemplo del “bipartisanismo”, que es la convergencia de fuerzas partidarias opuestas en torno a objetivos comunes en beneficio del país.

En medio de la polarización suicida de la sociedad boliviana, me atrevo, constructivamente, a sugerir un camino bipartisan con miras a aprobar “políticas de Estado”. La “conversión” de la estrategia del enfrentamiento violento al bipartisanismo es una urgencia ante la gravedad de la crisis económica, judicial y moral que golpea al país.

Tomamos la justicia, lo peor de Bolivia para el mundo. No he escuchado a nadie oponerse abiertamente a una reforma estructural de la justicia; no solo de la modalidad de elección, sino de la selección meritocrática y ética de magistrados y jueces. Urge una revolución en la Fiscalía y en las facultades de Derecho (numerosas y mediocres en demasía).

La iniciativa de los juristas independientes merece el apoyo bipartisan, en lugar de las trabas que le ponen las instituciones del Estado. Ese referéndum podría incluso volverse superfluo si existiera la voluntad de llegar a consensos a partir de sus propuestas, sin volver al intolerable cuoteo.

En el campo económico, es evidente que el modelo vigente desde hace 18 años se hunde a falta de rentas excepcionales como las que proporcionó el gas. Las improrrogables medidas de ajuste demandan un acuerdo bipartisan, antes que ambiguos convenios chinos.

Del mismo modo, la imperiosa transición energética implica un horizonte de décadas y, por tanto, consensos que la blinden ante cambios de gobierno. Y lo propio podría decirse de la explotación del litio, para que Bolivia vuelva a ser un país que no espera condenas de tribunales internacionales para cumplir con sus compromisos.

Ahora bien, un camino bipartisan requiere de premisas mínimas aceptadas con honestidad por todas las partes. Entre ellas, la primacía de la Constitución y del sentido común sobre la ideología.

La ausencia de ambas condiciones salta a la vista en el caso de la infame sentencia constitucional 084/17, mediante la cual el TCP avaló que se violase la CPE con base en una interpretación peregrina de una norma supranacional, sin consultar previamente a los intérpretes autorizados. De hecho, aunque tardíamente, la Corte Interamericana de Justicia ha desautorizado esa sentencia; que, sin embargo, contra toda lógica, no ha sido expulsada de nuestro ordenamiento jurídico.

Un acuerdo bipartisan puede viabilizar juicios de responsabilidades justos y transparentes, que incluyan a TODOS los actores de los sucesos del interregno del año 2019, incluso a los que lanzaron la piedra y escondieron la mano en México.

En fin, con la CPE en la mano, la lógica en la mente y el bien común como meta, muchos trances actuales pueden encaminarse con el concurso de todos. Ese sería el mejor homenaje a una personalidad libre y esencialmente bipartisan como fue Xavier Albó.