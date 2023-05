La Iglesia católica en su mala hora

Desde que el periódico español El País sacara a luz las revelaciones del infame padre Pica en su diario, la Iglesia católica en Bolivia está siendo sometida a una avalancha de malas noticias, en las que se van sumando las revelaciones -ninguna buena-, ataques interesados del Gobierno, y opiniones y reacciones públicas de disgusto y desencanto. Un bombardeo mediático que ha hecho que la cosa haya adquirido la dinámica de una bola de nieve. Es muy mala hora para la Iglesia católica.

La boliviana no es la única Iglesia que sufre este tipo de ataques como consecuencia de acusaciones de pederastia en su seno y tampoco es la primera vez que se revelan en nuestro país tales casos, pero no recuerdo otro episodio de tan sostenida virulencia y de tan graves consecuencias. Los ataques y acciones desmesurados del Gobierno, que parece estar haciendo leña de árbol caído, tienen mucho que ver con esta dinámica.

En este escenario todavía en flujo, además de las absurdas confusiones entre el celibato y sus consecuencias, homosexualidad y pederastia, se ven expresiones de varios errores de juicio. Por un lado, están los avestruces que quieren enterrar la cabeza en la arena afirmando que todo es un montaje del Gobierno a partir de casos aislados. Por otro, están los que intentan como pálida defensa el argumento de que la Iglesia ha hecho mucho bien a la sociedad y hay muchos buenos sacerdotes.

Ambas posiciones tienen elementos de verdad. Sí, evidentemente, el Gobierno está interesado en dañar a la Iglesia, pero no lo hubiera logrado si no fuera porque las denuncias tienen asidero y el daño a personas es tan grande. Asimismo, claro que hay buenos sacerdotes. Pero en este momento eso es irrelevante, pues ellos no han logrado evitar que otros pequen. Es de estos pecados que estamos hablando, no de las acciones y oraciones de los buenos.

La Iglesia debe estar barajando opciones estratégicas de defensa mediática; incluso han convocado a su “007”. Por el momento la respuesta ha sido entre tímida, errática e hipócrita, pero no hay que precipitarse en juzgar. Reacciones efectivas a un ataque masivo como este son difíciles de encontrar. Muchos esperan que venga una respuesta a la altura de la gravedad de las acusaciones y lo mínimo es que la curia adopte el precepto contenido en su antiguo: “examen de conciencia, acto de contrición y propósito de enmienda”.

En ese examen de conciencia deberían estar las preguntas: ¿Qué hemos hecho mal como Iglesia, que no hemos sabido identificar y eliminar el mal que albergábamos? ¡Y no solo eso, sino que lo hemos encubierto! ¿Es verdad que hay más pedófilos y pederastas en la Iglesia que en el promedio de la sociedad? Si así fuera, ¿cómo minimizamos su riesgo de entrada? ¿Cómo vigilamos la manifestación de sus tendencias? Y, cuando suceda, ¿cómo castigamos y nos deshacemos de ese mal?

Las preguntas parecen obvias y esos buenos sacerdotes que sabemos que existen, deberían estar no solo haciéndolas, sino presionando hacia arriba para que la reflexión sea sincera y las medidas necesarias honestas, permanentes y efectivas. El examen de conciencia y al acto de contrición quizá deban ser silenciosos, pero el propósito de enmienda debe ser claro, explícito, completo y sonoro.

La revelación escandalosa de lo que hace mucho se sospechaba -la Iglesia boliviana no tenía por qué ser la excepción mundial- le está haciendo mucho daño a la reputación de la Iglesia. Este daño es para algunos un terremoto que ha hecho tambalear los cimientos de una fe mal depositada y para otros es algo que estaba esperando suceder y la Iglesia solo está recibiendo lo merecido.

Quizá las aguas del olvido y el monopolio de la salvación que tiene la Iglesia le devuelvan los feligreses que ahora pierda, pero lo mínimo que se puede decir es que ese viejo prejuicio de que solo hay valores donde hay religión ya no queda de pie. Se está viendo que junto a los valores también hay pecados y delitos; dentro y fuera de la religión. Quede esta importante lección para la memoria colectiva.