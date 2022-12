La importancia de la abuelita en las peleas de los chicos

Si tuvieran una abuelita, ya hubieran recibido una terrible reprimenda diciéndoles “hijos, ya no peleen”. Me refiero a los dirigentes del MAS que no dejan de incomodar a la opinión pública con sus peleas de cocina y a aquellos que los azuzan para que sigan peleando, entre los que se encuentra gente de derecha, algunos periódicos y algunos comedidos como los que existían en los colegios hace algunas décadas.

Hace varios meses que se está preparando una pelea campal ente diferentes grupos de masistas. Me pregunto cómo es posible que caigan en provocaciones tan burdas dirigentes con años de experiencia en la vida política. Deberían darse cuenta de que cualquier grupo que salga victorioso en el conflicto interno no estará en la capacidad ni posibilidad de ganar las elecciones en el año 2024 por el desgaste y la pérdida de apoyo que implican las peleas. La derecha y los otros que miran desde el palco las riñas, sonrientes y complacidos, deberían preguntarse qué pasará con el país después de las contiendas, puesto que la oposición no muestra tampoco capacidad de gobernar y el deseo de hacerlo. Cayendo en mayor dramatismo, podríamos pensar que los altercados internos del MAS y algunas acciones de la oposición, como huelgas, paros cívicos y bloqueos, pueden llevar al cataclismo antes de lo pensado, desestabilizando al gobierno, poniendo al país en una situación de vacío de poder como en 2019.

Es difícil entender esta manía del MAS de buscar conflictos y peleas. Ha habido años en que ha gozado de un gran apoyo del electorado, cifrado en más de dos tercios, con el apoyo de la clase media, pero esta cómoda situación en las preferencias electorales no evitó que buscara pelea con gente de la oposición, con personas sin filiación partidaria con simpatía por el MAS, con la clase media y, el colmo, con los mismos militantes del MAS llegando a expulsar de su seno a importantes dirigentes como Filemón Escobar, Ramón Loayza y Eva Copa y distanciarse de sus aliados primigenios del Movimiento Sin Miedo, de los socialistas y otras ramas de la izquierda.

Hay una pelea que no es como las otras. El jefe del MAS se pelea con importantes miembros de su propio gobierno cruzando acusaciones perniciosas. Como nadie las entiende, resulta perdiendo en el balance que hace la opinión pública. Lo raro en esa actitud es que él es el dirigente con mejores posibilidades de ser el candidato presidencial de su partido y de ganar las elecciones 2024, si no hubiera los conflictos actuales en cuya génesis es uno de los principales responsables.

No solamente es una pelea vertical, también es horizontal. Los dirigentes de base del MAS se pelean todo el tiempo y se lanzan acusaciones espantosas, se pelean antiguos aliados como Gustavo Torrico y Eva Copa e ignoran la posibilidad de beneficiarse de alianzas naturales como la que podría darse entre Eva Copa y Soledad Chapetón, ambas dirigentes de prestigio de la ciudad de El Alto.

Alguien sentenció que, sin una administración proba de la justicia, no podría haber democracia. Esto es cierto en la situación a la que el MAS ha llevado a la justicia, pues, la forma por excelencia en que el MAS intenta deshacerse de enemigos reales e imaginarios es a través de acusaciones judiciales, una buena parte de ellas, sin ton ni son.

Es muy difícil que el MAS pueda revertir este proceso de deterioro. Para hacerlo, tendría que buscar términos de entendimiento con sus diferentes fracciones, pero no solamente con ellas, también con los núcleos de la sociedad civil que inicialmente lo apoyaron, asimismo tendría que tratar de reconstruir el sistema judicial, haciendo los cambios que requiere, pero sobre todo tomando acciones de corto plazo como el liberar a presos políticos, a presos sin sentencia por largos periodos y anular la figura de detención preventiva.

También requiere ganarse nuevamente la simpatía de la opinión pública eliminando la corrupción, haciendo planteamientos y ejecutando acciones para mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.

Hasta que eso ocurra (si llega a ocurrir), los bolivianos miramos con preocupación la inexistencia de alternativas políticas que estén preparándose para las elecciones del año 2024. El conflicto reciente por la fecha del censo muestra la pobreza de las preocupaciones de los políticos y su poco esfuerzo para ocuparse de los problemas importantes. Si tuviesen abuelitas, les dirían “estudien, chicos”.