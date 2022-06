La infamia consumada

No nos gobierna la razón, lo hace el odio y, en muchos casos, la misoginia; el juicio contra la expresidenta Constitucional de Bolivia Jeanine Añez es expresión de ese odio; tuvo por objeto blanquear el fraude electoral que hizo Evo Morales en 2019 y, a su vez, habilitar a éste como probable candidato presidencial en 2025, digo como probable porque las aguas corren turbias por la candidatura del MAS, por un lado, no hay duda que Luis Arce Catacora tiene ganas de habilitarse para una reelección, por eso es atacado, muchas veces, con furia por el Jefazo; el Vicepresidente y poeta de las piedras Choquehuanca también desearía alcanzar ese logro y políticas, como Eva Copa, no dudan de que podrían estar en esa carrera electoral, justamente por ello, Evo Morales conspira abiertamente contra la alcaldesa de El Alto. A Jeanine Añez le inventaron un juicio sobre un supuesto golpe de Estado, lo hicieron a sabiendas de que la justicia, los jueces, los fiscales son obsecuentes ante las decisiones del MAS, esa justicia por corrupta y acomodaticia hace todo lo que le ordene el poder, así sean las cosas más insensatas, disparatadas y grotescas.

Lo que fue comprobado en la realidad no es que hubo un golpe de Estado, no que haya existido una conspiración de Jeanine Añez, sino lo que quedó al descubierto es que el Jefazo huyó del país muerto de miedo, lo hizo echando lágrimas a borbotones, es más, siempre fue su costumbre huir cuando había que tomar decisiones importantes, nunca encaró de frente y con valentía los problemas, desde lejos del país dio la órdenes para que pase lo que sucedió en el Hotel Las Américas; pero, no solo huyó él, sino que tuvo la compañía del licenciado en matemáticas, García Linera, con éste urdieron la trama de crear un vació de poder, por eso renunciaron también la presidenta del Senado como el de la Cámara Baja, todo justamente para crear ese vacío de poder y generar caos y desórdenes sociales en el país, confiaban en que el pueblo llamaría a Evo para que retorne a calmar las violencias. Eso no sucedió, la paz retornó de la mano de la Presidenta Jeanine Añez, es eso lo que quedó en la historia. Pero, pasado un tiempo, quien huyó de manera cobarde, quien no enfrentó los problemas, es el que ordenó el juicio, lo hizo desde la comodidad del manejo del poder.

La justicia boliviana expresa una profunda crisis de valores, pues éstos se han perdido en los 14 años de gobierno del MAS, la transparencia se ha esfumado, la corrupción corroe a las instituciones, la solidaridad se ha extraviado, el respeto a las normas morales se ha extinguido, la meritocracia no es la norma para el nombramiento de funcionarios públicos, es más bien la obsecuencia y la militancia en el MAS la escalera para ser un empleado público, pues no hay servidores públicos, solo hay servidores del poder y de los deseos del MAS y de sus cúpulas. El respeto a las normas o a la propia Constitución no existe, nos lo demostró el propio Evo Morales al violar los resultados del Referéndum que dijo No a su candidatura, él en su tercer periodo presidencial violó los artículos transitorios de la nueva Constitución que le prohibían ser candidato; él mismo no honró su palabra, pues en el acuerdo político para aprobar esa Constitución aceptó no candidatear en las próximas elecciones. De esa estatura moral es quien digitó el juicio contra Jeanine Añez.

La justicia con toda su venalidad consumó la infamia de condenarla a diez años de prisión, el juicio comenzó teniendo sentencia para la acusada, las audiencias y trámites judiciales solo fueron una teatralización barata de lo que todos sabíamos, que ella ya estaba condenada, sin pruebas, sin presencia del estado de derecho, éste en Bolivia no existe, como tampoco la presunción de inocencia, en su lugar prima la decisión arbitraria del poder. A todos estos excesos del poder y de la justicia, se sumó lo que ha sido la constante en las conductas del Jefazo, la misoginia, el odio y desprecio por las mujeres, en el cuerpo de Jeanine Añez expresó tosa su furia contra ellas. Su condena llena de orgullo al poder, pero llena de vergüenza a nuestra historia.