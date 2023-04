La ingenua propuesta de candidato único

En los próximos comicios electorales en Bolivia, la oposición política parece destinada a sufrir una derrota. Y la razón detrás de esta situación es el enfoque miope y estrecho que han adoptado en su estrategia política.

La oposición política boliviana ha demostrado un enfoque infantil en su análisis de presentar una sola candidatura en las próximas elecciones, centrada únicamente en ganarle al MAS en lugar de presentar una propuesta seria y sólida. Este enfoque no sólo es políticamente miope, sino también autodestructivo. Al reducir la elección a una sola opción, la oposición limita su capacidad para atraer a un amplio espectro de votantes, esto deja a muchos ciudadanos sin una alternativa real y puede resultar en una apatía electoral o en la abstención de votar.

Es importante tener en cuenta que el partido en el poder, en este caso el oficialista, tiene una ventaja significativa en términos de recursos y maquinaria política. Al presentar una sola candidatura, la oposición se enfrenta a una ardua batalla contra un partido político bien organizado y respaldado por el aparato gubernamental y una base social. Es una estrategia ingenua creer que se puede vencer a un partido gobernante simplemente presentando un candidato único sin una estructura política fuerte.

Desde la sociología política, es útil referirse a dos pensadores políticos importantes del siglo XX: Antonio Gramsci y Giovanni Sartori.

En el caso de Gramsci, su teoría de la hegemonía es especialmente relevante para entender por qué la oposición política boliviana está en camino a perder las próximas elecciones. Según Gramsci, la clase política gobernante no sólo controla el poder político, sino que también controla la cultura y la sociedad en su conjunto. En este sentido, es capaz de imponer su visión y realidad a través de la hegemonía cultural. Esto significa que la oposición no sólo tiene que competir en términos políticos, sino que también tiene que desafiar la hegemonía cultural del partido gobernante para presentar una alternativa convincente y atractiva. También argumentaba que la lucha política no sólo se trata de ganar elecciones, sino de presentar una visión de sociedad transformadora y movilizar a la sociedad civil para participar activamente en la construcción de esa visión.

En cuanto a Sartori, su teoría de la democracia es útil para entender por qué la estrategia de la oposición de presentar una sola candidatura es un error. Según Sartori, la democracia se basa en la competencia política, en la que diferentes partidos y candidatos compiten por el poder político. La competencia política es necesaria para garantizar la representación y la pluralidad, así como para mantener el poder político en control.

La unificación del voto en las próximas elecciones no debe partir de la idea de un candidato único, este voto debe estar unificado en propuestas objetivas, formulado en base a lo que hace y siente la población boliviana.