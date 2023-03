La llamita blanca

En un lugar del altiplano, cuyo nombre no quiero decir, estuve de paso durante el lunes de carnaval, ese día en la mañana, llegué a dicho pueblo unos pocos minutos después de que una llama blanca fuera sacrificada. Le hicieron un certero corte en el cogote y no tuve el disgusto de ver sus estertores porque éstos ya habían pasado.

La gente que acababa de hacer el sacrificio, me explicó que era un sacrificio a la Pachamama, para que les vaya bien, me dijeron unos, otro me explicó que la habían sacrificado a modo de expiar pecados. -Todos somos pecadores -todos tenemos nuestras cosas, y ahora la llamita ha sido sacrificada para limpiarnos- me dijo, y yo me quedé sorprendido con su manejo mítico a la Mircea Eliade, sobre el antiguo mito del chivo expiatorio, y que el cristianismo lo asoció con el sacrificio de Jesús.

Me sentí afortunado de presenciar, sin la parte más gore, un sacrificio auténtico de un animal, sin maquillajes, sin parafernalia, no hecho para turistas, ni para impresionar a algún donante. El ritual fue un poco más pedestre del que uno se puede imaginar, no habían los trajes coloridos que se habían enraizado en tiempos virreinales, de hecho la gente no estaba vestida con sus mejores galas. Me dijeron que más tarde “todo” el pueblo iría al pueblo de al lado para festejar el carnaval, que este año les tocaba a ellos, y me imaginé, que si no se les iba la mano con el alcohol, ellos se cambiarían para lucir más festivos.

Inmediatamente luego del degüelle comenzó la faena, vale decir el quitar la piel al pobre animal, mientras esto sucedía la gente se servía cerveza, e iba preparando una parrilla que estaba al otro lado de la calle.

Yo estaba maravillado ante una escena que conjugaba un rito verdaderamente ancestral y la más vulgar de las cotidianidades de una modernidad un tanto torpe. El sacrificio del animal, recalco, no vi el momento del degüelle, no me despertó ninguna aprehensión, ni mayor compasión, no soy hipócrita, y se de los millones de animales que son matados para ser consumidos, a cada hora del día, el futuro de una llama, es morir como la llamita blanca que vi, como ofrenda, o para que su carne vaya al mercado.

Fui a dar una vuelta, ante todo para evitar las libaciones forzadas que intuí se iban a dar, y un poco menos de dos horas después volví al lugar, la parrilla estaba hecha, la gente alrededor, y me invitaron un pedazo de carne, parecía un buen pedazo, pero era carne recién faenada de un animal que posiblemente era viejo, fue el bocado de carne más duro que comí, o que traté de comer en mi vida. La gente estaba entonada, habían armado una mesa de ofrenda a un lado de la plaza, junto a la iglesia, y allí habían colocado un titi disecado. Hablé con la gente, algunos tenían un dejo chileno en su hablar, trabajaban por temporadas en el país de nuestros odios/amores. Fue un encuentro amable, ellos estaban orgullosos de sus costumbres, pero no le daban al acto mucha mayor importancia que la que el promedio católico de fiestas de guardar le da a la comunión. Pude charlar con mucha facilidad, porque todos hablaban castellano, aunque eso no disminuía en nada su filiación andina.

Fue un encuentro bello, porque estaba exento de desconfianzas, pese a las obvias diferencias culturales. Había un mutuo respeto entre anfitriones y visitantes y nos despedimos deseándonos felicidad y prosperidad, como en los viejos buenos tiempos. Por supuesto que sé que hay sacrificios horrorosos de llamas que son enterradas vivas para la Pachamama, y eso a pocos km de Plaza Murillo, y a menos distancia de una universidad, y sé del ambiente caldeado entre unos y otros en este nuestro país en que conviven varias culturas, por eso mismo me alegró vivir un momento amable con la “otredad”.