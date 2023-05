La lucha contra molinos de viento del sindicalismo

El sindicalismo en la actualidad vive en una realidad paralela. Hablan pestes, como debe ser, del imperialismo norteamericano que nos quiere supuestamente sojuzgar y dominar; pero no habla nada sobre el imperialismo chino o de las políticas de Rusia. Esos dos países son los que nos tienen agarrados por el pescuezo.

La COB se fundó en 1952 como corolario de una larga tradición de lucha de muchas organizaciones sindicales que se curtieron en la lucha contra los barones del estaño y el imperialismo norteamericano. No había una organización sindical antes del año de la revolución que no se pronuncie contra el gobierno gringo. Ahora siguen con esa misma visión producto de la poca lectura y observación de lo que ocurre en el mundo y en particular en nuestro país.

Hace unos años el gobierno chino abrió una línea de crédito por 7.000 millones de dólares (no yuanes), también nos enteramos de las andanzas de CAMC, y que muchas empresas constructoras de caminos procedentes del gigante asiático eran las que se adjudicaron varios de los tramos en construcción. Ni qué decir de la presencia de empresas chinas en la explotación de vetas de oro en distintas regiones del país contaminando nuestros ríos. Son innumerables las denuncias de comunarios sobre el desastre ecológico que están dejando estas inversiones.

Por su lado el otro país respetado por el movimiento sindical es Rusia. Este país es el único que en la actualidad invadió a otro y los sectores antiimperialistas locales, los mismos que denuncian permanentemente las agresiones de a otros países no se pronuncian por este hecho e incluso no hacen un mitin frente a la representación diplomática rusa en nuestro país. Algo no cuadra en la ecuación.

Hace algunos años, por un trabajo que realizaba, me tocó revisar lo que importábamos los bolivianos de Estados Unidos y de Europa. La sorpresa fue que el año que revisé la documentación, nosotros compramos turbinas para la generación eléctrica, bienes de capital (maquinarias y tecnología), del país norteño y de Europa. Mientras que los bienes de procedencia China son los mismos que nosotros producimos. Es nuestra competencia directa a pesar que nuestra calidad, en algunos productos, es superior a la de ellos, pero tiene precios superiores y la gente que no tiene recursos, opta por los precios bajos aunque sean de mala calidad. Es una de las razones por la cual se pierden empleos dignos en el país.

Por otro lado, es conocido por todos los bolivianos, que medianamente están informados, que en las empresas chinas que operan en el país, se violan las leyes laborales y sociales. Es más, incluso se ha dado el caso que algunos “capataces” de estas empresas agreden físicamente a los trabajadores en vez de darles un memorando. Estas situaciones están documentadas en videos. El movimiento sindical, hasta donde conozco yo, no presentó una queja formal en el Ministerio de Trabajo o por lo menos incorporar en el pliego petitorio cobista. Esta es una prueba más de que la COB ha perdido la visión periférica y solo ve el centro que le dicen vean. Pero si una empresa grande nacional o una empresa extranjera con sospecha de ser gringa comete una infracción, el Ministerio de Trabajo los sanciona con multas enormes.

Se observa que las empresas que vienen al país no son de un buen prestigio internacional, hay excepciones, por ello en más de 15 años no se ha podido poner en marcha la siderurgia en el Mutún. Algunos especialistas en el tema afirman que estas empresas lo que buscan es subir la cotización de sus acciones en las bolsas de valores a partir de la firma de una concesión, por ejemplo, minera.

A todas luces la artillería pesada de la COB debería estar apuntando en otra dirección y no contra molinos de viento inexistentes porque los dragones existentes son de otro lado y de otro color.