La noviolencia para cerrar ciclos

Hace un par de días tuve la oportunidad de compartir un delicioso té con pensadores bolivianos a quienes admiro mucho. Discutimos con preocupación sobre la débil institucionalidad nacional y la falta de renovación política, entre otras cosas. Ante este escenario duro, comenté sobre las campañas de Navidad que Ríos de Pie, el movimiento de noviolencia al que pertenezco, está realizando. Hemos realizado agasajos navideños para niños con cáncer, hoy tenemos uno en el asilo de ancianos de Santa Cruz, y seguiremos con más agasajos para hogares de niños y bomberos voluntarios. Uno de los presentes en la mesa me lanzó una pregunta al escuchar sobre estas campañas: “¿Pero eso para qué sirve?”. Hemos recibido esa pregunta muchas veces. Ante un contexto en el cual la convivencia pacífica en el país se siente casi imposible, en el que un gobierno autoritario continúa una persecución política a propios y extranjeros, muchos nos preguntan: ¿De qué sirve que ustedes los jóvenes se ocupen en actividades de servicio? ¿Por qué mejor no arman un partido político? Hoy quiero responder, por lo menos, a la primera pregunta.

Sabemos que vivimos en un país altamente conflictivo, y que la violencia y polarización ha aumentado en los últimos 3 años. Este estado de conflicto constante parece ser una droga que, inyectada a nuestras venas por discursos de líderes cada vez más radicalizados, nos mantiene en un estado de lucha por la sobrevivencia que no para nunca. Si antes la religión era el opio del pueblo, hoy en Bolivia el conflicto y la violencia parecen ser la droga que los políticos nos dan para que actuemos de forma irracional pero funcional a sus intereses. Ante situaciones así, el ego está más activo que nunca: “Yo debo proteger a los míos, porque el otro me ataca continuamente”. Es verdad y es real la existencia de un gobierno con intenciones y acciones autoritarias en nuestro país, pero no por ello debemos concebirnos sólo como resistencia al mismo y caer en este ciclo de confrontación infinita. Si lo hacemos, como vemos hoy, los “partidos” y liderazgos se ven cada vez más personalizados, cada vez más dirigidos por egos, como siempre ha sido en nuestra historia caudillista.

En Ríos de Pie hemos escogido a la noviolencia precisamente porque queremos salir de ese ciclo. Al ser una técnica sociopolítica basada en análisis neutrales que buscan una solución objetiva, sus procesos y metodología trascienden al ego. Y en esta metodología también entendimos la complementariedad que nos ha permitido mantenernos esperanzados en un país que a veces se siente muy oscuro. La noviolencia se trata de asumir acciones propositivas, estratégicas y pensadas a largo plazo que debiliten a sistemas opresores, sí. También se trata de entender que la represión violenta es inminente porque el miedo es la herramienta principal de un gobierno represor para controlar a la población, así es. Pero también la noviolencia se trata de despertar el empoderamiento ciudadano, de devolverle la dignidad a una sociedad que se concibe como oprimida, de revivir la empatía. Y aquí es donde entra el servicio.

El servicio en la política debe ser el antídoto al ego. Gandhi decía ya en 1924: “Quiero identificarme con todo aquello que tenga vida en la India”. ¿Cómo sería Bolivia si nos identificáramos con todo aquello que tiene vida aquí, inclusive nuestros bosques?

Respondo la pregunta entonces: ¿De qué sirve el servicio humanitario o ambiental? Sirve para romper las cadenas de trauma y odio que han aprisionado a tantas generaciones de bolivianos. Sirve para recordar a mi generación nuestra capacidad de colaborar, entregarse y amar en un país que sólo nos habla de enfrentamientos. Sirve para recordarnos las muchas injusticias, desigualdades y sufrimientos que la cultura política de nuestro país camufla e ignora. Sirve para recordarnos que sí, en Bolivia hay problemas mucho más grandes, complejos y largos que uno mismo, conflictos que quizás no podremos solucionar (cosa que al ego le duele reconocer), pero no por ello son menos importantes. La humildad de saberse no el salvador sino parte de un proceso es justamente la entrega desinteresada que Bolivia necesita. Esa humildad y entrega es justamente la esperanza de un futuro mejor que nuestros padres nos negaron por no creerlo inmediato. Esa esperanza es lo único sobre lo que mi generación puede construir hoy. Y esa esperanza seguirá siendo el motor de Ríos de Pie y ojalá de muchos. Eso es la noviolencia.