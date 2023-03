La poca relevancia a la Economía del Turismo

Muchos de los lectores seguramente han escuchado hablar sobre la economía del turismo, pero probablemente sin conocer de lo que verdaderamente trata: si solo es una corriente que estudia los beneficios que genera el turismo o que la economía del turismo es una ciencia. En los centros universitarios o institutos de formación en el ámbito del turismo de nuestro país está contemplada dentro de sus contenidos analíticos y/o currículos, pero se la aborda de manera escueta y no profunda, cuando tendría que ser la base para la comprensión del fenómeno turístico, partiendo de las formas y métodos económicos.

Sin embargo, en el contexto internacional este tema ha sido abordado con mucha seriedad e importancia por investigadores y centros de estudio; su bibliografía es vasta, y si afirmamos que el turismo es motor económico de cientos de países en el mundo, que lo desarrollan con seriedad y responsabilidad, si su impacto económico directo e indirecto, antes de la pandemia, generaba el 10% de la economía mundial, superando otros sectores como la industria química (8,6%), la agricultura (8,5%), la educación (8,4%), la automoción (7%) o la banca (5,9%), convendremos con lo que describe el CEUPE Magazine (Centro Europeo de Postgrado): “La economía del turismo es una ciencia que estudia y analiza las relaciones económicas que surgen en la producción, distribución, así como el consumo de productos y servicios turísticos que son necesarios para satisfacer las necesidades y deseos de los viajeros”.

Por tanto, el objeto de la economía del turismo son las normas y los métodos económicos para su uso efectivo en condiciones de recursos limitados. En esa línea, según el CEUPE, la economía del turismo explora las principales formas y métodos que abordan los siguientes problemas. 1) Qué productos y servicios turísticos se producirán durante un período determinado, así como la variedad y calidad que se ofrecerá. 2) Qué recursos y tecnologías se utilizarán para generar estos recursos y productos turísticos. 3) Cuánto demandarán estos productos turísticos y cómo se distribuirán entre los turistas. 4) Cómo se desarrollará la actividad económica en el tiempo.

El turismo es un complejo sistema socioeconómico multifacético, que está determinado por un conjunto enredado de relaciones, y también incluye una gran cantidad de componentes diversos. “Por lo tanto, la economía del turismo debe ser un sistema de múltiples niveles y cabe estudiar los procesos económicos en varias magnitudes de la economía”, afirma el estudio del CEUPE, en el que obviamente el multinivel se refiere a la economía global, o más bien, de grandes regiones geográficas entre países, y en el nivel macro, la economía del turismo se estudia a nivel de países individuales, en los que la industria del turismo del país se considera como un todo, entre tanto que la microeconomía del turismo involucra productos y servicios turísticos individuales al estudiar las actividades de las empresas de la industria del turismo.

De la misma forma, en este estudio se considera también a la Mesoeconomía en el turismo, (messos griego - promedio), pero que no existe una definición concreta de este concepto. El meso-nivel de la economía del turismo implicaría el estudio de la disciplina a nivel de los destinos individuales. También está considerado el mercado turístico que afecta el desarrollo de la economía, el transporte, las comunicaciones y el comercio, la producción y mejora de productos de recuerdo; que juegan un papel importante en la creación de empleos adicionales, aumentando el nivel de vida de la población.

Por lo tanto, la economía del turismo es un componente dinámico de rápido desarrollo de la economía, pero en muchos países se encuentra en la etapa de desarrollo y formación, en el que nuestro país está en esa fase. Urge que las instituciones públicas, privadas, organismos, universidades, investigadores, institutos de investigación, ahonden esfuerzos para apurar entrar en este proceso dinámico y necesario para el turismo en el país, cada vez más venido a menos; no digo con esto, que no haya instancias que hayan hecho estudios económicos en materia turística o existan tesis o proyectos de grado que hayan abordado el tema; lamentablemente no se los conoce y al final lo que se quiere es que la bibliografía de la economía del turismo en Bolivia deje de ser casi inexistente.

Además, para que, en el mediano plazo, no sólo sean alrededor de 840 millones de dólares como contribución del turismo en las exportaciones del país, tampoco sean solo 15.400 millones de bolivianos su contribución al PIB y que los empleos directos e indirectos no solo bordeen los 350 mil (datos al 2019), pero sobre todo para garantizar que estos sean reales, objetivos y resultado de investigaciones y fuentes serias y confiables.