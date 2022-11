La propuesta de Castillo de darle mar a Bolivia

Al verse arrinconado y amedrentado por el periodista de CNN en español, Fernando del Rincón, quien le preguntó sobre unas declaraciones que había hecho en favor de darle a Bolivia una salida al mar, el presidente del Perú, Pedro Castillo, no atinó a nada mejor que proponer una consulta al pueblo peruano sobre esa posibilidad, dando a entender que se implementaría a través del actual territorio del Perú y posiblemente a cambio de gas natural boliviano:

“No lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo*** jamás haría las cosas que el pueblo no quiera” prorrumpió el mandatario peruano y más adelante complementó: “cuando hemos ido a Bolivia, había la propuesta de traer el gas de Bolivia para el sur del país, dígame ¿está en contra del país?, ¿le haría mal al país?”.

El periodista rápidamente replicó “lo que acaba de decirme va a ser una bomba en el Perú”, y el mismo Castillo remató entre titubeos “yo sé quiénes ponen títulos en el periódico, mañana van a salir seguro: ʻPedro está entregando mar para Bolivia, seguro es eso... pero me tiene sin cuidado”.

Es decir que Castillo sabía que le lloverían críticas por su polémica propuesta, pero seguramente nunca se imaginó que eso también podría costarle el cargo. Efectivamente, como era de esperar, ahora su propuesta está siendo utilizada por la oposición para acusarlo de “traición a la patria” y vacarlo de la presidencia. Con esa intención, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso peruano aprobó recientemente una resolución para acusar y procesar al mandatario, lo que se debatirá en el pleno en los próximos días.

Si finalmente logran vacar a Castillo mediante esta argucia jurídica de “traición a la patria”, que tiene una sanción de 5 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, su propuesta seguramente será recordada como una de las más desafortunadas de la historia, no sólo por la deshonrosa manera de terminar su mandato, básicamente por ignorancia y falta de oficio, sino también porque ni siquiera contribuyó a la causa marítima boliviana.

En efecto, la propuesta de Castillo no solo ha cambiado la tradicional postura del Perú en esta materia, que históricamente fue razonablemente favorable a Bolivia, sino que ha sacado a relucir la antipatía del pueblo peruano hacia la causa marítima boliviana de manera gratuita e innecesaria. Al menos eso se vio en las redes sociales, donde la gran mayoría de los internautas peruanos que comentaron la propuesta de Castillo, manifestaron su indignación y rechazo, que al final de cuentas resulta comprensible, pues no es el Perú sino Chile quien debe dar solución a este problema.

Por otra parte, considerando que desde el primer gobierno de Alan García varios presidentes y cancilleres peruanos declararon de manera verbal y también escrita que “el Perú no será un obstáculo en el caso que, en el marco de las conversaciones bilaterales boliviano-chilenas, se llegue a un acuerdo sobre el acceso al mar de Bolivia, en conformidad a las disposiciones del Tratado de 1929 y su Protocolo Complementario”; la propuesta de Castillo representa un claro retroceso para Bolivia.

Ciertamente, como el Protocolo chileno-peruano de 1929 dispone que las partes no podrán, sin previo acuerdo entre ellas, ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de los territorios de Tacna y Arica, es decir los territorios que más factiblemente podrían servir para devolverle a Bolivia una salida soberana al mar, y teniendo en cuenta que la única vez que se aplicó dicha cláusula –en 1976– Perú terminó enredando las cosas de tal forma que le dio a Chile la excusa perfecta para desentenderse de lo que había ofrecido a Bolivia; es mejor una promesa de no ser un obstáculo que una vaga propuesta de consulta al pueblo peruano que, como hemos dicho, no ayuda, no corresponde y seguramente resultaría negativa.

Entonces, si bien debemos reconocer que Castillo tuvo la sincera intención de apoyar a Bolivia en su empeño por recuperar una salida soberana al mar, arriesgando nada menos que su continuidad en el cargo, en los hechos no contribuyó a la causa marítima boliviana sino que la perjudicó, pues por un lado abandonó la tradicional postura peruana de “no ser un obstáculo” y por el otro, soliviantó la antipatía del pueblo peruano hacia dicha causa sin necesidad ni beneficio.