La reapertura de la China

Después de haber estado casi cerrada durante tres años con la política de cero Covid-19, la China vuelve a integrarse a la economía mundial. La revista inglesa The Economist (06-01-2023) pronostica que esta apertura tendrá grandes consecuencias el 2023, tanto para la economía de este país como para la economía mundial. En un escenario optimista se espera la reedición del gran crecimiento, que ocurrió luego de que la China abandonara las políticas paralizantes de la época de Mao y que buscara la expansión de su comercio exterior, acogiera a la inversión extranjera, así como a las ideas y tecnología de Occidente.

El gran apetito chino por materias primas beneficiará a los países productores de ellas, a nosotros indirectamente. Los precios del petróleo y de los metales industriales aumentarán como en el superciclo de 2006-2014. Nuestro país aprovecharía el nuevo superciclo, siempre y cuando su oferta pueda responder. Lo que se sabe al respecto, no es empero muy alentador. Nuestra producción de hidrocarburos está en declinación y muestra signos preocupantes de agotamiento. En el campo minero, la situación parece algo mejor, pero se tendrá que esperar un tiempo para tener resultados concretos. En lo inmediato, solo contamos con una gran empresa minera, un puñado de empresas medianas y un amplio sector de minería de subsistencia, con tecnologías primitivas. El sector más prometedor en el corto plazo, dado el nuevo contexto internacional, es el de la agroindustria, especialmente de la agroindustria cruceña.

A pesar de los pronósticos favorables para la China, hay que estar conscientes de que su esperada recuperación confrontará todavía grandes obstáculos, siendo el principal de ellos la persistencia del Covid-19. Si no se logra controlar en un tiempo razonable esa pandemia, la economía puede verse frenada. A pesar de que la política nacional china es la de desmantelar las limitaciones impuestas a la movilidad de la ciudadanía, los gobiernos locales pueden tratar de recurrir de nuevo a cuarentenas y a medidas de distanciamiento social. La misma población, al margen de las disposiciones oficiales, por miedo puede adoptar medidas de prevención de la enfermedad, no concurriendo a sus puestos de trabajo o evitando, en lo posible, contactos personales.

La política de cero covid fracasó completamente, pero abandonarla sin la preparación suficiente tiene también costos. Por el momento, la pandemia está todavía haciendo estragos. Sea dicho de paso, el porcentaje de la población con vacunación completa es bajo y también, lo que tiene implicaciones para nosotros, la vacuna Sinopharm parece no tener la eficacia deseada. Una recuperación sólida de los sectores, inmobiliario y financiero, chinos está también en duda.

Si se materializa la demanda china por materias primas, sus precios subirán, aumentando los costos de la producción industrial de los países de economía avanzada. Si no se compensan estos costos con ganancias de productividad, la inflación de los países industrializados y de los países de economía emergente no sólo se mantendrá, sino que también podría acelerarse. Sus bancos centrales tratarán de contener las presiones inflacionarias, aumentando las tasas de interés, originando un riesgo de recesión. La recuperación china estaría entonces contrabalanceada por la recesión de los países del Occidente, lo que no dejaría de tener consecuencias para nuestra pequeña economía nacional. Todos estos escenarios deben ser analizados por nuestras autoridades.

Si la China logra controlar la pandemia, se tendrá un fuerte aumento de su fuerza de trabajo y de su producción industrial, lo que también podría atenuar las presiones inflacionarias de la subida de precios de materias primas, tal como ocurrió en la llamada época de gran moderación (segundo quinquenio de los años ochenta al 2007). Los economistas del prestigioso Banco Internacional de Pagos, C. Borio y A. Filardo, atribuían, en una publicación del 2007, a la mayor oferta de bienes, provenientes de China, la baja inflación del periodo de gran moderación.