La sensación del tiempo

¿Recuerda la época colegial, cuando se estaba en tiempos de clases y, luego, en vacaciones? En el primer caso, los días pasaban en forma lenta; en cambio, en vacaciones, lo hacían vertiginosamente.

Algo así he sentido la semana pasada cuando anunciaron que el Presidente emitiría un mensaje. Como siempre sucede, ante anuncios de esta naturaleza pensé qué previsiones podría tomar, momento en el que me di cuenta de que quien nada tiene nada teme.

Mis ahorros en moneda extranjera no son nada cuantiosos y pese a ello están depositados en el banco confiando en la promesa gubernamental de que todo está bien. En moneda nacional no tengo más que mi jubilación y confío en esa misma palabra presidencial de que esos recursos no serán tocados; más bien, hasta pudiera ser que aumenten, ya que nadie se llevará comisiones al exterior como lo hacían las gestoras privadas (ay, esas, atreverse a cobrar por el trabajo que hacían, habrase visto).

En cuanto a mi patrimonio, la derecha y el imperialismo impiden que lo enajene. Quiero hacerlo, pero, como han dicho las autoridades económicas, esos sectores han quitado dólares del mercado y la verdad —en esto difiero de Su Excelencia y sus oficiosos y oficiales voceros— es que aún no me animo a usar dinero chino.

Pero, al escuchar especialmente a los oficiosos, en estos últimos días, que siempre hacen caso de las lecciones que el exvicepresidente Álvaro García suele dar, intuyo que se ha establecido la amistad entre éste y el primer mandatario, pues en tiempos del expresidente fugado mantenían, por así decirlo, una relación de sumisión para el uso de los recursos del Tesoro que trataba de cuidar el entonces ministro de Economía.

La contraparte de esta amistad es que las ideas del exvicepresidente fueron muy onerosas para el país por su obsesión por los elefantes blancos y de poco beneficio para el país, pero muy lucrativas para muchos burócratas de turno. Además, conociendo las filtraciones sobre la avidez por bolivianos y dólares (aún no sabemos si también por yuans) de algunas autoridades, el tema, por lo menos, da para pensar... Pero, es hasta enternecedor este acercamiento en la cúpula del poder, pues muestra que si hay buena voluntad, por más sensible que sea, todo entuerto se soluciona.

Me he desviado del tema central de esta columna: la percepción del tiempo, algo así como la sensación térmica hablando sobre el clima: “frío o calor que siente una persona según una combinación de parámetros meteorológicos”. Adecuando este concepto al transcurso del tiempo, pareciera que dos lapsos similares pueden parecer que transcurren, uno, rapidísimo; el otro, lentísimo, dependiendo de las condiciones en los que suceden. Así, el mensaje presidencial que motivó los temores y desvaríos reseñados no fue para tratar temas relevantes, sino para recordar que habían transcurrido sólo dos años y medio desde que el Presidente fue elegido. Lapso que el primer mandatario debe sentir que pasó volando.

En ese ejercicio, ¿cuál será la sensación del paso del tiempo entre el lapso que transcurra entre cada informe que presente hasta el final de su mandato?

Por la experiencia reseñada, toda una eternidad.