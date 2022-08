La soberbia transferida

La soberbia y la altanería siempre son condenables y reprochables, aun cuando se originen de las cualidades innatas, físicas e intelectuales que les permiten alcanzar cargos sobresalientes, razones que deberían contribuir a una mayor dosis de educación, humildad y cortesía hacia los que no gozan de tales aptitudes y que, por tanto, tienen menores oportunidades de sobresalir o alcanzar sus objetivos.

La soberbia es el producto de pensar mucho en uno mismo, y no en los demás, es tener una exagerada estima, creerse superior, síndrome que se manifiesta como un acto de defensa inconsciente en el que el individuo aparenta tener mucha seguridad y adopta un comportamiento arrogante, incluso de maltrato contra quienes socializan con él. San Agustín decía que “la soberbia no es grandeza, sino hinchazón y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano”.

La soberbia se parece al yoísmo, sinónimo del imaginario colectivo que define muy bien al soberbio, cuyo egocentrismo y narcisismo lo hace creer ser mejor que los demás. El yoísmo se caracteriza por un afán siempre insatisfecho de mostrar, ante propios y ajenos, las particularidades de su vida, ya sea mediante fotografías, videos, bienes de lujo o de marca, etc. Son personas llenas de sí mismas, egoístas y propensas a desmerecer a los demás, especialmente cuando el poder o la fortuna desvela el personaje camuflado en su interior, y que por las circunstancias prevalecientes se encontraban disimulado, ocultando su verdadera ética y moral. En otras palabras, si deseas conocer la esencia de una persona, dale poder y fortuna, y entonces sabrás lo que realmente vale, la falsedad de sus principios y falsas promesas

Los soberbios o soberbias tienen la particularidad de olvidar a quienes los apoyaron y mantuvieron cuando eran dependientes, solícitos y cariñosos, es decir, cuando guardaban para sí viejos resentimientos o rencores, que como un resorte comprimido saltan a la vista apenas la vida los premia con poder y fortuna.

Lo que es aún más condenable y reprochable, es la soberbia por mérito ajeno, es decir, cuando se subroga éxitos ajenos, ya sea por herencia o consanguinidad, o simplemente por contagio artificial, matrimonial, político o social, ventajas que son ajenas a las propias capacidades o méritos, apropiándose del influjo adquirido por terceras personas, llámense padres, apellidos, esposos, militancia política, etc. para parecer mejor que los demás, y usualmente, con mayor desplante, prepotencia y agresividad que los genuinos constructores de las ventajas que hoy gozan, lo que las hace doblemente falsas, pretenciosas y altaneras.

La metamorfosis que sufren los soberbios, que súbitamente transitan de la pobreza a la riqueza, del anonimato al poder, es notoria en las almas dobles e interesadas, cuyo egoísmo no tarda en desmerecer a los amigos de ayer y hasta a su propia familia, temerosos de recordar viejas promesas que descubren su doble moral y lo que realmente son. Como dijo el poeta Ovidio, “la abundancia los hizo pobres”.