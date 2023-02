La tragedia turca y la desregulación urbana

El día 7 de febrero, Turquía y Siria sufrieron un sismo de 7,8 grados en la escala de Richter. Miles de personas murieron bajo los escombros de cientos de edificaciones que se desplomaron. En el caso de Turquía, la ayuda internacional llegó rápidamente, mientras que la ayuda a Siria tardó, y sigue tardando en llegar, agudizando la tragedia. Y, a pesar del dolor después de los primeros momentos, comenzaron a salir a la luz las verdaderas causas de la tragedia, que no tiene que ver sólo con cuestiones naturales y la existencia de las denominadas “fallas de Anatolia”, sino con cuestiones humanas, con errores humanos y peligrosas decisiones políticas.

Desde 2014 Recep Tayyip Erdogan ocupa el rol de presidente de Turquía, quien, además ya había ocupado el puesto de alcalde de Estambul. Muchos analistas coinciden en que en estos casi 20 años en el poder, Erdogan se fue convirtiendo en el típico líder populista. Su perfil nacionalista le aseguró el apoyo de sectores conservadores y rurales. Además, sus políticas en contra de la minoría kurda, una serie de violaciones de los derechos humanos, lo convirtió en una figura que despierta los amores de unos y el repudio de otros. Una de las características de sus políticas fue el apoyo a la urbanización acelerada en todo el país mediante la construcción de barrios y edificaciones de tinte “moderno”, además de la construcción de infraestructura urbana como el Tercer Puente del Bósforo. Ya en 2016 llamaba la atención esta febril actuación en lo que a construcción se refiere.

El deseo marcado de poner a Turquía entre los países desarrollados se hizo evidente en una serie de acciones de su gobierno, desde el establecimiento de relaciones con países latinoamericanos (entre ellos Bolivia), hasta medirse con países de la Unión Europea. Y, al interior de su país, el deseo de desarrollo, progreso y urbanización se acompañó de una desregulación de la tenencia del suelo y la construcción de edificaciones crónico.

En las últimas horas, se conoció la noticia de procesos en contra de las empresas constructoras que edificaron muchos de los edificios que se vinieron abajo la anterior semana. No obstante, los analistas locales hacen recuerdo de las muchas veces que las asociaciones de arquitectos, ingenieros e incluso geólogos habían alertado al gobierno de los peligros de las construcciones que no cumplían con las normas básicas de construcción. Muchos señalan que, después de dos décadas, el gobierno de Erdogan finalmente puede ser interrumpido. No obstante, las vidas humanas, las pérdidas materiales y, sobre todo, el dolor, no desaparecerán.

En este caso, al igual que en muchos otros, cabe preguntarse cuál es la responsabilidad de los gobiernos sobre las construcciones y la planificación urbana, y porqué muchos gobiernos apoyan de forma tácita la ruptura de normas mínimas de construcción en pro de un supuesto desarrollo económico, que obviamente apoya a sectores cercanos a dichos gobiernos. En Bolivia, y específicamente en La Paz, se viene discutiendo la desregulación de las normas de construcción, dar paso a edificaciones verticales en terrenos que no son estables, el uso del 100% de los terrenos, etc., siendo la argumentación muy parecida a la utilizada en Turquía, el desarrollo, el crecimiento económico, y la razón del progreso. No obstante, y con este dolorosísimo ejemplo, cabría preguntarse si toda esa retórica del progreso y el rédito político y económico que dejan, valen el riesgo al que exponen a ciudades enteras.