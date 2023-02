La educación sigue siendo nuestro tema de análisis, debate y reflexión. Estamos iniciando una nueva gestión universitaria y permanece la preocupación sobre qué políticas se implementarán para mejorar el sistema de la universidad boliviana a nivel nacional, considerado en crisis y criticado por moros y cristianos. Interpreto por ello que nos enfrentamos a “la universidad en su laberinto”

Si continuamos analizando las observaciones al sistema de la Universidad Boliviana, recordemos que en un artículo anterior mencionábamos la Gobernabilidad, la Autonomía y el Cogobierno, cada uno de los que fueron explicados dentro del marco de la realidad que hoy se vive en las universidades y se destacaron algunos aspectos particulares de la universidad de La Paz. Es cierto que existen otros temas controversiales como el presupuesto universitario, las inversiones que se realizan, la rendición de cuentas, principalmente la calidad académica y consecuentemente el modelo educativo de enseñanza aprendizaje que hoy se aplica. Lo que no podemos obviar en este análisis es que el problema crítico está centrado en el sistema educativo boliviano en general y de las universidades públicas en particular, afirmación que sustento con la experiencia de los estudiantes nuevos que ingresan a la universidad cuyo nivel de conocimientos es tan limitado que se ha optado por priorizar los cursos pre facultativos para buscar algunos acercamientos.

Sabemos además de la controversia suscitada este año en la educación escolar donde se ha tergiversado la historia, se busca adoctrinar a niños y jóvenes con una infinidad de mentiras e interpretaciones antojadizas de lo que ha sido nuestra devastadora historia en los últimos 18 años de gobiernos sin escrúpulos, que sella su actuación con la polémica entre los maestros y el ministro de educación por las nuevas asignaturas y contenidos que se pretenden introducir para que los actuales educadores sin la pertinente preparación, enseñen algo que no estudiaron y que por tanto no saben.

Pero volvamos a lo nuestro recordando que: Contreras menciona como otro tema controversial a “la masificación en las universidades públicas como una decisión de la actual gestión que tiene un sistema diseñado para dar los resultados que logra, donde se muestra la baja eficiencia interna sustentada por una estadística comparativa de 18 países de sud y centro américa que muestra las tasas de matriculación y resultados, donde Bolivia está ubicada en el último lugar con “la tasa más baja de graduación y la más alta de abandono”. Más aún, indica que los recursos que se otorgan en Bolivia a la educación corresponden al 2.5% del PIB, monto significativo -uno de los más altos- en nuestro continente dando de esta manera mensajes de desorganización y corrupción significativas que afectan a muchos estamentos internos de las universidades”. Esto se debe cambiar.

Por su parte Oporto indica que la masificación ha colapsado las universidades. Si bien ha democratizado del acceso a la educación, ha permitido la inclusión de jóvenes de estratos populares que en el pasado tenían pocas oportunidades de acceder a la movilidad social, situación que ha contribuido a disminuir las profundas desigualdades socio-económicas que caracterizan a la sociedad boliviana; sin embargo, los beneficios se han agotado por la mencionada masificación sin estar acompañada por esfuerzos genuinos para preservar y mejorar la calidad académica, la masificación se ha dado a costa de la calidad en la formación universitaria, lo que ha ocasionado graduar a profesionales mediocres y mal preparados con dificultades para encontrar ocupación en el mercado laboral. A no dudarlo hay excepciones, aunque la mediocridad parece haberse contagiado a todos, permitiendo el surgimiento de las universidades privadas como alternativa, algunas con mejor nivel académico que otras, mostrando la presencia de brechas socio-económicas muy importantes entre estudiantes cuando se ven los efectos posteriores, donde unos están desfavorecidos competitivamente en el mercado, lo que se ha traducido en una devaluación del título universitario público y una reapertura de las brechas económicas anteriores.

Surge entonces el tema crucial, “la calidad académica” que en todos los niveles se aprecia que ha disminuido y por propia experiencia aconteció en la universidad privada como en la pública, permitiendo con ello ratificar está percepción cuya causa ha sido más notoria durante la pandemia pero también tuvo otras razones, varias de las cuales hemos mencionado y sobre las que Contreras insiste indicando que “es un problema perverso y complejo multi causal, multi dimensional, no está claro la causa ni el efecto, por los síntomas no se pueden dar respuestas simples a problemas complejos, no hay píldora mágica”.

¿Cuáles son las propuestas para resolver este laberinto en las universidades públicas y que pasa con las privadas? Concentremos nuestro análisis en el resultado final que permita medir la calidad académica, Contreras se pregunta si los cambios o reformas surgen de adentro o de afuera y hace mención a Gustavo Rodríguez quien decía que “la reforma universitaria no tiene actores, es una reforma sin actores y la reforma sin actores no funciona”. Entonces se pregunta ¿de dónde viene el cambio?, afirma que a las autoridades no les interesa porque son electas y esto implica prebendalismo. Los alumnos están de paso, los docentes; ¿qué docentes?, las universidades viven de un ejército de docentes a tiempo parcial que le dedican a la universidad su buena voluntad y su tiempo marginal; algunos dicen lo académico donde los docentes titulares serán los principales actores pero van a necesitar apoyo de otros actores, uno de ellos es la sociedad civil, otro los empresarios que ya tienen sus universidades privadas, entonces queda el gobierno o el estado como tal”. ¿Qué se puede decir de las universidades privadas? Poco, unas pocas dejan ver su incidencia en el mercado profesional, me tocó trabajar en una de ellas y tuve una experiencia muy negativa que me decepcionó, el prestigio que tenía ganada esa casa superior se está debilitando a pedacitos por culpa de una mala decisión al elegir a quienes conducen la gestión universitaria, sin experiencia ni tener el conocimiento de cómo hacerlo. Considero, sin embargo, que las opiniones que se vierten sobre la universidad pública no pueden ser tan determinantes; más por el contrario, es mucho lo que se ha hecho y se sigue haciendo por el país.

Finalmente, todos coincidimos que cuando existen deficiencias se debe cambiar. Lo importante es tener la actitud y la transparencia necesarias para mostrar la realidad y con ella generar propuestas; lo dijimos, el cambio debe iniciarse dentro de las universidades porque solo así se las podrá colocar nuevamente en el sitial que les corresponde, se debe continuar con una mejora continua en todo aquello que se está trabajando bien, pues existen motivos y justificaciones que muestran algunas de nuestras casas superiores figurando en los rankings internacionales y rescatar también que son de las pocas instituciones que conservan cierto grado de independencia sin estar supeditadas al gobierno de turno.

Sin duda, estos son temas de responsabilidad compartida por lo que se debe trabajar en un proceso que estudie la educación en general y el modelo académico universitario en particular. Como el gobierno actual no le interesa mejorar la educación y los ciudadanos parecemos dormidos, obnubilados o hechizados y no tenemos capacidad para unirnos y reclamar sobre este principal componente del desarrollo de los pueblos; es decir de la educación, nos queda asumir el compromiso para trabajar con los docentes a tiempo completo y autoridades temporales como principales actores. Confiamos que este no será un grito de angustia desesperada y esperamos que se unan millones para cumplir el papel que les toca a las universidades en beneficio de nuestro país bajo una nueva visión de Gobernabilidad, buscando implementar procesos de toma de decisiones orientados a mejorar la efectividad y la eficiencia, priorizando la atención en el modelo de enseñanza- aprendizaje, mejorando la calidad educativa, el logro de resultados y cumpliendo el papel esencial de contribuir a la sociedad y al país en su conjunto.