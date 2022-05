La vacuna antirrábica

Da su rabia ¿no? Hospitales que abren operaciones para los de escasos recursos. Un mendigo que vive con 300 bolivianos y paga alquiler 250. Una madre que sufre las consecuencias de la construcción del tren porque su negocio de lavado de autos ya no es rentable. Una señora que lava ropa y que ahora por las lavadoras no puede hacer competencia. Un agricultor que no puede hacer competencia a los ajos chinos. Una madre sola porque el marido le dejó sin ingresos con tres wawas. Changos debajo de los puentes cleferos, sin atención de ningún tipo, con wawas adictas y nadie, nadie dice nada.

Calles que hieden a cloaca, barrios que no son seguros, ciudad que se consume en la basura y nadie dice nada. La Alalay tan fría como antes, nada de re-tratamiento de las aguas servidas que llegan, el río Rocha mugriento. Todo una especie de asco generalizado.

Los condominios más y mejor, ahuyentando problemas como si fueran de otros. Los periódicos dedicándole páginas al matrimonio de una monarquía enferma. Nadie habla del traje de militar del novio, belicoso el chango y todos criticando o festejando el traje de ella.

Gran Poder en las calles y los pasanacus siguen. ¿Hay quizá alguno que ha sugerido que una de sus monjas ha sido arrestada sin un juicio claramente independiente? ¿Hay, quizá uno, que demande que los estudiosos de las universidades se dediquen a ver la realidad local? ¿Y se metan en temas como la verdad del patrimonio que está siendo roto cada segundo?

Las calles, mientras estén pavimentadas hasta mi puerta, bien; mas allá que me importa.

Colegios que no tienen agua corriente. Abusos a las mujeres desde que son niñas, calles llenas de ojos devastadoramente machistas.

¿Qué pasa Cochabamba? ¿Te han dado los juegos y tu ministro de deportes dice que no eres competitivo y tu secretariado sigue tranquilo?

Que los deportistas se tienen que valer por si mismos, que nadie grita al unísono por la vedad del abandono. No es que nos den triunfos, pero por lo menos nos darían motivo para utilizar los campos después del evento y organizar algo mejor. Tarde, sí, pero la inversión por lo menos pagará futuro.

Vamos, ¡limpiemos nuestras narices! Cocha hiede, Cocha está contaminada hasta el tuétano. Algo hay que hacer ya nomás. Y nada nos arrancará de esto si no hacemos nosotros. Cada calle, donde vivimos, no puede tener ni un papel o bolsita de plástico volando, cada esquina o parque debe ser el ejemplo de nuestro amor por la tierra. Si no es así, dejemos la Llajta y vámonos a La Paz.