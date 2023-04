Las indispensables, pero olvidadas políticas culturales

Cuando hablamos de políticas culturales necesariamente tendríamos que remontarnos a 1987, cuando se publicó el libro “Políticas culturales en América Latina”, coordinado por García Canclini y que reúne textos de Jean Franco, Sergio Miceli, Guillermo Bonfil, Oscar Landi y José Joaquín Brunner. Pareciera que apelar a un trabajo de hace más de 30 años es añejo para los tiempos actuales y después de una pandemia que ha cambiado las formas de vida, los postulados y los paradigmas. Pero no es así, el artículo de García Canclini que define a las políticas culturales como “El conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener consenso para un tipo de orden o de transformación social”, configura no solo en un ámbito de acción exclusiva de los Estados, sino que también reconoce como política cultural aquellas iniciativas que provienen de las instituciones civiles y grupos comunitarios.

Pero también es necesario apelar a un enfoque globalizado de las políticas culturales, en ese sentido el trabajo realizado por la mexicana María Elena Figueroa Días, sobre “Políticas culturales para el desarrollo en un contexto mundializado”, nos abre otro desafío: “La distinción entre globalización económica y tecnológica y, globalización cultural o mundialización es pertinente para mostrar la configuración de las identidades y su inserción en los espacios de lo global, de lo nacional y de lo local. Asimismo, los procesos de globalización que generan exclusión y desigualdad que son distintos pero cercanos a las dinámicas mundializadas de la cultura, abren la necesidad de generar proyectos de desarrollo humano democráticos y accesibles desde el espacio de las políticas culturales”.

Dentro de esos dos enfoques, encontramos la importancia suprema para un país de contar con políticas culturales. Es el caso de Chile, donde sus Políticas Nacionales 2023-2027 conciben a las Políticas Culturales “como conjunto de orientaciones y decisiones que el Estado, con la participación de organizaciones de la sociedad civil y grupos comunitarios, diseñan y ejecutan con la finalidad de facilitar la consecución de objetivos considerados necesarios o deseables en el ámbito de la cultura en general o respecto de un sector cultural o disciplina específica...”. También en el caso del Perú donde, en 2020, el Poder Ejecutivo aprobó la primera Política Nacional de Cultura en su historia, que orientará e integrará durante los próximos diez años la intervención del Estado en materia cultural, con el propósito de generar las condiciones para el adecuado ejercicio de los derechos culturales de los peruanos... para fortalecer la democracia e impulsar el desarrollo del país, para lograr el Perú que se quiere.

También la cultura está muy relacionada al turismo y así lo materializan la Organización Mundial del Turismo y la Unesco, que se han unido para preparar un nuevo conjunto de directrices centradas en la reactivación responsable del turismo cultural, señalando que los preceptos sobre turismo cultural subrayan la necesidad del apoyo de los responsables públicos, para que la cultura tenga una presencia relevante en los planes de emergencia y contingencia de los destinos turísticos. Además, determina que haya una conexión entre los sectores del turismo y la cultura, con la actividad privada y las comunidades locales, manteniendo un diálogo abierto e intercambio de datos y soluciones.

En el país no sólo no tenemos políticas turísticas, tampoco políticas culturales, a nadie le importa, el Estado nos ha hecho creer ideológicamente que la “Revolución Democrática y Cultural” es el todo, el pacha es la panacea, que va más allá de la simple construcción de políticas culturales. Los municipios y gobernaciones, en su mayoría confunden las mismas con eventos programados, ninguno cuenta con ese instrumento indispensable, más cuando no acercamos al Bicentenario. Y todavía hay quienes tienen la certeza de que es mejor ir hacia el pasado que ir como país hacia adelante; obviamente sin dejar nuestra identidad, nuestros valores culturales, patrimoniales y naturales, y la misma transformación social, porque al final de eso se trata, la necesidad de contar con políticas culturales. Quién sabe que a través de este transitar dejemos de plagiar aspectos básicos como los textos de enseñanza para alumnos de secundaria; vergüenza mayor.