Las proyecciones de “The Economist”

En la última semana, la revista de estudios económicos “The Economist”, semanario que analiza temas referidos a la economía internacional, publicó un análisis de diferentes aspectos de coyuntura económica y social de Bolivia, afirmando que el país estaría al borde de la crisis económica y que la misma no se podría ocultar por mucho tiempo.

La economía es una ciencia social que utiliza mecanismos como los modelos económicos principalmente cuantitativos, y en casos cualitativos o mixtos, para el análisis y validación de hipótesis, mismas que pueden contener proyecciones de diferentes variables para determinar escenarios futuros, utilizando para este propósito datos e información de determinados periodos de tiempo con un corte definido y con un nivel de probabilidad, resultados que pueden cambiar por el dinamismo de las expectativas económicas.

Estas proyecciones tienden a cambiar continuamente debido a las expectativas que por su carácter dinámico ajustan o modifican los escenarios futuros, es por eso que diferentes organizaciones internacionales y nacionales, que se dedican a esta temática, modifican sus proyecciones con relación a los diferentes indicadores macroeconómicos, no siendo esto un error de precisión o de proyección, mas por el contrario, las mismas se adecuan al dinámico contexto económico que también es afectado por el entorno político y social nacional e internacional, entre otros factores.

Pese al adverso contexto internacional, provocado por el conflicto bélico que no tiene fin, la quiebra de diferentes bancos extranjeros, la inflación en los países limítrofes, entre otros, Bolivia está adoptado diferentes medidas a objeto de contener estos embates, mismos que tienen sus efectos en la economía nacional siendo un caso la falta de liquidez, mas no de solvencia, por las cuales atraviesa Bolivia. No obstante, diferentes organismos internacionales hacen conocer que, de acuerdo a sus proyecciones, el crecimiento de nuestro país para la presente gestión será positivo, tratándose de una señal clara de la recuperación de la actividad económica boliviana.

La aprobación de la normativa referida al fortalecimiento de las reservas internacionales, le permite al Banco Central de Bolivia comprar oro del mercado nacional en bolivianos y a precios competitivos, para tener la posibilidad de efectuar operaciones de compra y venta internacional de esta reserva en mercados intencionales, de acuerdo a la necesidad de divisas y aprovechando la volatilidad de los precios internacionales del oro, es decir, comprar cuando los precios bajen y vender cuando los mismos se encuentren altos, siendo estas operaciones habituales de la banca central en el mundo que tienen la finalidad de monetizar sus reservas en caso necesario, generando de esta manera expectativas positivas para la economía boliviana.

La aprobación de créditos negociados con organismos internacionales, para financiar programas y proyectos, representan recursos frescos para la actividad económica de diferentes sectores, favoreciendo de esta manera la inversión pública, hecho que permitirá dinamizar la economía por el lado de la oferta.

El precio de los bonos soberanos, que en pasadas semanas tendía a la baja, se incrementó en días pasados y con la tendencia a subir por las expectativas positivas que se van generando en Bolivia, aspecto provocado por la aprobación de la normativa de fortalecimiento de las reservas y los créditos para diferentes programas y proyectos, entre otros.

La dinámica del contexto en el cual se desarrolla la economía boliviana, en un escenario global, está generando expectativas positivas en los últimos días, factores que de seguro deberían modificar, o al menos moderar, las proyecciones efectuadas por dicha revista semanal con relación al futuro de la economía de nuestro país.