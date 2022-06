Las Superpoderosas

Bolivia es un país donde impera el machismo en todos los estratos sociales, en el campo como en la ciudad, ese fenómeno es visible en la escuela, en la familia, en las Fuerzas Armadas, por supuesto, con más intensidad en la Iglesia. Los padres y madres se esfuerzan en regalar muñecas, cocinas, barbies a las niñas, no siempre libros ni balones de fútbol. Quizás en la familia se cultive mucho el machismo, en ellas se sugiere que las niñas estudien música, literatura, cocina, repostería y que se alejen de las matemáticas, de la física y química, que ni piensen en estudiar ingenierías. Pero, en lo cotidiano, miles de niñas en sus casas se encargan de arreglar las pilas, los baños, los problemas eléctricos, lo hacen tan bien como sus hermanos. Y saliendo de la casa observamos, cada vez más, la presencia de mujeres en labores de albañilería, de pintado de casas, de limpiado de coches, ellas, a pesar del discurso y valores machistas de la sociedad, se abren campo en labores que antes parecían estar destinadas solamente a los hombres. En las universidades se ve con más frecuencia la presencia de mujeres en todas las carreras de ingeniería, de ciencias básicas, ya antes se habían posicionado con ventaja en la medicina, economía y arquitectura. Todas ellas, a pesar de la prevalencia de una cultura machista, pelean por la equidad de género, no lo hacen hablando de todes ni con discursos refinados de feminismo, antes bien, lo hacen a pulso, a empellones, con fuerza y decisión, para demostrar que son iguales o mejores en todas las áreas en las cuales estudian o trabajan. La sociedad, la familia, el Estado deben abrir los ojos a estos fenómenos e impulsarlos, abrir más espacios para el logro de la equidad de género.

Hace muchos años en el campo del fútbol la Academia Tahuichi fue un fenómeno extraordinario de creación de capital humano en la formación de jóvenes jugadores de fútbol; quienes estudiaron ahí ganaron muchos campeonatos de sudamericanos y hasta mundiales, si Bolivia fue al Mundial de 1994 en Estados Unidos fue porque muchos de sus jugadores habían sido formados en la Academia Tahuichi. Está claro que el Estado nunca les dio el soporte que necesitaban para crecer y seguir funcionando, como no se lo dan al raquet boliviano, a este deporte que año a año, saca campeonatos sudamericanos o mundiales en esa disciplina.

La Escuela de las Superpoderosas, forma a las niñas en el fútbol, lo hace en una disciplina deportiva que en Bolivia parecería que está reservada para los varones, pero forma a las niñas no sólo en táctica y estrategia de fútbol, no sólo en las destrezas técnicas de cómo manejar el balón, de cómo defender y atacar mejor. Lo hace, además y muy importante, inculcando los temas de equidad de género, enseñándoles que no hay campos deportivos exclusivos de los hombres, lo hacen sin discursos teóricos muy elaborados o extravagante, sino mostrando a las niñas cómo ellas pueden apropiarse de terrenos que parecían exclusividad de los varones. Esas niñas aprenden que en los países desarrollados las mujeres futbolistas hablan de equal play y equal pay, es decir que ellas no deben ser discriminadas en su retribución salarial en relación a los hombres.

Más todavía, las Superpoderosas consiguen becas para las niñas de bajos ingresos, buscan fondos para que las niñas que no pueden pagar sus pasajes para asistir a los entrenamientos, lo puedan hacer, logran donaciones de zapatos de fútbol para las niñas que no los tienen, buscan financiamientos para que niñas de escasos recursos puedan ir a clínicas de fútbol en Brasil o Estados Unidos. Las Superpoderosas juegan contra Always Ready o Bolívar y sacan muy buenos resultados.

Decir que todo está mal en Bolivia no es evidente, las Superpoderosas, gracias al impulso de Zdenscka Bacarreza y Piña Pozo, más otras maestras jóvenes, abren espacios de equidad género para las niñas y les enseñan los valores de la igualdad de género y de la solidaridad. Esa Escuela es una suerte de familia ampliada que surca los terrenos de la equidad de género, no en los libros y el discurso, sino en realidades tan concretas y dificultosas como es el campo del fútbol femenino. No hay duda que es un best practice que se debe apoyar.