Lecciones Bristol 2023

De 1732 a 1758, Benjamin Franklin publicó anualmente, bajo el título de “Poor Richard Almanack” (El almanaque del pobre Richard), la publicación más leída en las colonias inglesas en Norteamérica. El almanaque contenía poemas, calendarios, consejos, proverbios, datos astrológicos y astronómicos. Este tipo de publicación fue seguido más tarde, en 1832, por el farmacéutico estadounidense Charles Bristol, quien publicó inicialmente el famoso almanaque Bristol para compartir frases célebres y datos históricos. El almanaque se fue ampliando más tarde, como lo conocemos hoy, con la inclusión de santorales, datos curiosos, recomendaciones para la siembra, la pesca, así como horóscopos y chistes, entre otros.

Quien tenga hoy 40 años o más y no haya leído un almanaque Bristol en su vida, quizá no haya vivido en este planeta, pues el alcance de esta publicación era y es todavía extenso y masivo. Uno podía encontrarla en el área urbana como en el área rural, y en poblaciones que leían mucho hasta las que leían precariamente. Bristol fue el almanaque más popular en Latinoamérica desde principios del siglo XX y muchas de las frases y consejos para lograr una mejor vida provenían precisamente de este calendario.

Los consejos que aparecieron en ambos almanaques (Poor Richard y Bristol) fueron publicados repetidamente en varias columnas periodísticas con enfoque humanístico, y sirvieron de inspiración y base para alcanzar récord de lectores, como la escrita por la columnista Regina Brett en el 2006 en el “Cleveland Plain Dealer”, el diario de mayor circulación de Cleveland. Bajo el título de 45 Life Lessons and Five to Grow On (45 lecciones de vida y cinco más para crecer), Brett ofrece, con motivo de cumplir sus 50 años, 50 consejos de vida que aprendió con el pasar de los años, como el valor de la tranquilidad y la paciencia.

A punto de despedir este año, pensé también en escribir una lista de consejos, pero luego pensé en lo saturados que estamos con listas y recetas virtuales sobre qué hacer y qué no hacer para alcanzar una mejor vida. Desistí. Los recetarios, después de todo, nunca han sido mi fuerte y divagar en consejos sobre cómo lograr la tranquilidad resultaba para mí tan relativamente optimista y esperanzador como la voluntad del que los lee. Ni siquiera entiendo en qué consiste la conspiración del universo en la vida de uno, así que desistí firmemente. He rescatado para este fin de año, sin embargo, sólo tres propósitos. No son propósitos de nuevo año, sino (espero) de más duración. Les comparto mi corta lista y el porqué:

1. Leer más literatura, filosofía e historia: Deseo establecer más conexiones y paralelos, reflexionar, observar acciones-repercusiones, y sentir emociones que sólo las humanidades a través de estas disciplinas pueden transmitir. En un siglo que presta más atención a la tecnología y a las ciencias (atención necesaria, pero desproporcionada), así como a la política y a la economía, verse como ser humano es un acto necesario de humildad con la vida. Después de los sucesos que incitan a la violencia y al separatismo ocurridos el miércoles en Bolivia, por ejemplo, he pensado en leer la historia de Nerón y releer la novela La fiesta del chivo, de Vargas Llosa, y la Primer Nueva Corónica y Buen Gobierno, de Poma de Ayala. Desde lo clásico a lo latinoamericano, a lo andino, recordar la temporalidad y la debilidad del poder es importante. No leeré “varios miles de libros”, como dijo repetidamente un político boliviano, pero espero que los pocos que lea cuenten por miles de lecciones.

2. Caminar más al aire libre y tratar de subir colinas, montes y montañas mientras pueda, sola o con mis hijos, por mí y por ellos: Dentro de la magnificencia de la naturaleza, uno se proyecta pequeño y gigante a la vez, simple, vulnerable y humilde, y esa es la mejor lección que puedo dejar a mis hijos. Todo pasa y transcurre: dinero, poder, trabajo y posición, pero la naturaleza y el ejemplo de servicio y contribución para una mejor sociedad sobrevive. Una de las frases de Regina Brett dice que los niños sólo tienen una niñez y que hay que hacerla memorable. Yo añadiría respetable y amorosa.

3. Seguir la tradición de mi papá: Para mantenerle siempre presente en la vida de mis hijos, compraré el almanaque Bristol. No tendrá la información más especializada sobre ciencia ni los análisis más complicados sobre tecnología y política a los que ya estamos acostumbrados, pero tampoco es tan superficial e irrelevante como algunas páginas del internet ni tan fútil ni adictiva como algunos tiktok de duración de un parpadeo. Su información es, sin embargo, tan iluminadora y básica como un respiro. Que este 2023 nos devuelva entonces a lo simple, al valor de la humanidad, a seguir siempre adelante, pero mirando atrás no con melancolía, sino con la fuerza y la vigencia de un Bristol.

Feliz y saludable 2023.