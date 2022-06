LGBT y las certezas sobre ese mundo... que se diluye

Así, como quien mata el tiempo en medio de la congestión vehicular paceña, el taxista jugaba con el dial, buscando algo que le interesara. Yo, impaciente, miraba por la ventana cuando algunas frases cazadas en ese zapeo radial captaron mi atención, pues una voz raspada y en tono ligero, decía: “de todos modos, el pene tampoco determina el género”. Luego de un corto silencio, en el que se intuía una sonrisa, la voz continuaba: “hoy vamos a hablar de temas super pero super fuertes, por eso digo que si hay niños que nos escuchan...”. Y el taxista movió el dial, no sé si intencionalmente, privándome de oír lo que seguía. Vanos fueron mis pedidos de volver a sintonizar la estación, el taxista hizo como si no la encontrara, así que terminamos el trayecto con “clásicos del pop”.

Me fui por las calles con ganas de sintonizar la emisora y escuchar lo que se anunciaba en dicha emisión, que me parece que venía de Radio Deseo. Además de las frases sobre el pene y el género, me había dejado intrigado la advertencia a posibles niños oyentes. ¿Qué podría ser, de un programa radial, tan perturbador para niños? ¿Desarrollar, acaso, las ideas de la frase inicial en las que se afirmaba que se puede ser mujer teniendo pene o varón teniendo vagina, o incluso ser ambos géneros a la vez, o no ser ninguno? Pues sospecho que por ahí iba el tema del programa. Y si era el caso, la advertencia no parece exagerada a la luz de lo que, al día siguiente, anunciaban titulares de la prensa con términos como estos: “Activistas” en Santa Cruz, indignados, irrumpen en una exposición LGBT en la galería de arte municipal e intentan desmontar una exposición.

Casi paralelamente, en La Paz, vivíamos la entrada del Señor del Gran Poder, en la que redes sociales y medios formales destacaban el “triunfal paso” de “los incas” homosexuales de torso desnudo, que además anunciaban nupcias... O sea que, a pesar de la apabullante cobertura a las luchas políticas, juicios y sentencias cuestionadas, “el mundo LGBT” (indirectamente, cierto) copaba titulares. Y algunas de sus manifestaciones se convertían en tendencia en las redes.

De toda esa agitación mediática en la que dicha “comunidad” era el centro, lo que también se veía en los medios, era la histeria de “activistas” conservadores (hace falta puntualizarlo) por la visión de un mundo que se hunde, el suyo, ese que no reserva espacio en galerías ni en ningún lado a tales “degeneraciones”. ¡Habráse visto! Travestis en la galería de arte municipal. “¡Dios mío!”. Homosexuales en la entrada del Señor del Gran poder. “¡Dios santo!” “Pero ¿qué está pasando con los fundamentos de la sociedad, con la familia, con la distinción entre los sexos?” “¡Qué peligro, Virgen santa, para la salud mental de nuestros niños¡”. “¡A dónde vamos!”.

Así, con tono más o menos exaltado, tomó cuerpo la reacción de buena parte de la sociedad que mostró su pánico (algunos hablaron de asco) por el mundo que, tácitamente, propone la llamada “comunidad LGBT”: ese que nos muestra que los lazos familiares y los emparejamientos, en suma, las formas de ser humano con determinada identidad social, sexual, son más diversas y variadas de lo que algunos dogmas dicen. Un mundo que, pues, entenderlo, aceptarlo y apropiarse, exige cierta apertura de espíritu que no es automática ni fácil.

De ahí que con paciencia y voluntad empática, podríamos decir que los miedos mostrados por las “activistas” cambas, por ejemplo, son miedos entendibles. Habitan a quienes no conocen, no imaginan, otra verdad que la del sentido común, ese que se desprende de siglos de dogmas religiosos y tradición. Pues lo que exponen los LGBT con su ser mismo, con su forma de ser parte de esta sociedad, puede, para mucha gente, parecer demasiado transgresor. Pero lo parece así solo en la medida en la que se deje que un dogma fije los límites de lo correcto o incorrecto. Para el resto, no hay transgresión, solo diversidad sociocultural, sexual, etc.

Pero, si tales miedos resultan entendibles (aunque no se comulgue con ellos), ¿serán también miedos justificados? Después de todo, sabemos por la arqueología, por la filosofía antigua y la antropología que la homosexualidad, la transexualidad... no tienen tiempo ni lugar; que siempre formaron parte de nuestro mundo, ¿por qué, entonces, algo que hace parte de nuestra historia humana misma, es vista como amenaza para “la sociedad”, es decir, para las maneras de vivir, de organizarse, de emparejarse...?

Algunas respuestas posibles a este tipo de preguntas las podemos encontrar en la ciencia social. Si debemos resumir alguna de manera muy general, sería esta: nuestros “sistemas de valores”, nuestros “sistemas de diferencias”, nuestros códigos morales, normas éticas, nuestras creencias e incluso nuestras sensibilidades y capacidades de sentir lo bueno y lo malo de una práctica, son producto de “la arbitrariedad del mundo social”, o son, si se prefiere, una “construcción social”. De ahí que lo que aquí y en este tiempo nos parece correcto, aceptable, defendible, en otro lugar y tiempo es rechazable y condenable. La humanidad es una sola, pero sus formas de resolver los dilemas con los que se encuentra en el mundo, pueden ser variadas y diversas.

Lo que defienden personas como las “activistas” de Santa Cruz, son ciertas formas (¿de otro tiempo?) de vivir y entender las cosas como la sexualidad, la familia, etc. Es decir, unas formas más entre el gran abanico de posibilidades que se ve en la inmensidad de esta “comunidad humana”. Es más, esas maneras de vivir, organizarse, en fin, todo lo que llamamos sociedad, no son como un bloque monolítico y estático en el tiempo. Si guardan relativa estabilidad en el tiempo, son formas que están sujetas a cambios, a evoluciones, como han sido las evoluciones de un mundo en el que, por ejemplo, era parte de la normalidad excluir de la vida política a las mujeres e iletrados, o condenar a la hoguera a “brujas”, en fin.

Como diría N. Elías, los grandes cambios en la sociedad se acompañan de cambios en la psique propia del individuo, en su sensibilidad misma con la que siente y percibe lo bueno o malo de las conductas humanas. Es decir que, si para el individuo de hace, por ejemplo, cincuenta años, una vida sexual femenina sin matrimonio era moralmente condenable, inaceptable, hoy es algo que a muy poca gente le importe. Y seguro que la virginidad ya no es (o rara vez) condición de matrimonio.

Es decir que las sociedades cambian. Pues las maneras de entender la vida, de hacer familias, de emparejarse, de criar a los hijos o de entender, en suma, que la heterosexualidad no es la única sexualidad, no son maneras estancadas en el tiempo. Entender ello exige cierta capacidad de situarse en distancia crítica con lo que conocíamos y aceptábamos como único modelo de vida. Exige cierta capacidad de cuestionar al mundo y cuestionarse. Y ello se aprende en la experiencia de la vida misma, que es decir la escuela, las familias, los medios, los colectivos... que promuevan la criticidad, la reflexividad antes que la visión dogmática de las cosas.

Criticidad y reflexividad, entonces, para no tenerle miedo a propuestas distintas de ver las cosas, incluso de vivirlas. La frase que el citado locutor decía sobre el pene que no determina el género va en la dirección de proponernos esas lecturas distintas de lo que llamamos género (para decir con una palabra la identidad sexual de masculino, femenino u otras). Por supuesto que es toda una visión de la sexualidad teorizada ampliamente en círculos académicos del mundo y fuera de ellos que puede debatirse, demostrarse o refutarse. Lo cierto es, sin embargo, que es una comprensión de la identidad sexual que no está lejos de la comprensión sociológica del ser humano, y que podemos resumirla así: siendo el Hombre (con H mayúscula), al nacer, una suerte de “página en blanco”, el cúmulo de experiencias relacionales y demás experiencias en el mundo (la socialización) definen luego lo que es: un individuo, por ejemplo, que se guía por dogmas religiosos o que lo hace por una mirada crítica a dichos dogmas. Todo depende de dónde y con qué referentes se hizo, si se prefiere.

O como decía ya en 1949 Simone de Beauvoir: “No se nace mujer: se llega a serlo”. Es decir, que es en la familia, el medio en que se vive, en la escuela donde ese ser al que el azar de la biología le ha dado vagina o pene, que uno aprende a comportarse a lo largo de su vida como hombre o como mujer, acorde a los modelos de hombre o mujer vigentes y dominantes en su mundo. Algunas teorías vanguardistas sobre la sexualidad dicen, incluso, lo que ya citábamos: que todo esto último, incluso sin que en ello importe el sexo biológico... Lectura, por supuesto, en debate.

En suma, el mundo que proponen los LGBT con sus manifestaciones culturales, con su activismo por ser reconocidos y aceptados (como lo hacen otras comunidades socioculturales) o con la totalidad de su ser mismo, no es otro mundo que aquel en el que nos propongan asumirnos como somos: diversos y mucho más complejos que la simplicidad con la que ciertos dogmas (sobre todo religiosos) nos describen.