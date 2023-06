Libertad de expresión y disciplina del voto: dos derechos diferentes

La votación de la senadora Silvia Salame el pasado 2 de junio, en la sesión de interpelación del ministro de Justicia, Iván Lima, no ha dejado indiferente a nadie, no solamente Comunidad Ciudadana (CC) se ha sentido afectada, sino miles de bolivianos que desean una conducta honorable de sus representantes.

El hecho de que la senadora Salame hubiera explicado su posición de no censurar al ministro Lima en la reunión de bancada de CC es parte de la libertad de expresión que tienen todos los ciudadanos, sin embargo, ante la posición mayoritaria de CC lo correcto era habilitar a su suplente y abstenerse de ir a votar al pleno camaral.

La senadora confunde libertad de pensamiento y expresión con disciplina del voto, dos aspectos totalmente diferentes, los primeros son derechos individuales que pertenecen a la senadora, de hecho, que se sepa, nadie le ha coartado esos derechos que invoca, en cambio el segundo es un derecho colectivo, que pertenece al partido, en este caso a la alianza de CC tal como lo establece el artículo 39 de la Ley de Organizaciones Políticas que señala que “Todo espacio de representación electivo en los órganos deliberativos de los diferentes niveles del Estado Plurinacional de Bolivia, exceptuando a las autonomías indígena originaria campesina, corresponde a la organización política que lo ganó en elecciones, sola o en alianza ...” por esta razón la senadora no podía votar de manera diferente a la voluntad de CC definida en reunión de bancada, esa es una falta gravísima que podría dar pie a un proceso por transfugio político.

La senadora Salame es representante de miles de ciudadanos chuquisaqueños que votaron por ella y por CC confiando que desde el Senado luche por el fortalecimiento de los derechos humanos y la defensa de la democracia y, por supuesto, confiando en que censuraría conductas como la del ministro Lima que poco o nada ha hecho en favor de la independencia del Órgano Judicial respecto del Órgano Ejecutivo, que poco o nada ha hecho por la reforma judicial que con bombo y platillos anunció al país, que poco o nada ha hecho porque la convocatoria de las elecciones judiciales mejoren.

Las conductas poco éticas de muchos representantes nacionales no son nuevas, siempre han existido, sin embargo, eran escasas y no era raro ver que muchos de los que incurrieron en dichas faltas tenían la dignidad de renunciar y hacer mutis por el foro. Cosa distinta pasa ahora, desde que el MAS asumió el gobierno la ética de muchos políticos se ha corroído de una manera dramática, el transfugio de varios diputados y senadores de los partidos de oposición hacia el MAS ha sido una constante y lamentablemente no han sido sancionados como mandan las leyes.

En otros países la disciplina del voto esta sancionada en cualquier tipo de organización política, un caso muy parecido, es el caso del actual presidente de España, Pedro Sánchez, que en 2016 se opuso a la decisión de su partido de abstenerse para facilitar la investidura del ex presidente Mariano Rajoy, en esas circunstancia Sánchez prefirió renunciar a su acta de diputado antes que desobedecer la voluntad de su partido, prefirió dar un paso a un costado antes que traicionar a sus votantes y militantes, manteniéndose firme en sus convicciones, en una muestra de coherencia ética y política intachable.

Comunidad Ciudadana, mediante una carta dirigida a la senadora, le recuerda que la interpelación no solamente estaba referida al tema de las elecciones judiciales, sino también a la vulneración de los derechos y garantías de los procesados y perseguidos políticos. Enumera una a una las declaraciones públicas de la senadora en las que justifica su decisión de votar en contra de la censura, entre las que se destaca que el fundamento principal es el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y que no es parte de CC. En la parte final de la misiva CC le comunica que respeta la voluntad política de la senadora y considera que sus actuaciones tanto dentro como fuera de la Asamblea Legislativa Plurinacional, son ajenas a CC.

La respuesta de CC parece muy tibia ante una falta tan grave, creo que debería haberse solicitado la renuncia de la senadora y en caso de no renunciar debería iniciarse un proceso de transfugio, tal como manda la ley.