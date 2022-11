Lo hizo nomás, porque sí

Al filo de la medianoche, el presidente Arce decidió hacer un mensaje a “su estado plurinacional”, no reparó que hay otro país al que, definitivamente, se niega a representar y atender.

Anunciado para, al menos 40 minutos antes, el mensaje salió tarde, como sale todo refrito de propaganda, y uso ese término porque todo lo dicho fue publicado antes, en los textos propagandísticos publicados a diario, tratando de fijar un relato político que nunca lograron instalar; la prueba es que cuando el mensaje/propaganda salió, ya había un país movilizado y varias huelgas de hambre en marcha en el territorio nacional.

Prepararon el terreno, usaron como prolegómeno a la ministra Prada, que la noche anterior había salido para hablar de 4 muertes y una violación grupal en un punto de bloqueo. Uno de los fallecidos sí se puede atribuir a la fatalidad, alguien dejó templado un alambre contra el que el desafortunado joven chocó y murió; los otros... el primero, un señor en Puerto Quijarro que, a decir del hijo del infortunado, fue causado por la caída brusca tras aspirar un gas lacrimógeno lanzado por la policía. No hubo golpes, repitió el joven ante quienes estaban grabando. Otro de los fallecidos no tiene explicación, todo da a entender que fue un crimen de odio. Eso lo tendrá que explicar la policía, si acaso se interesa por un muerto “ajeno” al gobierno, porque el joven fue visto en la refinería Elder Bell, deshaciendo los cúmulos de tierra dejada por los masistas, antes de refugiarse en interiores de la refinería. Este joven, si se trata de “acumular muertos en favor de alguien”, no podrá ser auto adjudicado por el gobierno; sería, en todo caso, el segundo del gobierno de Arce. La joven violada, no hemos logrado mucha información, pero no habría ocurrido en ningún punto de bloqueo; en este país violan a jóvenes constantemente y al gobierno no le interesa, este caso sí, porque les permitiría adjudicarles a sus enemigos, tan execrable delito. Todo les sirve, de manera que los antecedentes usados para justificar la ofensiva gubernamental, los combinaron con la instrucción que se emitió la misma noche del mensaje de la ministra Prada, a funcionarios de empresas públicas, para que se concentren en el Parque Urbano a las 9:00, para de ahí salir acompañando a los gremiales (¿funcionarios públicos y gremiales?,¿qué tienen en común?) a marchar “pacíficamente”.

No fue pacífica la marcha, salieron a destruir los puntos de bloqueo; en realidad la idea era provocar enfrentamientos, creyeron los masistas que esta vez podrían ganar la ciudad, pero, hete aquí que, una vez más salieron perdedores y huyeron; entendamos que era parte de la estrategia para dar lugar a que el “niño ministro” ordene la salida de la policía que “se dio gusto” maltratando a quien encontraba a su paso. Las grabaciones de video diseminadas en RRSS muestran todo lo hecho: desde un grupo de oficiales “sembrando una bomba molotov” en 2 de los tantos detenidos a los cuales se los encausará por el delito de “robo agravado y asociación delictuosa”. Sembrar pruebas entre varios policías configura, precisamente un delito, de manera que el mismo se lo pueden atribuir a los policías que sembraron las pruebas, si acaso la ley funciona alguna vez en este país, igual que la acorralada a otro joven que fue golpeado inmisericordemente por policías que parecían regodearse con lo hecho, configurando violación a los DDHH de los detenidos (son sólo 2 de muchos casos).

Atrocidades de ese tipo, aunque con las víctimas fallecidas, se denunciaron en Ucrania, en los primeros días de la invasión rusa, menos mal que acá no terminaron en muertos enterrados en fosas comunes. Usaron también ambulancias para trasladar petardos de carga pesada; igual que García Meza, en julio del 1980, también se usaron ambulancias en la COB; 42 años después, siguen los mismos métodos, menos mal que tenemos memoria.

El hecho es que esto deja claro que el “estado institucional” boliviano (gobierno, policía, ministerios, etc.) invadió el departamento de Santa Cruz con la intención de doblegarlo y vencerlo. Probablemente la policía esté por acá un tiempo como señal de eso que ellos creen es victoria, esto lo habíamos denunciado dos semanas antes cuando escribimos y dijimos en nuestros programas de Radio, TV y RRSS que el gobierno no quería censo sino la derrota de Santa Cruz, pero de nuevo no les salió la cosa porque la gente no se mueve del lugar de donde está, esperando el Cabildo, con lo que probablemente inicien acciones de apresamiento individualizado; nada se descarta, salvo un estado de excepción, porque, en su mediocridad, Arce mira mucho el retrovisor de la historia y no encuentra que su antecesor haya hecho algo así, ni después del montaje del caso “terrorismo”, tras de la masacre en el Hotel Las Américas , de manera que no lo va a hacer; reprimir y ejercer violencia, por ahora le sirve.

El discurso: fue flojo, desconectado entre hechos de lo aparentemente realizado para lograr “consenso”; sus propagandistas no lograron encajar la propaganda con el mensaje y siguió demostrándose que el objetivo es vencer a Santa Cruz, como se ha dicho antes. La idea es tener a este departamento como “proveedor“ de alimentos y dinero fresco y, destino del vaciamiento del ande y parte de los valles, porque el gobierno masista y el centralismo en general, no son capaces de encontrar cómo hacer que la otra parte del país funcione. Si no son “emprendimientos extractivos” donde se puedan robar las comisiones en las construcciones, no saben qué hacer.

Santa Cruz rica, con gente que se gane dinero (impuestos), pero no se meta en nada que tenga que ver con el manejo de la cosa pública, es lo que buscan; lamentablemente estamos en tiempos de cada vez mejores dirigentes empresariales y del agro y con una fuerte carencia de liderazgos políticos, eso tiene que cambiar (tarea para nosotros).

Y puso fecha al censo, 23 de marzo del 2024. Y, “como homenaje a Santa Cruz”, (mucho atrevimiento, eso lo dijo de puro socarrón) de inmediato y con tan solo los resultados preliminares, la distribución de recursos para septiembre del mismo año. Eso es lo único diferente de lo que dijo, sin reparar en la torpeza de lo dicho porque los fondos no son un regalo del gobierno, lo más importante de un censo es saber cuántos somos para saber cómo estamos y qué nos falta, sobre todo esto último; el que piensa en un mejor futuro necesita datos para hacerlo posible, repartir una plata escasa no cambia significativamente nada.

Viene el cabido, ahí se deben sembrar nuevas propuestas: inmediatamente pase el verificativo Censal, sin conocer cifras, así nadie piensa en plata y sí en una ingeniería administrativa, se aplique la equidad representativa. Esto es: distribución parlamentaria adecuada, considerando la “ciudadanización” de un país mayoritariamente urbano 70-30%, o más; cambio de circunscripciones uninominales, pensando en las elecciones 2025 (ya lo dijimos antes) y, la redistribución económica expresada en un nuevo pacto fiscal; no podemos seguir generando plata en los departamentos para que el gobierno se quede con la mayor parte y distribuya tan mal; tenemos que reclamar el 50% de los 7 impuestos coparticipables, estableciendo igualmente, los necesarios fondos de compensación para aminorar las asimetrías con los menos favorecidos.

Y, claro, finalmente, como el gobierno no es confiable, que el Decreto se vuelva ley, que se conforme una comisión multipartidaria que haga seguimiento pre y post- censal a los inútiles del INE y de ser posible se incorpore en esa comisión a los presidentes de cámaras, al gobernador cruceño (debe estar obligatoriamente; aquí se gestó el cambio que apoyó el país). Habría que sumar a los ex presidentes de la República también como garantes, así nos ayudaríamos a salir de este empate que no define absolutamente nada, salvo que el gobierno aplica la fuerza y Santa Cruz y otras ciudades, la valentía para no sólo resistir sino para seguir proponiendo y, haciendo.