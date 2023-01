Lo parten en pedazos (al país)

Es tan previsible el gobierno y sus operadores que, era cuestión de tiempo para que caigan en lo que habíamos vaticinado: van a salir a hablar de “privilegios” en favor de Camacho y, así fue; el Ministro de Gobierno no se aguantó y lo dijo, cuando declaró que el Gobernador Luis Fernando Camacho tiene “privilegios en comparación con otros privados de libertad”, porque se le “armó prácticamente una clínica” en su habitación y porque, además, se le otorga el derecho de “pernoctar con alguien de su familia” (en casi todo el país el detenido que puede y paga lo hace ¿Estará mal preguntarse si Camacho le pagó a alguien?- léaselo como un chascarrillo-)

Recuerdo el año 1980, cuando Luis Arce Gómez grabó una conversación con el líder de los trabajadores, don Juan Lechín, en la televisión del Estado y le preguntó cómo se lo trataba; todo eso con la intención de “apaciguar” la resistencia a la naciente dictadura de 1980 presidida por García Meza, Lechín dijo que bien, por supuesto; Arce no calmó nada.

Una de cal y otra de arena, decía el albañil; “permisos para pernoctar” y... fosas para que no lleguen a Chonchocoro, audiencias en vivo y, suspensión de las mismas por temas procedimentales que ellos mismos arman (los del poder Judicial tomado) ... si no son los jueces, son los fiscales que al fin de cuentas son parte del sistema. Al mismo tiempo, propaganda, (como todo régimen autoritario que necesita “vender un relato”) de un “alguien” que asegura que el prisionero está ahí porque no asistió a las audiencias a las que fue citado, olvidando decir, el ministro y el “relator”, que las audiencias fueron suspendidas por Fiscalías y poder judicial, pero, el “miente que algo queda” se impone desde hace miles de años, así los neofascistas del socialismo del Siglo XXI crean que la toman de Goebbels .

Las dictaduras y los totalitarios tienen los mismos métodos, usan lo que pueden en el afán de lograr credibilidad, mientras van “por todo”, que no es otra cosa que hablar de listas de “financiadores” y relacionados a los depósitos y cobros de cuentas del entonces presidente cívico; la intención es clara: asustar, poner una “raya” política que asuste a los que reclaman por la libertad del ahora Gobernador y comenzar, como el 2009, la recaudación en beneficio propio.

El poder está desesperado... busca acabar con la oposición política “formal”; usan para ello a parlamentarios de dudosa conducta para que pidan la inclusión de Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, por estar involucrados en el “golpe” que pretenden imponer como verdad y excusa para acabar con la democracia formal y seguir la ruta de Cuba, Venezuela y Nicaragua, sin tomar en cuenta que el proceso de transición de 2019 fue acordado en una seria “facilitación” en la que participaron: Por la Conferencia Episcopal Boliviana el Secretario General, Mons. Aurelio Pesoa; el Obispo de El Alto, Mons. Eugenio Scarpellini (hoy fallecido); el Obispo Auxiliar de El Alto, Mons. Giovani Arana, el Secretario General Adjunto, P. Joseì Fuentes Cano y Juan Carlos NuìnÞez; por el cuerpo diplomaìtico, el embajador de la Unioìn Europea, Leoìn de la Torre, el jefe de delegacioìn de la UE adjunto Jörg Schreiber, el embajador de EspanÞa, Emilio Peìrez de Aìgreda y la ministra consejera de la Embajada de EspanÞa, Sra. Cristina Borreguero Ballesteros y el fallecido Carmelo Angulo.

El diputado inquisidor no toma en cuenta que en las conversaciones participaron, por el MAS: Adriana Salvatierra, Betty YanÞiìquez, Susana Rivero, Teresa Morales, el exprocurador general del Estado, Pablo Menacho, los exministros Javier Zabaleta, Heìctor Arce y Carlos Romero, el entonces senador Omar Aguilar; Presidente del Senado: Eva Copa, elegida presidenta del Senado, Milton Baroìn, Efraiìn Chambi y algunos otros ¿Debiera convocarlos?

Debe tenerse en cuenta que desde el MAS, en esa mesa de facilitación se propuso:

1. Que el nuevo presidente del Estado sea elegido de entre los asambleístas del MAS.

2. Que asuma la presidencia el senador de oposición Víctor Hugo Zamora (hoy detenido por el Juicio contra Jeaninne Añez).

Dice la Memoria del Proceso de Facilitación de Diálogo 2019 – 2020 Conferencia Episcopal Boliviana: Estas propuestas fueron cuestionadas por ser inconstitucionales. No había ningún marco legal que respaldara las mismas. Frente a ello se recordóì a los participantes que las reuniones no eran para tomar decisiones, sino para proponer salidas a la conflictiva situación, provocada por el vacío de poder. Las decisiones correspondían a la Asamblea Legislativa. (textual de la página 13).

Pero el gobierno no se queda en esos detalles que demuestran que si hubo alguien que pretendió subvertir el orden constitucional, fue el actual partido de gobierno que fue el que hizo el fraude, sino que, ahora, con otro gobierno, pero las mismas mañas o intenciones, ha diseñado su propia ruta crítica pensando en aplastar a la oposición para ir por Evo Morales a quien no sólo piensan en inhabilitar por la vía Judicial dejando sin efecto el fallo de la vergüenza, referido al “derecho humano de ser reelecto”, más allá de la CPE, sino que lo arrinconan cada vez más en Chapare, desde donde el pobre hombre desvaría y despotrica, ahora, contra el gobierno de Perú, que le ha prohibido el ingreso a ese país donde ha cometido una tremenda intromisión política, pero ese no es el tema de hoy.

Arce y sus acompañantes están dispuestos a romperlo todo, ahí va a buscar la despenalización de la hoja de Coca en el mundo, Convención Única sobre Estupefacientes de la ONU de 1961, tal como lo ha señalado en su reunión con cocaleros de Yungas (no dijo nada de la coca de Chapare); antes, el 2022 habló sobre su disposición de conversar con el Petro sobre la propuesta de legalizar el consumo de la cocaína... en fin, sabrá él dónde se mete.

Pero también entienden que, ese ir por todo, tiene que ser rápido porque el mundo está preocupado por las violaciones a los DDHH, desde el gobierno de Arce, por la violencia que se da en el país; se pronuncian algunos parlamentarios de EEUU, la Unión Europea, la Internacional Socialista (que hace rato no decía nada) y llama la atención que se mire Bolivia y no Perú, donde ya hay como 50 muertos, pero lo que se puede concluir de ello es que pese a la violencia actual en el vecino país, allá no se ve intención, desde el poder, de salirse del marco constitucional, como pretendió Castillo, y en Bolivia sí se lo hace.

Bolivia está camino a consolidarse como el cuarto país en la senda del Socialismo del Siglo XXI, con Cuba, Venezuela y Nicaragua (antes estuvo Ecuador también) y eso habla de la pérdida de la cualidad democrática y eso es, en definitiva, lo que termina preocupando al mundo democrático; los 3 países citados tienen problemas de funcionamiento formal, de pobreza, escasez y muchos presos políticos, exiliados y gente que se va donde sea.

El gobierno aprieta donde puede, el sistema judicial, la violencia policial, los desplazamientos militares son una muestra de ello; se abarca mucho y probablemente esa sea su debilidad, puede no tener “cañemo”(musculatura) para poder con todo, por ahí, en algún momento algún juez o fiscal, como ocurrió con el magistrado Revilla, quien aseguró, a título personal: “no corresponde la detención de Camacho”, se abre a la posibilidad de que el Gobernador se defienda en libertad, lo que no quiere decir, necesariamente, que la audiencia que viene se lo logre, pero es una posibilidad. Es claro que, con el mundo mirándonos, alguno no quiere quedar pegado del lado oscuro de la historia.

Mientras, insisten, mueven a Lima Magne y buscan que la presión a Mario Aguilera sea vista como una imposición del MAS; si ocurre, no lograrán que se vea como triunfo de ellos, sino como la salida que, desde nuestro punto de vista, debe darse, porque es claro que la gobernación necesita “gobierno” las 24 horas del día; vean lo de Warnes y el aeródromo como una muestra y van a concluir que es así.

En fin, como cantaba Piero, lo partieron en pedazos... en algún momento habrá que volverlo a armar